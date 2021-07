Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Im Inter­net­radio mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Ägypten . Archäo­logen haben bei Ausgra­bungen in der versun­kenen antiken Stadt Hera­klion Teile eines mehr als 2000 Jahre alten Mili­tär­schiffs entdeckt. Es handelt sich um eine 25 Meter lange Galeere, die mit Rudern und einem großen Segel ausge­stattet war,. Im 2. Jahr­hun­dert vor Christus sei das Schiff bei einer Kata­strophe von Stein­blö­cken des nahe gele­genen Amun-Tempels getroffen worden und gesunken. Für die Herr­scher im alten Ägypten war Hera­klion dank seiner Steuern und Einfuhr­zölle eine wich­tige Einnah­me­quelle. Die antike Stadt Hera­klion liegt in etwa zehn Meter Tiefe in der Bucht Abu Kir östlich vom heutigen Alex­an­dria. Vermut­lich versank sie, weil der Boden infolge von Erdbeben nachgab. Der fran­zö­si­sche Unter­wasser-Archäo­loge Franck Goddio (*1947 in Casa­blanca) forscht in der Gegend seit rund 30 Jahren. SRF.ch

In Äqua­to­ri­al­guinea fließen die Ölein­nahmen zu 100% an die Regen­ten­fa­milie Obiang. Der Sohn des Herr­schers Teddy gibt sich in den sozialen Medien als stein­rei­cher Playboy mit Immo­bi­lien in vielen Ländern. In Frank­reich wurde jetzt seine Villa mit 100 Räumen beschlag­nahmt. Das Geld soll die verarmte Bevöl­ke­rung bekommen. Vor einiger Zeit wurden in Genf seine vielen Luxus­li­mou­sinen verstei­gert, doch es ist immer der gleiche Investor, der zuschlägt. Es könnte sein, dass so alles wieder an Teddy zurück­kommt. Der Vater Präsi­dent Teodoro ist 79. Wird der Sohn ihm folgen? Nach­zu­hören auf News­Plus, SRF.ch

Afrika hat Impf­rate von 1,5%. Meist kein elek­tri­scher Strom für Vakzin-Kühlung vorhanden. Pfizer macht 35 Milli­ar­den­ge­winn. Europa hat zu viel Vakzin. SRF.ch

Alba­nien will 2023 Grenzen zu Nord­ma­ke­do­nien und Serbien abschaffen als Vorübung zur EU-Mitglied­schaft. SRF.ch

Brasi­lien. Wegen Frost und Dürre schlechte Kaffee­ernte, Preis explo­diert. SRF.ch

Bulga­rien. Trifonow plant eine Exper­ten­re­gie­rung. „Es gibt ein solches Volk“ (Има такъв народ, ITN) ist eine poli­ti­sche Partei in Bulga­rien. Sie wurde 2020 gegründet und wurde bei den Parla­ments­wahlen 2021 über­ra­schend zweit­stärkste Kraft. Der Sänger und Fern­seh­mo­de­rator Slawi Trifonow (*1966) ist ihr Gründer und Vorsit­zender. ORF.at

China fordert USA auf, keine Unwahr­heiten über China zu verbreiten und Stim­mungs­mache. ● Weiter starker Regen und Stürme in Zentral­china. CRI.cn ● Sun Dawu (孙大午; *1954) grün­dete 1985 die Dawu Agri­cul­ture Group. Er begann sein Geschäft mit 1.000 Hühnern und 50 Schweinen. 1995 wurde die Dawu Group zu einem der 500 größten Privat­un­ter­nehmen Chinas. Im Juli 2021 wurde Dawu zu 18 Jahren Gefängnis und einer Geld­strafe von 500000 US-Dollar verur­teilt, wegen eines Land­streits mit einer staat­lich betrie­benen Farm. ORF.at

Deutsch­land. Fusion der Wohn­bau­ge­sell­schaften Wohn­ovia und Deut­sches Wohnen miss­lungen. ● Schwere Explo­sion bei Lever­kusen. Der Chem­park forderte die Bewohner von Lever­kusen auf, „ins Haus zu gehen und Türen und Fenster geschlossen zu halten“. Gilt bis Dort­mund, etwa 75 Kilo­meter nord­öst­lich. 3 Tanks mit orga­ni­schen Lösungs­mit­teln in einer Müll­ver­bren­nung im Chemie­park im Stadt­teil Bürrig fingen Feuer. Dioxin­war­nung. Obst und Gemüse im Garten entsorgen. Rußstücke nicht berühren. RBB.de

Frank­reich. Spek­ta­ku­lärer Über­fall per Roller auf Juwe­lier Chaumet in der rue Fran­çois Ier (Paris VIII). Millio­nen­beute. RFI.fr

Fran­zö­sisch-Poly­ne­sien wird von Macron besucht. Er entschul­digt sich für die Atom­tests 1966–1996, die zu vielen Krebs­kranken und Todge­burten führten. SRF.ch

Groß­bri­tan­nien. U‑Bahn in London über­flutet. ● Julian Paul Assange, der am 3.7. seinen 50er feierte, hat seine ekua­do­ria­ni­sche Staats­bür­ger­schaft verloren. Er hätte sie irrtüm­lich bekommen. Wiki­Leaks (wikileaks.org/) ist eine inter­na­tio­nale gemein­nüt­zige Orga­ni­sa­tion, die Nach­rich­ten­lecks und klas­si­fi­zierte Medien aus anonymen Quellen veröf­fent­licht. Die 2006 in Island von der Orga­ni­sa­tion Sunshine Press gestar­tete Website behaup­tete, in den ersten 10 Jahren im Jahr 2015 10 Millionen Doku­mente online veröf­fent­licht zu haben. Wiki­Leaks garan­tiert, dass derje­nige, der Doku­mente auf der Website veröf­fent­licht, nicht auffindbar ist. Julian Assange, ein austra­li­scher Inter­net­ak­ti­vist, wird allge­mein als Gründer und Direktor bezeichnet. Kris­tinn Hrafnsson ist seit September 2018 Chef­re­dak­teurin. Assange resi­dierte seit Juni 2012 in der ekua­do­ria­ni­schen Botschaft in London. Am 18. August 2014 gab Assange in einer Pres­se­kon­fe­renz bekannt, dass er die ekua­do­ria­ni­sche Botschaft aus gesund­heit­li­chen Gründen verlassen werde. Er forderte die USA auf, die Ermitt­lungen gegen ihn einzu­stellen. Am 12. Dezember 2017 erhielt Julian Assange die ekua­do­ria­ni­sche Staats­bür­ger­schaft, aber keinen Diplo­ma­ten­status wie ihm verspro­chen worden war. SRF.ch

Indo­ne­sien. Erdbeben 5,8 auf Sula­wesi. TRT.tr

Israël bombar­diert am 25.7. wieder Gasa. SRF.ch Bauern protes­tieren gegen Importe aus dem Ausland. KR.il

Italien. Nach drei­jäh­riger Restau­rie­rung werden zum ersten Mal die unter­ir­di­schen Teile (Hypogea) des Kolos­seum in Rom geöffnet, die von 80–523 in Betrieb waren und dann als Wohn­raum dienten. Das Restau­rie­rungs­pro­jekt begann im Dezember 2018 und endete nach 781 Tagen. Die Gesamt­ar­beits­zeit betrug 55.723 Stunden. An den Akti­vi­täten vor Ort waren beteiligt,u.a. 45 Restau­ra­toren, 14 Archäo­logen, 13 Bauar­beiter, 4 Inge­nieure, 3 Archi­tekten und 2 Vermes­sungs­in­ge­nieure. ● Notwetter in Teilen Italiens. SRF.ch

Japan. 50 Jahre Karaoke, zuerst in Japan betrieben, dann welt­weite Verbrei­tung. Kara (カラ, „leer“) und Oke (オケ, Orchester). Erfunden wurde es von Daisuke Inoue (*1940), der 1971 die ersten elf selbst gebauten Karaoke-Geräte an Bars in Kōbe vermie­tete (und dafür 2004 den Frie­dens-Ig-Nobel­preis erhielt). Da er das Konzept nicht paten­tierte und die Geräte sowie die Play­back-Bänder als auch die CDs bald von Unter­nehmen der Unter­hal­tungs­in­dus­trie herge­stellt wurden, verdiente Daisuke prak­tisch nichts mit seiner Erfin­dung, die heute welt­be­kannt ist. Patent­in­haber der Karaoke-Maschine war Roberto del Rosario (1919–2003), der von den Phil­ip­pinen kam. 1975 entwi­ckelte er das Karaoke-Sing-Along-System und wurde welt­weit als allei­niger Inhaber eines Patents für ein Karaoke-System aner­kannt. Die Audio­firma Clarion wurde der erste kommer­zi­elle Hersteller der Karaoke-Maschinen. BBC.uk

Kanada. Ein Geologe hat in Kanada Gesteine entdeckt, die Milli­arden Jahre alte Schwamm­fos­si­lien enthalten – die ältesten Tiere. SRF.ch

Korea. Entspan­nung zwischen Nord und Süd. Führer tele­fo­nieren und kore­spon­dieren wieder mitein­ander. SRF.ch

Kuba. Weil die USA Atem­masken und Medi­ka­mente blockieren Corona Chaos, Lock­down, Ausgangsperre 21–5 Uhr. ORF.at ● Kuba­ni­sche Botschaft in Paris ange­griffen. RFI.fr

Libanon. Vor dem Hinter­grund der schweren poli­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Krise (1 USD=1500 Lb£) hat der Milli­ardär und Geschäfts­mann Najib Mikati den Auftrag zur Regie­rungs­bil­dung bekommen. Der zwei­ma­lige Minis­ter­prä­si­dent, der zuletzt 2014 an der Macht war, erhielt am 28.7. im Parla­ment eine klare Mehr­heit von 72 Stimmen. Der liba­ne­si­sche Präsi­dent Michel Aoun beauf­tragte Mikati daraufhin mit der Bildung eines neuen Kabi­netts, nachdem seine zwei Vorgänger geschei­tert waren. Poli­ti­sche Parteien spielen keine Rolle. Der 65-jährige Mikati soll mit einem reform­wil­ligen Kabi­nett den jahre­langen poli­ti­schen Still­stand beenden und das Land aus der Krise führen, die zu den schlimmsten der Welt seit Mitte des 19. Jahr­hun­derts zählt. Laut Forbes ist er der reichste Mann im Libanon mit einem Netto­ver­mögen von 2,5 Milli­arden US-Dollar. Er war Gegen­stand mehrerer Korrup­ti­ons­vor­würfe, bei Wohnungs­kre­diten und Tele­kom­mu­ni­ka­tion. Er stammt aus einer sunni­ti­schen Familie in Tripolis. 1980 schloss er sein MBA-Studium an der American Univer­sity of Beirut ab. Außerdem besuchte er Harvard und die fran­zö­si­sche Busi­ness School INSEAD. 1979 grün­dete Najibs älterer Bruder Taha die Arabian Construc­tion Company (ACC) mit Sitz in Abu Dhabi, die zu einem der größten Bauun­ter­nehmen im Nahen Osten wurde. Najib Mikati grün­dete 1982 zusammen mit seinem Bruder Taha das Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­un­ter­nehmen Investcom. Er unter­hält gute Bezie­hungen zu Frank­reich, Syrien, Saudi­ara­bien, Hisbullah. SRF.ch

Nieder­lande. Das taiwa­ne­si­sche Schiff, das den Suez­kanal blockierte, kann endlich in Rotterdam entladen werden. SRF.ch

Nord­korea. Kim Jong-un, der oberste Führer der Demo­kra­ti­schen Volks­re­pu­blik Korea (DVRK), besuchte am 29. Juli anläss­lich des 70. Jahres­tages den Frei­heits­turm in Pyön­gyang. Kim, Gene­ral­se­kretär der Arbei­ter­partei Koreas, würdigte die frei­wil­ligen Märtyrer des chine­si­schen Volkes (CPV). Es ist das dritte Mal, dass der Vorsit­zende Kim den Freund­schaft­sturm besucht und einen Kranz nieder­ge­legt hat, nach dem 70. Jahrestag der Teil­nahme der Chine­si­schen Frei­wil­ligen Volks­armee am Krieg im Oktober und dem Besuch des chine­si­schen Präsi­denten Xi Jinping in Nord­korea im Juni 2019. Der Frei­heits­turm, ein Denkmal, der CPV gewidmet, die im Korea­krieg 1950–1953 kämpfte, wurde 1959 errichtet. CRI.cn

Öster­reich ische Bahn ÖBB plant 540 Züge zu kaufen. SRF.ch

Russ­land hat den güns­tigsten Treib­stoff von allen europ. Ländern. ● Russ­land fordert USA auf, Spuren in Afgha­ni­stan, Irak, Libyen zu besei­tigen. TRT.tr ● Vor Abrüs­tungs­ge­sprä­chen zwischen Russ­land, USA, England, Frank­reich. ● Wegen der vereisten, matschigen Strassen in Sibi­rien, erfreut sich der Scherp (Шерп) großer Beliebt­heit. Das Fahr­zeug wurde 2012 von Alexei Gara­gaschjan entwi­ckelt. 2015 wurde es auf der Messe in Moskau erst­mals vorge­stellt. Seitdem wird er in St. Peters­burg produ­ziert, Das Amphi­bi­en­fahr­zeug mit Allrad­an­trieb und riesigen Reifen hat Panzerlen­kung. Die Maxi­mal­ge­schwin­dig­keit auf der Strasse beträgt 40 km/h, im Wasser 6 km/h. Preis ca. 70000 USD. ORF.at

Saudi­ara­bien möchte Bezie­hungen zum Iran verbes­sern und wohl demnächst Botschafter austau­schen. SRF.ch

Schweiz testet „mobile Auto­bahn­brü­cken“, die leicht zu trans­por­tieren sind und bei Unfällen, Repa­ra­turen alles stark verein­fa­chen. ● Während in der Schweiz Wirte Coro­na­aus­weise nicht inspi­zieren sollen, werden öster­rei­chi­sche Wirte dazu gezwungen und von der Polizei über­prüft. Es drohen hohe Strafen bei Verstößen. ● Der Earth Over­shoot Day ist der Tag, an dem die Menschen welt­weit die Ressourcen verbraucht haben, die die Erde in einem Jahr produ­zieren kann. 2021 der 29.7., wie bereits 2018 und 2019. 2005–2017 und 2020 (wegen Corona) lag der Tag im August. 2020 fiel der Swiss Over­shoot Day auf den 8. Mai, 2021 auf den 11. Mai. Global Foot­print Network entwi­ckelt und fördert Instru­mente zur Förde­rung der Nach­hal­tig­keit, einschließ­lich des ökolo­gi­schen Fußab­drucks. Buchen­wald am Betlach­stock in Solo­thurn wird UNESCO Welt­na­tur­erbe. SRF.ch

Tansania. Die neue Präsi­dentin Samia Suluhu (*1960) hat Impf­kam­pagne gestartet. Dies markiert einen Bruch mit dem Vorgänger John Magu­fuli (1959–2021), einem Coro­na­virus-Skep­tiker, der im März an Herz­kom­pli­ka­tionen starb. Der ehema­lige Präsi­dent glaubte nicht an den Wert von Impf­stoffen, und man hat sich nicht an Impf­kam­pa­gnen betei­ligt. SRF.ch

Tune­sien schließt Büro des Fern­seh­sen­ders Al Jazeera (الجزيرة) und weist die Jour­na­listen aus. TRT.tr

Türkei rügt den öster­rei­chi­schen Kanzler, der afgha­ni­sche Flücht­linge in der Türkei unter­bringen möchte. Türkei werde von dort niemanden aufnehmen. ● Immer mehr Deut­sche kaufen Luxus­im­mo­bi­lien in der Türkei. ● Türkei hilft Angola und Tune­sien. ● Türkei weist Kritik der EU betref­fend Nord­zy­pern zurück. Keine Verei­ni­gung geplant. ● Die ausge­zeich­nete Küche von Kayseri wird UNESCO Welt­krul­tur­erbe und wird Tourismus fördern.TRT.tr

Ungarn. Sarg­fa­brik Karsol Kft., an der ukrai­ni­schen Grenze in Nyíradony, karsol.hu, boomt, kann aber trotz guten Monats­lohns von 800 sfr keine Mitar­beiter finden, weil zuge­wan­derte Betriebe wie BMW besser zahlen. Ukrainer wandern gleich weiter nach Öster­reich und Deutsch­land. So muss man Maschinen und Roboter anschaffen. SRF.ch

USA . Bezos möchte Musk ausbooten und statt ihm für die NASA zum Mond fliegen und bietet 2 Milli­arden USD Rabatt. ● Bis auf weiteres keine Einreise für Euro­päer, ausser bei wich­tigen Geschäften. ● 26.7. Ölpreis fällt um 10%. ● Biden möchte 1 Billion USD in Erneue­rung der US Infra­struktur inves­tieren. SRF.ch