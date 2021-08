Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Im Inter­net­radio mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Afgha­ni­stan. Mehrere Tote bei Taliban Auto­bomben-Anschlag in Kabul auf den Vertei­di­gungs­mi­nister Bismillah Khan Moham­madi (*1961), der dem entgeht. SRF.ch

Austra­lien. Rupert Murdoch feierte im März seinen 90er. Er erreicht 100% Deckung mit seinem Boule­vard TV Sender. Nach dem Tod seines Vaters Keith Murdoch (*1885) im Jahr 1952 über­nahm Murdoch die Leitung von The News, einer kleinen Adelaide-Zeitung, die seinem Vater gehörte. In den 1950er und 1960er Jahren erwarb Murdoch eine Reihe von Zeitungen in Austra­lien und Neusee­land, bevor er 1969 nach Groß­bri­tan­nien expan­dierte und die News of the World über­nahm und The Sun. 1974 zog Murdoch nach New York City, um in den US-Markt zu expan­dieren; er behielt Anteile in Austra­lien und Groß­bri­tan­nien. 1981 kaufte Murdoch The Times, sein erstes briti­sches Blatt, und wurde 1985 ein US-Bürger, der seine austra­li­sche Staats­bür­ger­schaft aufgab, um die gesetz­li­chen Voraus­set­zungen für den Besitz eines US-Fern­seh­sen­ders zu erfüllen. Murdoch hat 6 Kinder. Prudence MacLeod wurde 2011 in den Vorstand der Times berufen, die zu News Inter­na­tional gehört, die auch The Sunday Times heraus­gibt. Murdochs älterer Sohn Lachlan, ehemals stell­ver­tre­tender CEO bei der News Corpo­ra­tion und Heraus­geber der New York Post, war Murdochs Nach­folger, bevor er 2005 von seinen Führungs­po­si­tionen bei dem Medi­en­un­ter­nehmen zurück­trat. Lach­lans Weggang hinter­ließ James Murdoch, CEO des Satel­li­ten­fern­seh­dienstes British Sky Broad­cas­ting seit November 2003 als einziger Murdoch-Sohn, der noch direkt an den Opera­tionen des Unter­neh­mens betei­ligt ist, obwohl Lachlan zuge­stimmt hat, im Vorstand der News Corpo­ra­tion zu bleiben. SRF.ch

Belarus. Raiff­eisen Inter­na­tional in Wien dürfte durch die inter­na­tio­nalen Sank­tionen gegen Belarus in Probleme kommen. Die Raiff­eisen Bank Inter­na­tional AG (RBI) ist die zweit­größte öster­rei­chi­sche Bank. Ihre Aktien notieren an der Wiener Börse. Knapp 59 % der Geschäfts­an­teile werden von den Raiff­ei­sen­lan­des­banken gehalten, der Rest befindet sich im Streu­be­sitz. Das einzige west­eu­ro­päi­sche Kredit­in­stitut in Belarus zieht die ersten Konse­quenzen aus der poli­ti­schen Situa­tion in dem Land. Die Raiff­eisen Bank Inter­na­tional (RBI) Wien wird künftig keine inter­na­tio­nalen Über­wei­sungen mehr für die staat­liche Bela­rus­bank durch­führen. Die 1989 gegrün­dete Prior­bank (Пріорбанк) ist seit 2003 eine Toch­ter­ge­sell­schaft der RBI. Sie ist eine der größten lokalen Privat­banken und eines der führenden Finanz­in­sti­tute in Belarus. Als Univer­sal­bank betreut sie auch Privat­per­sonen. Die Prior­bank bietet ihren Kunden eine breite Palette von Dienst­leis­tungen an, die meisten davon elek­tro­nisch. 2003 wurden 50 % der Anteile von der Raiff­eisen Inter­na­tional (Öster­reich) über­nommen, gefolgt von ihrem Anteil von 87,7 %. Ende 2020 verfügte die Bank über ein Netz von 76 Geschäfts­stellen und mehr als 840.000 Kunden. Die Prior­bank hat eine Reihe von Toch­ter­ge­sell­schaften. 2021 erhielt die Prior­bank Auszeich­nungen wie „Best Invest­ment Bank“ und „Best Bank in Belarus“ von EMEA Finance. EMEA ist eine aus dem anglo­ame­ri­ka­ni­schen Sprach­raum stam­mende Abkür­zung für den Wirt­schafts­raum Europa, Nahost und Afrika. ORF.at

China. Delta breitet sich u.a. in Beijing, Nanjing, Wuhan aus. CRI.cn

Deutsch­land. Deut­sche Forscher haben unter­sucht, wie gut sich zermah­lenes Basalt­ge­stein als CO2-Schlu­cker eignet. Denn die Verwit­te­rung des Gesteins bindet CO2, gleich­zeitig erhöht es durch einen Dünge­ef­fekt die CO2-Aufnahme der Vege­ta­tion. Streut man Basalt­staub über der Taiga, dem Regen­wald oder anderen Natur­land­schaften aus, könnte dies tatsäch­lich bis zu 2,5 Milli­arden Tonnen CO2 jähr­lich binden. Die dafür nötigen Mengen Basalt zu fördern, zu zerklei­nern und auszu­bringen, würde nicht nur Land­schaften zerlö­chern, auch der Ener­gie­be­darf und die Kosten wären erheb­lich. Ihren Berech­nungen nach würde dies für die maxi­male Ausbrin­gungs­menge und damit den größten Bindungs­ef­fekt selbst im güns­tigsten Szenario 500 bis 1.000 US-Dollar pro gebun­dener Tonne CO2 kosten. SWR.de ● Abge­ord­neter Dieter Dehm (PDS) findet es nicht richtig, dass Impfungen mit Sputnik in Russ­land, Serbien, Malta, Ungarn, San Marino, Vatikan von der EU nicht aner­kannt werden – außer für Bürger der genannten Länder. SNA.ru

Frank­reich. Tag des Cham­pa­gners findet am 4.8. statt, seit den 1990er Jahren, von den Cham­pa­gner-Herstel­lern aus dem Wein­bau­ge­biet Cham­pagne ins Leben gerufen. ● Louis Vuitton (LV) ist eine Mode- und Luxus­marke. Das Label wurde 1854 in der Rue Neuve des Capu­cines in Paris gegründet. Er begann mit 10.567 US$ als Verkaufs­preis. 2006 bis 2012 wurde Louis Vuitton zur wert­vollsten Luxus­marke der Welt. Die Bewer­tung 2012 betrug 26 Milli­arden US$. Louis Vuitton wurde am 4.8.1821 geboren und starb am 27.2.1892, begraben auf dem alten Friedhof von Asnières-sur-Seine bei Paris. Er hatte als Koffer­ma­cher der Kaiserin Eugénie de Montijo, der Frau von Napo­leon III., begonnen. SRF.ch

Grie­chen­land. Wald­feuer bedrohen das antike Olympia (Ολυμπία), eine riesige Ausgra­bungs­stätte auf dem Gelände der Olym­pi­schen Spiele, die damals alle vier Jahre statt­fanden. Es liegt in einem üppigen Tal in Elis (Ηλεία), wo die Flüsse Alfios (Ἀλφειός) und Kladeos (Κλάδεος) zusam­men­fließen. Das Heiligtum wurde Zeus geweiht und wurde von einer Domäne namens Altis (heiliger Wald) gebildet. In der Umge­bung entstanden viele Tempel, Altäre, Statuen, Schatz­kam­mern (für die Votiv­gaben) und ein Stadion. Olympia war keine rich­tige Stadt. Die einzigen Bewohner waren Priester und Tempel­per­sonal wie Köche, Holz‑, Metall­ar­beiter, Frem­den­führer. Die Besu­cher der Spiele, die im Sommer statt­fanden, schliefen im Freien; für offi­zi­elle Gäste gab es die Herberge Leoni­daion. Die Einnahmen des Heilig­tums bestanden aus Spenden. SRF.ch

Iran plant eigenes rein irani­sches natio­nales isla­mi­sches Internet. ● 5.8. Verei­di­gung des neuen Präsi­denten Ebrahim Raisi (*1960ابراهیم رئیس), eig. Ebrahim Raisolsadati. SRF.ch

In Israel sind beson­ders viele Menschen geimpft, doch wegen der aktu­ellen Delta-Welle verschärft die Regie­rung mit 3. Impf­welle. Es könnte einen Lock­down geben. KR.il

Italien. Das Internet-Portal der italie­ni­schen Region Latium ist wegen eines Häcker­an­griffs in der Nacht zum 1.8. nicht mehr erreichbar. Über die Seite konnten auch die Corona-Impf­ter­mine gebucht werden. Die Spur der Häcker führt nach Deutsch­land. Im Latium (Lazio, 5.865.544 Ew.) liegt u.a. die italie­ni­sche Haupt­stadt Rom (3 Mio Ew.). SRF.ch

Libanon. Am 4. 8. 2020 wurde Beirut von einer gewal­tigen Explo­sion erschüt­tert, als falsch gela­gertes Ammo­ni­um­ni­trat explo­dierte. Es war eine der größten nicht-nuklearen Explo­sionen, bei der >200 Menschen getötet, Tausende verletzt und Teile von Beirut verwüstet wurden. Zur Rechen­schaft gezogen wurde noch niemand. Staats­trauer am 4.8. SRF.ch

Malta impft auch mit Sputnik, was in der EU aber nur für Maltesen aner­kannt wird, nicht für Nicht­mal­tesen. SRF.ch

Mexiko. Die mexi­ka­ni­sche Regie­rung hat am 4.8. vor einem US-Bundes­ge­richt US-Waffen­her­steller und ‑händler verklagt und argu­men­tiert, dass ihre Geschäfts­prak­tiken in Mexiko ein enormes Blut­ver­gießen ausge­löst haben. Die Klage wurde in Boston einge­reicht. Zu den Verklagten gehören Smith & Wesson Brands, Inc., Barrett Fire­arms Manu­fac­tu­ring Inc., Beretta U.S.A. Corp., Colt’s Manu­fac­tu­ring Company LLC und Glock Inc. Ein weiterer Ange­klagter ist Inter­state Arms, ein Groß­händler aus der Region Boston, der Waffen der meisten Hersteller verkauft. Alejandro Celorio, Rechts­be­rater des mexi­ka­ni­schen Minis­te­riums, sagte, dass der Schaden verur­sacht durch den ille­galen Waffen­handel 2 % des mexi­ka­ni­schen BIP (1,2 Billionen US$) beträgt. Die Regie­rung fordert >10 Milli­arden US$. „Wir tun es, damit es in Mexiko weniger Todes­fälle gibt.“, so Celorio. SRF.ch

Öster­reich. „JÖ“, der Bonus­klub von REWE mit 4 Mio Mitglie­dern wurde zu 2 Mio € Strafe verur­teilt wegen Umge­hung des Daten­schutzes und Profiling. Profiling bezeichnet die Erstel­lung des Profils einer Persön­lich­keit für bestimmte Zwecke. Die Erstel­lung erfolgt durch das Zusam­men­führen von Daten, sowie deren anschlie­ßende Analyse und Auswer­tung, zur Erstel­lung von möglichst genauen und indi­vi­du­ellen Kunden­pro­filen im Ziel­mar­ke­ting, um den Moment einer Kauf­ent­schei­dung möglichst genau vorher­zu­sehen und beein­flussen zu können. Ohne Einwil­li­gung des Betrof­fenen illegal. Der JÖ Bonus Club ist ein öster­rei­chi­sches Kunden­bin­dungs­pro­gramm, 2019 von REWE ins Leben gerufen. Bei jedem Einkauf werden Punkte gesam­melt, die in Prämien umge­wan­delt werden können. ● 115 m ü.d.M. stand am Freitag das Wasser im Neusiedler See. Damit hat das Meer der Wiener für Ende Juli den histo­ri­schen Tiefst­stand seit Beginn der Aufzeich­nungen im Jahr 1965 unter­schritten. Das wird zu einem Problem für größere Segel­boote, aber auch andere Bereiche des Tourismus. Die Land­wirt­schaft könnte durch die Austrock­nung Probleme bekommen. Es wird rund um den See weiter­ge­baut. Wird man unga­ri­sches Wasser in den See pumpen? ● Gerin­gere Corona-MwSt für die Gastro: 5 statt 10%, 13 statt 20% führen zu Preis­ex­plo­sion. ORF.at Menschen­rechts­ge­richt EGMR verbietet Abschie­bung nach Afgha­ni­stan. SRF.ch

Polen. Sport­lerin Kris­tina Zima­nous­kaja (Крысціна Сяргееўна Ціманоўская, *1996) ist mit Umweg über Wien am 4.8. in Polen ange­kommen. Sie kriti­siert Medi­en­rummel. SRF.ch

Russ­land. Keine OSZE Wahl­be­ob­achter für Russ­land. SRF.ch

San Marino. In einer Pres­se­mit­tei­lung gab die EU-Kommis­sion an, dass Impf­zer­ti­fi­kate von San Marino und dem Vatikan nun dem digi­talen COVID-Zerti­fikat der Euro­päi­schen Union entspre­chen. Die gültigen Impf­stoffe wurden dabei nicht genannt. SNA.ru

In der Schweiz wird nur die Impfung mit Pfizer und Moderna aner­kannt. ● Schweiz will weiter Afghanen rück­führen, wegen Ermor­dung eines Teen­agers in Öster­reich. SRF.ch

Tsche­chien. Schweres Zugun­glück nächst der Grenze zu Bayern bei Domazlice (Taus). Der deut­sche Hoch­ge­schwin­dig­keitszug der privaten Bahn­ge­sellschft „alex“ aus München übersah ein Signal und stieß frontal zusammen mit dem Perso­nenzug aus Pilsen. Die beiden tsche­chi­schen Lokführer waren auf der Stelle tot. SRF.ch

Türkei entwi­ckelt Funk­schluck­kapsel zu Diagno­se­zwe­cken. Kapsel auf Milli­me­ter­größe redu­ziert. Anpas­sungen vorge­nommen, um Blutungen im Magen oder Gase zu erkennen, die ein Zeichen für Krank­heiten sein können. Die Kapsel, die alle 10 Minuten akti­viert wird, verar­beitet 16 Sekunden lang Signale und über­trägt diese inner­halb von 12 Milli­se­kunden mit einem Sender an ein Mobil­te­lefon oder einen Computer. Die Kapsel über­wacht die Gesund­heit im Körper. TRT.tr ● Wald­brände drohen E‑Werk Bodrum zu zerstören. SRF.ch

Ukraine. Vitali Schi­schow (Віталій Васильович Шишов, *1995), ist in Kiew erhängt im Svya­to­schinsky Park aufge­funden worden, nahe seinem Wohnort. Nach der Wieder­wahl von Luka­schenko im August 2020 war er aus dem Land geflohen. Er war der Vorsit­zende der Hilfs-NGO „Bela­rus­si­sches Haus in der Ukraine“. Schi­schow hat auf Tele­gram den Kanal „Tihari“ (Тихари) geschaffen, in dem er Infor­ma­tionen über die Mitar­beiter der bela­rus­si­schen Geheim­dienste veröf­fent­lichte, die u.a. in der Ukraine arbeiten. SRF.ch