Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Im Inter­net­radio mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Afgha­ni­stan. Taliban beginnen Städte zu erobern. Kundus, Sche­berghan. Sarandsch. Boldak. Grenz­städte zum Iran und Paki­stan. TRT.tr Da am Land die Taliban mehr Unter­stüt­zung haben als die auslän­di­schen Eindring­linge, konnten sie sowohl die Sowjet­union (1992) als auch die USA (2021) besiegen. Die Nach­bar­staaten fürchten nun Massen­flucht und Über­schwem­mung mit Drogen. Die ehema­ligen Sowjet­re­pu­bliken Tadschi­ki­stan und Usbe­ki­stan hoffen auf russi­sche Hilfe bei der Siche­rung der Grenzen. Paki­stan und Iran werden wohl Zäune aufstellen und die Armeen zur Grenze schi­cken. Nachdem der öster­rei­chi­sche Kanzler forderte alle afgha­ni­schen Flücht­linge in der Türkei zu konzen­trierten, repli­zierte Präsi­dent Erdoğan alle Afghanen nach Öster­reich zu schi­cken, wo es schon viele gut inte­grierte Afghanen gäbe, als Fami­li­en­zu­sam­men­füh­rung. Deutsch­land fordert zigtau­sende Afghanen aufzu­nehmen, die für die NATO tätig waren. USA stellen angeb­lich bereits in der US Base Kuwait Zelte für ehema­lige Kolla­bo­ra­teure auf. Nur Spit­zen­leute in US gefragt.. China besitzt Berg­werke im Land und ist wegen der Neuen Seiden­straße inter­es­siert an einem fried­li­chen Nach­bar­land. (Versch. Quellen)

Argen­ti­nien. In Buenos Aires und Cordoba grosse Demos gegen die Armut. 42% leben unter der Armuts­grenze. SRF.ch

Austra­lien. Aehn­lich wie in Kanada wurden auch in Austra­lien den Abori­gines die Kinder wegge­nommen, um sie in spezi­ellen Lagern umzu­er­ziehen. Viele über­lebten . die Spezi­al­be­hand­lung nicht. Jetzt sollen die letzten 17000 der „Stolen Genera­tion“ eine Entschä­di­gung bekommen. NPO.nl

Belarus. Protest­be­we­gung im Unter­grund. Ein Jahr nach der Wahl (9.8.2020) lädt Lukašenko Jour­na­listen aus aller Welt zum „Großen Gespräch“ in Minsk. SRF.ch

Grie­chen­land. 260 Helfer aus Deutsch­land und die Frei­wil­lige Feuer­wehr von Salz­burg helfen bei der Brand­be­kämp­fung in Grie­chen­land. Während sich die Situa­tion bei Athen gebes­sert hat, herrscht am Pelo­ponnes eine Kata­strophe bibli­schen Ausmaßes. Hilfe auch aus Polen, Tsche­chien, Rumä­nien. ORF.at Türkei schickt Lösch­flug­zeuge. SRF.ch

Groß­bri­tan­nien will 2030 das Rauchen verbieten. ● Ziga­ret­ten­kon­zern Philip Morris steigt auf Pharma um. ● Ille­gale Einwan­de­rung wird mit bis 4 Jahren Haft bestraft. BBC.uk

Island. Vier­ta­ge­woche und 32 Stun­den­woche heben Produk­ti­vität. Der Versuch begann 2015 mit 66 Ange­stellten in Reykjavík. Die Erfolge waren so durch­schla­gend, dass auch ein landes­weiter zweiter Versuch gestartet wurde. Noch 2017 lag in dem am dünnsten besie­delten Land Europas zwar die Arbeits­lo­sen­quote mit 3,4 Prozent weit unter dem OECD-Durch­schnitt. Das Pro-Kopf-Einkommen lag bei fast 47.000 US-Dollar und damit über den anderen nordi­schen Ländern. Doch beim Pro-Kopf-Einkommen pro geleis­teter Arbeits­stunde lag Island mit 55,4 Dollar deut­lich hinten. Der Grund: die damals in Island übliche44 Stun­den­woche. Das führte zu Stress und Ermü­dung. SRF.ch

Italien. Wald­brände und weiter Tempe­ra­turen bis 45° in Sizi­lien und Sardi­nien. Halbes Jahr Notstand in Sizi­lien. SRF.ch

Japan. Die USA (39+41+33=113) schaffen als einziges Land über 100 Medaillen und über­holen im letzten Moment noch China (38+32+18=88) knapp beim Gold. Mit Taiwan (2+4+6=12) und Hong­kong (1+2+3=6) wären es (41+38+27=106) geworden. Das zweit­größte Land Indien schafft gerade mal (1+2+4=7). Der Haus­herr Japan ist beim Gold am 3. Platz mit (27+14+17=58). Recht ähnlich die Ergeb­nisse von Groß­bri­tan­nien (22+21+22=65) und dem halb­of­fi­zi­ellen und redu­zierten russi­schen „ROC“ Team (20+28+23=71). Gäbe es die Sowjet­union noch, hätten die (27+46+58=131) geschafft. Austra­lien schafft am 6. Platz (17+7+22=46). In der EU haben die Italiener (10+10+20=40) die meisten Medaillen, aber gewertet die Holländer mit (10+12+14=36), gefolgt von Frank­reich (10+12+11=33), Deutsch­land (10+11+16=37). Unter den kleinen Ländern punkten die Magyaren mit (6+7+7=20). Die EU insge­samt schaffte (85+94+109=288). In Latein­ame­rika bringt es Brasi­lien auf (7+6+8=21) und Kuba (7+3+5=15). In Afrika schafft Kenia (4+4+2=10). Die Schweiz landet auf Platz 24 mit (3+4+6=13). Öster­reich punktet mehr bei Winter­spielen und geht im Sommer oft leer aus, so ist man mit den (1+1+5=7) Medaillen auf dem 53. Platz von 86 recht zufrieden. Inge­samt gab es (340+338+402=1080) Medaillen. 2019 gab die Welt-Anti-Doping-Agentur bekannt, dass Russ­land wegen mani­pu­lierter Daten 4 Jahre von den Olym­pi­schen Spielen ausge­schlossen wird. Das IOC gab im Februar 2021 bekannt, dass die russi­schen Athleten unter dem Team­namen Russian Olympic Committee ROC starten. Viele neue Welt­re­korde. 56% der Japaner fanden Spiele o.k. Die teuersten Spiele aller Zeiten kosteten 30 Milli­arden US$. WT

Kenia . Angriffe auf Schwule in Mombasa und Küsten­re­gion. Das kenia­ni­sche Gesetz sieht eine Frei­heits­strafe von bis zu 14 Jahren für Akte gegen die Natur vor. BBC.uk

Nieder­lande. In einem Depot wurde auf „Corona-Schnell­tests“ im Werte von 350 Mio Euro vergessen. NPO:nl

Nord­korea. China hilft bei der Hoch­wasser- und Miss­ern­ten­mi­sere. VOK.kp

In Öster­reich gibt es bereits 2700 Cash Recy­cling Machines. Das sind Banko­mate, wo man auch einzahlen kann. In Öster­reich von KEBA AG in Linz entwi­ckelt. ORF.at

Da Polen sich der Anord­nung des Euro­päi­schen Gerichts­hofs wider­setzt, den Kohle­abbau in Turów zu stoppen, fordert Tsche­chien das Gericht nun auf eine tägliche Strafe von fünf Mio Euro zu verhängen, an dem der Tagebau fort­ge­führt wird. Die Mine nimmt der Region Liberec (Reichen­berg, CZ) das Wasser, aller­dings gibt es dort viele private Pools. SRF.ch

Rumä­nien. Seit dem Donautag am 29.6. reinigte die Zero-Plastic-Patrol das Donau­delta und entfernte >1 Tonne Plastik. RRI.ro

Schweiz er Muslimin Selma Zoronjić schreibt in Luzern Matu­ra­ar­beit über Konver­tie­rungen von Chris­tinnen zum Islam. Dafür erhält sie den Matu­r­a­preis 2021 der Univer­sität Frei­burg. Ihre Eltern waren aus Monte­negro einge­wan­dert. SRF.ch

Spanien. Lionel Messi (*1987 in Rosario, AR), der angeb­lich „beste Fuss­baller der Welt“ verläßt den FC Barce­lona. Fern­seh­gelder ermög­li­chen die Traum­ge­hälter der Fuss­baller. Vom 34-Jährigen wurde erwartet, dass er einen neuen Fünf­jah­res­ver­trag unter­schreibt mit halbem Gehalt. Messi verdiente 125 Millionen Franken im Jahr. Das lief am Ende der letzten Saison aus, und in Zukunft konnte Barce­lona ihm diese Art von Vertrag nicht mehr bieten, auf Grund der Pandemie und den Regeln des finan­zi­ellen Fair­plays im spani­schen Fußball, Bis zu dieser Woche sah es so aus, als würde er ein Gehalt von 60 Mio Franken akzep­tieren, aber in den letzten Tagen hat sich alles verän­dert. Leo Messis Wechsel nach Paris, wenn er nicht voll­ständig über­nommen wurde, sieht für Paris Saint-Germain wie ein Glücks­fall aus. Der Haupt­stadt­klub hat einen außer­ge­wöhn­li­chen Spieler zurück­ge­wonnen, der das Schicksal eines Spiels jeder­zeit ändern kann. ● Die Bürger­meis­terin von Barce­lona, Ada Colau (*1974), hat im Rahmen eines 10-Jahres-Plans zur Redu­zie­rung der Zahl der Autos auf den Straßen und zur Verrin­ge­rung der Umwelt­ver­schmut­zung eine umfas­sende Auswei­tung der „Superblocks“-Initiative der Stadt ange­kün­digt. Das 2016 einge­führte Schema verwan­delt neun Stadt­blöcke in soge­nannte „Super­blocks“, in denen der Verkehr nur außen herum erlaubt ist und Fußgän­ger­zonen, Zonen mit geringer Geschwin­dig­keit und Grün­flä­chen für Erho­lungs­zwecke Vorrang einge­räumt wird. Einund­zwanzig Straßen im zentralen Stadt­teil Eixample werden nach Angaben des Bürger­meis­ters nun zu einem „Super-Super­block“. Die Initia­tive wurde vom Ing. Ilde­fons Cerdà i Sunyer (1815–1876) entwi­ckelt und ist zu einer Blau­pause für Städte geworden, die die Umwelt­ver­schmut­zung redu­zieren und gleich­zeitig die Lebens­qua­lität verbes­sern möchten. „Der Cerdà-Plan hat Barce­lona Ende des 19. Jahr­hun­derts moder­ni­siert und wir beleben diesen Geist der urbanen Trans­for­ma­tion um das Eixample ins 21. ● Wieder­gut­ma­chung. Sefar­di­sche Juden, im Mittel­alter aus Spanien vertrieben, konnten in aller Welt die Spani­sche Staats­bür­ger­schaft bekommen, doch stagniert das Programm wegen der kompli­zierten Recher­chen. 150000 von 3,5 Mio hatten sich beworben. Laut dem Anwalt Luis Portero de La Torre, einem Spezia­listen für Einwan­de­rungs­recht in Malaga, wurden Tausende dieser Natio­na­li­täten an Personen vergeben, die dieselben Doku­mente aus New Mexico vorlegten. SRF.ch

Südsudan. Erneut Bürger­krieg. Zwischen riva­li­sie­renden Frak­tionen der SPLA-IO des südsu­da­ne­si­schen Vize­prä­si­denten Riek Machar sind tödliche Kämpfe ausge­bro­chen. Die Zusam­men­stöße brachen am 7.8. aus, nachdem Machars Rivalen diese Woche erklärt hatten, sie hätten ihn als Partei- und Mili­tär­chef abge­setzt. BBC.uk

Tschad. Boko Haram Anschlag aus Nigeria auf tscha­di­sche Soldaten beim Tschadsee. Mehrere Soldaten gefallen. Boko Haram, ‚Menschen, die sich der Verbrei­tung des Wortes des Propheten und des Dschihad verschrieben haben‘ (جماعة اهل السنة للدعوة والجهاد), eine Terror­or­ga­ni­sa­tion in Nigeria, die sich für die strikte Anwen­dung der Scharia im ganzen Land einsetzt. Die Gesamt­zahl der Opfer von Boko-Haram-Gewalt ist seit 2011 auf mehr als 23.000 gestiegen. Die meiste Gewalt wird im NO Nige­rias verübt. Boko Haram ist seit 2014 mit dem IS verbunden. 2014 schwor Boko-Haram-Führer Abubakar Shekau (*1973) dem IS die Treue und nannte seine eigene Bewe­gung „die west­afri­ka­ni­sche Provinz des IS“. SRF.ch

Tune­sien ist zur Zeit das Coro­na­s­or­gen­kind in Afrika. Am 8.8 werden 300000 geimpft mit Vakzin, gespendet von den arabi­schen Brüdern. 8% geimpft. SRF.ch

Türkei. TOGG (Türkiye’nin Otomo­bili Girişim Grubu) startet 2022 mit der Produk­tion von 2 SUV Modellen als E‑Autos. Die ersten Modelle des voll­elek­tri­schen Fahr­zeugs der Türkei, produ­ziert von der türki­schen Auto­mo­bil­gruppe, werden Ende 2022 vom Band laufen und auf den Markt des Landes gebracht werden. Nach dem Verkauf auf dem Heimat­markt werden die Fahr­zeuge andert­halb Jahre später auf den deut­schen Markt kommen und dann allge­mein für euro­päi­sche Märkte verfügbar sein. Die Türkei ist im Auto­mo­bi­li­täts­be­reich eines der wich­tigsten Zulie­fer­länder Europas und hat einen deut­li­chen Kosten­vor­teil.“ TOGG hat sich für seine Elek­tro­bat­te­rien mit dem chine­si­schen Batte­rie­un­ter­nehmen Farasis zusam­men­getan. Farasis ist ein 2002 in den USA gegrün­detes Unter­nehmen, das 2009 sein Akti­vi­täts­zen­trum nach China verlegte und seine Akti­vi­täten im Bereich erneu­er­bare Ener­gien fort­setzt. Farasis arbeitet an der Produk­tion von Lithium-Ionen-Batte­rien für Elek­tro­autos in den USA, China und Deutsch­land; Farasis und TOGG arbeiten zusammen, um Batte­rie­mo­dule in der Türkei zu produ­zieren. ● 70 EU Lösch­flug­zeuge bekämpfen Brände in der Türkei mit Erfolg. PKK Brand­stif­tung? TRT.tr

USA. Apple hat Soft­ware, die Kinder­pornos beim Hoch­laden entdeckt und unschäd­lich macht. ● US Mars­boh­rungen nicht erfolg­reich, das gesuchte Gestein wurde nicht gefunden. ● USA befürchten russi­sche Spio­nage und Sabo­tage an den >1 Mio km langen Tief­see­ka­beln, über die die Welt­kom­mu­ni­ka­tion läuft. Schutz kaum möglich. Kommt Unter­was­ser­krieg? SRF.ch ● Texas und Florida verbieten Covid­masken. KFAR.us ● NASA sucht Frei­wil­lige für 1 Jahr Mars­si­mu­la­tion im Herbst 2022 im Johnson Space Center in Houston (TX). TRT.tr

Vene­zuela ist das sechs­größte Land in Südame­rika. Es hat die größten Ölre­serven der Welt, die es wegen des US Boykotts nicht nutzen kann. Zur Zeit galop­piert die Infla­tion mit 2700%. Ein US$ entspricht 4 Mio Boli­vares Soberano (VES) und 4 Milli­arden Boli­vares Fuerte (VEF). Am 1. Oktober wird aus dem Bolivar Soberano der digi­tale Bolivar VED, indem man 6 Nullen streicht, also dann etwa 1 US$=4 VED. Die inof­fi­zi­elle Währung ist der US Dollar. An Banko­maten gibt es aber nur Boli­vares, im Werte von max. 4 US$/Tag. Der größte Schein derzeit 1 Mio Boli­vares. Mindest Monats­lohn 2 US$, Preise wie in der Schweiz. Vene­zo­laner haben meist mehrere Jobs neben­ein­ander. Man kann in Geschäften in Dollar zahlen, doch ist es eine Rech­nerei, vorallem mit Werten, für die es keine Dollar­noten gibt, dann mischt man mit Boli­vares oder behilft sich mit Scho­ko­rie­geln. SRF.ch