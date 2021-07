Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Im Inter­net­radio mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Ägypten. Die ägyp­ti­schen Holding­ge­sell­schaft für biolo­gi­sche Produkte und Impf­stoffe (VACSERA) hat per 5.7. eine Million Dosen des chine­si­schen Coro­na­virus-Impf­stoffs herge­stellt. Ägyp­tens tägliche Produk­tion für COVID-19-Impf­stoffe beträgt derzeit 300.000 Dosen. Das Land braucht von China eine Verdop­pe­lung der impor­tierten Rohstoffe, um die Tages­pro­duk­tion des Landes auf 600.000 Dosen zu erhöhen. Ägypten müsse in der Lage sein, COVID-19-Impf­stoffe herzu­stellen, um die Bürger zu schützen und auf jähr­liche Impfung vorzu­be­reiten, „da Covid-19 nicht zu enden scheint“. TRT.tr

Afgha­ni­stan. Die Ameri­kaner haben Bagram Hals über Kopf verlassen. Tausende Waffen fielen den Taliban in die Hände. TRT.tr

Belarus. Der ehema­lige Präsi­dent­schafts­kan­didat Viktar Baba­riko (*1963) wurde zu 14 Jahren Haft verur­teilt. Der ehema­lige Chef einer russi­schen Bank wurde zwei Monate vor der Abstim­mung im August 2020 fest­ge­nommen. Am 6.7. verur­teilte der Oberste Gerichtshof Baba­riko wegen Bestechung und Geld­wä­sche. SRF.ch

Bulga­rien Rumä­niens Präsi­dent Klaus Iohannis wird vom 8. bis 9. Juli am 6. Gipfel­treffen der Three Seas Initia­tive (3SI) in Sofia, Bulga­rien, teil­nehmen. Am 8. Juli soll er an einem offi­zi­ellen Abend­essen für die Gipfel­teil­nehmer teil­nehmen. Am 9. Juli wird er am Gipfel im Natio­nalen Kultur­pa­last in Sofia eine gemein­same Pres­se­kon­fe­renz mit seinen Amts­kol­legen Rumen Radev (BG), Andrzej Duda (PL) und Egils Levits (LV) abhalten. In diesem Jahr werden neben den natio­nalen 3SI-Führungs­kräften auch Vertreter der Verei­nigten Staaten, Deutsch­lands und der Euro­päi­schen Kommis­sion sowie des Inter­na­tio­nalen Währungs­fonds und als Gast Grie­chen­lands vertreten sein. Die Three Seas Initia­tive ist eine flexible und infor­melle poli­ti­sche Platt­form auf Präsi­dent­schafts­ebene, die die 12 EU-Mitglied­staaten zwischen Ostsee, Adria und Schwarzem Meer zusam­men­bringt: Öster­reich, Bulga­rien, Kroa­tien, Tsche­chien, Estland, Ungarn, Litauen , Lett­land, Polen, Rumä­nien, Slowakei und Slowe­nien. Die Initia­tive soll die wirt­schaft­liche Entwick­lung der Länder unter­stützen, indem sie die Vernet­zung in den Haupt­be­rei­chen Verkehr, Energie, Digi­tales fördert und die reale Konver­genz zwischen den EU-Mitglied­staaten erhöht und so zur Stär­kung der Einheit und des Zusam­men­halts beiträgt, unter anderem durch die Stär­kung der US-Wirt­schafts­prä­senz in der Region. RRI.ro

China. Shanghai bekommt das größte Plane­ta­rium der Welt. Eine Hafen­stadt aus dem 10. Jarhun­dert wird UNESCO Kultur­erbe. Die an der Südost­küste Chinas gele­gene Stadt Quanzhou war einer der wich­tigsten chine­si­schen Häfen entlang der histo­ri­schen mari­timen Seiden­straße. Von Händ­lern aus der arabi­schen Welt als Zaitun bekannt, hat der Hafen Segler und Reisende aus vielen verschie­denen Kulturen und Reli­gionen auf diesen Routen begrüsst. Kommer­zi­elle und kultu­relle Inter­ak­tionen zwischen der Stadt und anderen Regionen, insbe­son­dere rund um die Südsee, lassen sich bereits auf die chine­si­schen südli­chen Dynas­tien des 6. Jahr­hun­derts n. Chr. datieren. Anschlie­ßend war der Hafen einer der vier großen chine­si­schen Häfen, die unter der Tang-Dynastie (618–907 n. Chr.) genutzt wurden, und während der Song-Dynastie (960‑1279 n. Chr.) der größte Hafen in Ostchina. Und später auch in der Yuan-Dynastie (1271–1368 n. Chr.). Er war auch mit rund hundert anderen Häfen entlang der mari­timen Seiden­straßen verbunden, darunter Madras in Indien, Siraf im Iran, Muscat im Oman und Sansibar. Sehens­wür­dig­keiten: der buddhis­ti­sche Kaiyuan-Tempel (开元寺), die musli­mi­sche Qing­jing-Moschee (清淨寺), der daois­ti­sche Tong­huai Guanyue-Tempel (通淮关岳庙, das Meeres­mu­seum. (泉州海外交通史博物馆). CRI.cn

Deutsch­land Das nieder­län­di­sche Königs­paar besucht Deutsch­land. König Willem-Alex­ander (*1967) flog als Co-Pilot das Regie­rungs­flug­zeug von den Nieder­landen nach Berlin zum Staats­be­such in Deutsch­land. Das Königs­paar traf am Montag­morgen (5.7.) auf dem verreg­neten Flug­hafen Berlin Bran­den­burg ein. Willem-Alex­ander und Máxima Zorre­gu­ieta (*1971) wurden mit 21 Salut­schüssen begrüßt und von einer deut­schen Dele­ga­tion. Der Staats­be­such dauerte bis 7.7. Der König begann in den 1980er Jahren mit dem Erwerb von Pilo­ten­li­zenzen und darf seit 1989 schwere, mehr­mo­to­rige Flug­zeuge fliegen. NPO.nl In Deutsch­land haben Archäo­logen bei einer Grabung einen spek­ta­ku­lären Fund gemacht, der rund 50.000 Jahre alt sein dürfte. Forscher haben einen von einem Nean­der­taler verzierten Riesen­hirsch­kno­chen in der Einhorn­höhle im deut­schen Harz entdeckt. Der Fund sei eine Sensa­tion, denn er zeige, dass unser gene­tisch nächster Verwandter vor mehr als 50.000 Jahren schon erstaun­liche kogni­tive Fähig­keiten hatte, teilte die Univer­sität Göttingen am 5.7. mit. Lange galt der Nean­der­taler als vergleichs­weise primitiv. Er sei vor etwa 40.000 Jahren ausge­storben. ORF.at

Frank­reich rechnet mit einer 4. Welle Ende Juli. TRT.tr Die Film­fest­spiele von Cannes 2021 haben offi­ziell in Frank­reich begonnen. Die 74. Ausgabe des legen­dären Festi­vals star­tete mit einem offi­zi­ellen Foto­termin für die Wett­be­werbs­jury 2021. Spike Lee ist dieses Jahr Präsi­dent. Die Jury wird ihre Gewin­ner­liste am 17.7., während der Abschluss­ze­re­monie in Cannes bekannt geben. SRF.ch

Groß­bri­tan­nien kehrt am 19.7. zur Norma­lität zurück. Am 7.7. in Wembley gewinnt England 2:1 in der Verlän­ge­rung gegen die Dänen und spielt am 11.7. um 21 Uhr in Wembley gegen Italien. SRF.ch

Haiti. Jovenel Moïse (1968–2021) Unter­nehmer und Poli­tiker, von 2017 bis zu seiner Ermor­dung am 7.7., am frühen Morgen bei einem Angriff auf sein Privat­haus in Pétion-Ville. Seine Frau Martine verletzt. Er hat die Wahlen hinaus­ge­zö­gert und 2 Milli­arden Hilfs­gelder verun­treut. Er hatte Kontakte zur Unter­welt. Inte­rims­pre­mier Claude Joseph erklärte, er habe die Kontrolle über das Land. SRF.ch

Indo­ne­sien im Lock­down mindes­tens bis 20.7. NPO.nl

Irak. Irani­sche (?) Drohnen, die der US-Droh­nen­ab­wehr auswei­chen, zerstören mehrere US-Basen, auch bei Baghdad und Erbil. TRT.tr

Iran demons­triert gegen die vielen Strom­aus­fälle. Begründet wird dies mit dem heissen Wetter und den vielen Klima­an­lagen. Afgha­ni­stan-Taliban Gespräche in Teheran. TRT.tr

Italien hat jetzt auch seine CDU – Centro Destra Unito – ihr Gründer kein Gerin­gerer als Silvio Berlus­coni (*1936) SRF.ch Große Impf­skepsis in Südtirol. G20 am 9.7. in Venedig zur Mindeststeuer.ORF.at

Japan. Während Olympia bleibt das Land im Ausnah­me­zu­stand. Olympia, diesmal ohne jegliche Zuschauer, beginnt am 23.7.SRF.ch

Kanada. Nächste Gene­ral­gou­ver­neurin wurde die Inuk-Anfüh­rerin, Botschaf­terin Mary Simon (*1947), die erste Indi­gene, die jemals in diese Rolle (sie vertritt die Königin) berufen wurde. Während einer Pres­se­kon­fe­renz in Ottawa am 7.7. sagte Premier­mi­nister Justin Trudeau, dass die Königin seine Empfeh­lung ange­nommen habe, Simon zum 30. Gene­ral­gou­ver­neur zu ernennen. CBC.ca

Libanon. Die deut­sche Filme­ma­cherin Monika Borg­mann (*1966), Witwe des ermor­deten liba­ne­si­schen Akti­visten Lokman Slim (1962–2021), setzt ihre gemein­same Arbeit im Libanon fort. Nach dem Ende des liba­ne­si­schen Bürger­kriegs 1990 begann Borg­mann, Scharf­schützen und Massen­mörder zu inter­viewen. 2001 recher­chierte sie für einen Doku­men­tar­film über das Massaker von Sabra und Shatila 1982 in Beirut, als ein Freund sie Lokman Slim vorstellte, weil sie beide an solchen­Themen inter­es­siert waren. Ihr erstes gemein­sames Projekt war der Doku­men­tar­film über das Massaker. Er zeigte sechs der christ­li­chen Phalange-Milizen, die über einen Zeit­raum von drei Tagen an der Tötung Tausender Zivi­listen betei­ligt waren. Darin spra­chen sie offen darüber, wie sie Menschen gefol­tert und ermordet hatten. Also beschlossen Borg­mann und Slim, mitten in Dahiye, einem südli­chen Vorort von Beirut, der heute eine Hoch­burg der Hisbollah ist, ein eigenes Archiv- und Bildungs­zen­trum zu errichten. Sie wollten, dass ihr Forschungs­zen­trum die Vergan­gen­heit mit der Gegen­wart verbinde. Als Lokman Slim am 4.2.2021 tot in seinem Auto aufge­funden wurde, fragten sich viele: „Warum jetzt?“ „Viel­leicht waren es seine Recher­chen zur Explo­sion im Hafen von Beirut im August 2020.“ Ein Teil des Slim-Borg­mann-Libanon-Archivs wird temporär nach Genf gehen. SRF.ch

Litauen gibt der weiß­rus­si­schen Oppo­si­tion Diplo­ma­ten­status. Litauen soll mit Flücht­lingen über Belarus desta­bi­li­siert werden. SRF.ch

Moldau wählt am 11.7. Es geht um die Rich­tungs­ent­schei­dung, zu Rumä­nien oder zu Russ­land? 30% Russen leben im Land. ORF.at

Myanmar. Flücht­linge bringen Corona mit in die Grenz­ge­biete Chinas. CRI.cn

Öster­reich. Der Schau­spieler, Dreh­buch­autor, Jour­na­list und Kinder­buch­autor Erich Hermann Schleyer (1940–2021) starb am 6.7 in Wien. Schleyer studierte an der Thea­ter­hoch­schule Leipzig. Ab 1961 bis zu seinem Tod war er als Schau­spieler tätig. Nach seiner Flucht aus der DDR, 1968, arbei­tete er unter anderem in Düssel­dorf, Köln, Hamburg, München, Zürich, Berlin und Salz­burg (Salz­burger Fest­spiele) In Wien arbei­tete Schleyer mit Tabori am Burg­theater und am Akade­mie­theater. 300 Personen Coro­na­cluster im Parla­ment. ORF.at

Ruanda. Methan in riesigen Mengen gefunden unter dem Kivu-See mit 2700 km² an der Grenze zwischen Ruanda und der Demo­kra­ti­schen Repu­blik Kongo. Der Kivu-See enthält etwa 300 Milli­arden m3 Kohlen­di­oxid und 60 Milli­arden m3 Methangas, was ihm eine Kapa­zität von 120 Millionen bis 250 Millionen m3 Methangas pro Jahr verleiht. Methan ist eine chemi­sche Verbin­dung mit der chemi­schen Formel CH4 (ein Atom Kohlen­stoff und vier Atome Wasser­stoff). Methan wird als Brenn­stoff für Öfen, Wohnungen, Warm­wasser, Öfen, Autos, Turbinen und andere Dinge verwendet. Aktiv­kohle dient zur Spei­che­rung von Methan. Raffi­niertes flüs­siges Methan wird als Rake­ten­treib­stoff verwendet, wenn es mit flüs­sigem Sauer­stoff gemischt wird, wie in den BE-4- und Raptor-Trieb­werken. ORF.at

Schweden bleibt rot-grün. Der Reichstag hat erneut den Partei­chef der Sozi­al­de­mo­kraten Stefan Löfven zum Minis­ter­prä­si­denten gewählt. Das Abstim­mungs­er­gebnis lautete 116 Ja‑, 173 Nein-Stimmen und 60 Enthal­tungen. Da weniger als die Hälfte mit Nein, hat das Parla­ment Ernen­nung von Stefan Löfven zum Premier­mi­nister geneh­migt. Am 9.7. wird Löfven Details bekannt­geben. SRF.ch

Schweiz. Lausanne bekommt nächt­liche Höchst­ge­schwin­dig­keit von 30 km/h. SRF.ch

Serbien erlebt Impf­tou­rismus aus seinen Nach­bar­län­dern. TRT.tr

Syrien. Hilfe kann am leich­testen über den Grenz­über­gang Bab-al-hawa in den Norden gebracht werden.Doch das Tor ist geschlossen, die Hilfe soll über Damaskus admi­nis­triert werden. SRF.ch

Tsche­chien erschwert ab 9.7. die Einreise. ORF.at

Ungarn. Um 21300 € erschien am 7.7. in der Wiener Presse dieses Inserat: „Regie­rung Ungarns: Über die Zukunft der Euro­päi­schen Union. Ungarns Vorschläge:

1. Brüssel errichtet einen Super­staat, zu dem niemand die Ermäch­ti­gung gegeben hat. Wir sagen Nein zu dem euro­päi­schen Imperium.

2. Die Inte­gra­tion ist Mittel und nicht Selbst­zweck. Deshalb muss man aus den Verträgen der Euro­päi­schen Union die Ziel­set­zung der „immer engeren Einheit zwischen den Völkern Europas“ streichen.

3. Die Entschei­dungen sollen die gewählten führenden Poli­tiker treffen. Wir sagen Nein zur Ausla­ge­rung des Rechtsstaates.

4. Die Kraft der eurpäi­schen Inte­gra­tion geben die gemein­samen wirt­schaft­li­chen Erfolge. Wenn wir gemeinsam nicht erfolg­rei­cher sein können als jeder für sich selbst, ist dies das Ende der EU.

5. Das kommende Jahr­zehnt wird das Zeit­alter gefähr­li­cher Heraus­for­de­rungen sein. Massen­hafte Migra­tion und Pande­mien drohen. Wir müssen die euro­päi­schen Menschen schützen.

6. Wir müssen die euro­päi­sche Demo­kratie wieder­her­stellen. Das Euro­päi­sche Parla­ment hat sich als Sack­gasse erwiesen. Es vertritt ausschließ­lich die eigenen ideo­lo­gi­schen und insti­tu­tio­nellen Inter­essen. Man muss die Rolle der natio­nalen Parla­mente vergrößern.

7. Serbien muss als Mitglieds­staat in die Euro­päi­sche Union aufge­nommen werden. Viktor Orbán“.

Schwu­len­ge­setz tritt am 8.7. in Kraft. Von der Leyen droht deshalb mit Sank­tionen gegen Ungarn. ORF.at

USA. Achtung Fehler in der vorigen Ausgabe. Der Löse­geld­be­trag, den der Häcker REvil der US-Firma Kaseya verrechnet ist natür­lich 70 bzw. 50 Mio USD und nicht 70000 bzw. 50000 USD (WT). Ameri­kaner dürfen nicht nach Belarus reisen. Trump klagt Twitter, Face­book, Google wegen Sperre seiner Konten. SRF.ch US Vertei­di­gungs­mi­nister ersucht Taliban Afgha­nistn nicht zu besetzen. TRT.tr Letzter US Soldat verlässt Ende August Afgha­ni­stan. 2500 Ameri­kaner sind gefallen. Pfizer rät bereits zur dritten Impfung ORF.at