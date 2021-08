Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Im Inter­net­radio mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Afgha­ni­stan. Mohammed Yusuf, der von 1983 bis 1987 Chef des Afgha­ni­stan-Büros des paki­sta­ni­schen Geheim­dienstes ISI war, schrieb in seinem 1992 veröf­fent­lichten Buch „The Bear Trap: Afghanistan’s Untold Story“ dass Gelder in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar von der CIA auf spezi­elle Konten in Paki­stan unter der Kontrolle des ISI über­wiesen wurden und dass die gesammten Gelder über ISI an afgha­ni­sche Mudscha­heddin flossen. Die Taliban (طالبان‎, „Sucher“), die sich selbst als Isla­mi­sches Emirat Afgha­ni­stan (IEA) bezeichnen, sind eine isla­mis­ti­sche Bewe­gung und Mili­tär­or­ga­ni­sa­tion, die Krieg (Dschihad) inner­halb des Landes führt. Anführer der Taliban ist seit 2016 Mawlawi Hiba­tullah Akhundzada (*1961). 2021 wurden die Taliban auf 75.000 Kämpfer geschätzt. Die Taliban holen sich ihre Kämpfer im derzei­tigen Endkampf aus den Gefäng­nissen. Gros0e Nervo­sität in Diplo­ma­ten­kreisen wegen der CIA und BND Fehl­ein­schät­zungen. Die Taliban nähern sich bereits Kabul. USA fliegen von der US Base Kuwait 3000 Special Forces zum Flug­hafen Kabul, der von türki­schen NATO Soldaten bewacht wird. Die Seite km.gov.af ist noch in Betrieb. Auch die meisten Radio und Fern­seh­sender. Kabul ist gut 300 km² groß und liegt in 1800 m Seehöhe. Offi­ziell leben 5 Mio Menschen in der Stadt. Die stra­te­gi­sche Bedeu­tung der Stadt ist auf die Nähe zum Chaiber-Pass zurück­zu­führen, einer wich­tigen Verbin­dung zwischen Afgha­ni­stan, Paki­stan und Indien. Dieser verbindet die Haupt­stadt mit Dscha­lal­abad (300000 Ew.), einer der größten Städte des Landes. Sie liegt in einem Gebirgs­kessel am Hindu­kusch. Mit dem Norden des Landes ist die Stadt durch den Salang­pass verbunden, durch den viele Güter aus den zentral­asia­ti­schen Repu­bliken und aus Russ­land trans­por­tiert werden. Die Stadt wird vom Fluss Kabul mit Wasser versorgt SNA.ru ● Bereits am 15.8. fällt Kabul. Präsi­dent Ashraf Ghani (*1949) war bereits am Vortag nach Tasch­kent (UZ) geflüchtet. USA schi­cken weitere tausende US-Soldaten aus Kuwait zum Flug­hafen Kabul. Allein Deutsch­land fliegt fast 2000 Mitar­beiter aus. Russ­land hat nur 100 Mitar­beiter in Kabul. Tausende Afghanen stürmen den Flug­hafen und klam­mern sich an star­tende US-Flug­zeuge. Es fallen Schüsse. Es gibt Tote. Der Flug­hafen wird geschlossen. Flug­zeuge werden nach Tasch­kent umge­leitet. Nur Diplo­maten werden mit Mili­tär­ma­schinen ausge­flogen. Taliban erklären im Präsi­den­ten­pa­lais den Sieg. Taliban operierten aus Doha (QT). Taliban beru­higen die Afghanen. Türki­sche und russi­sche Botschaft sollen offen bleiben. Taliban kämpften mit US-Waffen! USA haben Unmengen Waffen im Land „vergessen“. SRF.ch u.a.

Austra­lien. Seit 1 ½ Jahren sind coro­nabe­dingt die Grenzen dicht. 35000 Austra­lier sitzen welt­weit fest. Es gibt kaum Flüge und wenn über­haupt stark über­teuert. Manche versu­chen mehr als 10000 Meilen per Boot nach Hause zu fahren. SFR.ch

Belarus. „Cyber­par­tisans“ berich­teten auf ihrem Tele­gram-Kanal über den Häck der Video­da­ten­bank von Drohnen des Innen­mi­nis­te­riums. Dies ist der fünfte Häck, den die „Guerillas“ behaupten: Zuvor häckten sie Daten­banken des Systems „Pass­port“ und der staat­li­chen Auto­mo­bil­in­spek­tion (die Rich­tig­keit der Häcks und die Rele­vanz der Daten­banken wurden Jour­na­listen bewiesen), Daten­banken mit Anrufen des Dienstes „102“ und eine Daten­bank mit Verstößen gegen Straf­ver­fol­gungs­be­amte des inneren Sicher­heits­dienstes des Innen­mi­nis­te­riums (es ist unmög­lich, die Rich­tig­keit dieser Häcks zu über­prüfen). Auch Namen, Adressen, Tele­fon­num­mern von Poli­zisten wurden online gestellt. Sie häcken wahr­schein­lich von außer­halb von Weiß­russ­land. SRF.ch ● Belavia Airline plant Flüge nach Kabul. NSA.ru

China spendet den Entwick­lungs­län­dern 800 Mio Dosen Vakzin. ● Coro­nabe­dingt schließt China den Hafen Ningbo-Zhoushan (宁波舟山港), mit einem Umschlag von >1000 Mio Tonnen der größte Hafen der Welt, gefolgt von Shanghai, Singapur, weiteren chine­si­schen Häfen. Port Redland AU an der 7., Rotterdam (NL) 10. Stelle. CRI.cn

Deutsch­land. Vor 60 Jahren begann Bau der „Mauer“, aufein­an­der­fol­genden Hinder­nissen bis zu 100 Metern Breite, die West-Berlin vom 13. August 1961 bis 9. November 1989 voll­ständig umschlossen. Dieser Teil der Stadt war voll­ständig von Ost-Berlin und dem Rest der DDR getrennt. Die Gesamt­grenze um West-Berlin war Teil der inner­deut­schen Grenze und war 167,8 km lang, wovon 45,1 km durch die Berliner Mauer gebildet wurden. Die Berliner Mauer war das bekann­teste Symbol des Kalten Krieges und der Teilung Deutsch­lands. Mindes­tens 138 Menschen sind bei einem Einsatz an der Berliner Mauer ums Leben gekommen. ● Der deut­sche Biologe Josef H. Reich­holf (*1945) veröf­fent­licht ein neues Buch über „Regen­wälder“. SRF.ch

Regens­dorfer Domspatzen bekommen Spät­zinnen. SWR.de

Haiti. Schweres Erdbeben fordert 1500 Tote.Heftige Stürme. SRF.ch

Hong­kong . Demo­kra­tie­be­we­gung wurde aufge­löst. SRF.ch

Im Iran bereits >2 Mio afghan. Flücht­linge. SRF.ch

Indo­ne­sien. Trotz der Versuche der Nieder­lande, die Zufrie­den­heit der Bevöl­ke­rung zu stei­gern, wurde die Unab­hän­gig­keits­be­we­gung stärker. Nach der japa­ni­schen Besat­zung im Zweiten Welt­krieg wurde am 17. August 1945 die Unab­hän­gig­keit Indo­ne­siens erklärt. Es folgte eine blutige Zeit, die indo­ne­si­sche Natio­nale Revo­lu­tion, in der auf beiden Seiten viele tausend Menschen starben. Am 27. Dezember 1949 erkannten die Nieder­lande die Unab­hän­gig­keit Indo­ne­siens an und es erfolgte die Über­tra­gung der Souve­rä­nität. NPO.nl

Island. Die neue Theorie legt nahe, dass die Exis­tenz von Island – einem versun­kenen Konti­nent von der Größe von Texas, der vor etwa 10 Millionen Jahren sank – die geolo­gi­schen Merk­male des Meeres­bo­dens sowie den Grund dafür erklären könnte, warum die Erdkruste unter Island viel dicker ist als es sein soll. Darüber hinaus schlägt die neue Theorie neben den bestehenden Vorstel­lungen über die Entste­hung Islands eine neue Alter­na­tive vor. „Die Region, die konti­nen­tales Mate­rial darunter hat, erstreckte sich von Grön­land bis nach Skan­di­na­vien“, sagt „Icelandia“-Hauptautorin und briti­sche Geologin Gillian Foulger in einem Inter­view. Foulger erklärt außerdem, dass die wasser­ge­füllte Region des Nord­at­lan­tiks auch einst trockenes Land war, ein Teil des Super­kon­ti­nents Pangäa vor 335 bis 175 Millionen Jahren. Nach ihrer Schät­zung könnte der nun versun­kene Konti­nent bis zu 600.000 Quadrat­ki­lo­meter trockenes Land zwischen Grön­land und Skan­di­na­vien bedeckt haben. SRF.ch

Japan. Starker Regen und Über­schwem­mungen. CRI.cn

Kanada Wahlen auf 20.9 vorver­legt. SRF.ch

Libanon . Neuer­lich große Explo­sion in Akkar im Norden. SRF.ch

Litauen. Raimondas Grine­vičius fordert, dass laut Verfas­sung die Familie das Funda­ment des Staates bleiben muss. Er lehnt deshalb die Istan­bul­kon­ven­tion ab, die für ein diffuses Sexu­al­leben steht. Die Konven­tion setzt die Gender­ideo­logie um und fördert Rand­gruppen. Am 12. März 2012 rati­fi­zierte die Türkei als erstes Land die Konven­tion, gefolgt von 34 weiteren Ländern von 2013 bis 2021. Die Türkei trat als erstes Land aus der Konven­tion aus, nachdem sie sie am 20. März 2021 gekün­digt hatte. Auch in Bulga­rien, Kroa­tien, Ungarn, Polen gibt es Vorbe­halte. Kritiker glauben auch, dass der Grund­satz der Gleich­stel­lung der Geschlechter im Vertrag die Perver­sität fördert. Nachdem die Stadt­ver­wal­tung von Vilnius alle bisher verein­barten Geneh­mi­gungen für Versamm­lungen wider­rufen hat, geben die Orga­ni­sa­toren des „Großen Fami­li­en­ver­tei­di­gungs­mar­sches“ bekannt, dass sie sich auf den 10. September-Protest vorbe­reiten, an dem etwa 7.000 Menschen teil­nehmen werden. Die Initia­toren der Rallye verspre­chen nicht, die Geneh­mi­gung der Veran­stal­tung zum zweiten Mal mit der Gemeinde abzu­stimmen. SRF.ch

Mexiko. Vor 500 Jahren: Der Spanisch-Azte­ki­sche Krieg (1519–21). war eines der wich­tigsten Ereig­nisse in der spani­schen Kolo­nia­li­sie­rung Amerikas. Nach einer früheren Expe­di­tion nach Yucatán unter der Leitung von Juan de Grijalva im Jahr 1518 führte der spani­sche Konquis­tador Hernán Cortés eine Expe­di­tion (entrada) nach Mexiko. Zwei Jahre später, 1519, segelten Cortés und sein Gefolge nach Mexiko. Der spani­sche Feldzug gegen das Azte­ken­reich hatte seinen endgül­tigen Sieg am 13. August 1521, als eine Koali­ti­ons­armee aus spani­schen Streit­kräften und einhei­mi­schen Tlax­calan-Krie­gern unter der Führung von Cortés und Xicoten­catl dem Jüngeren den Kaiser Cuau­h­témoc und Tenoch­ti­tlan, die Haupt­stadt des Azte­ken­reichs, eroberte. Der Fall von Tenoch­ti­tlan markiert den Beginn der spani­schen Herr­schaft in Mexiko und sie errich­teten ihre Haupt­stadt Mexiko-Stadt auf den Ruinen von Tenoch­ti­tlan. XEW.mx

Die Nieder­lande bekommen eine Privat­bahn, Euro­pean Sleeper, die mit der tsche­chi­schen RegioJet zusam­men­ar­beiten wird. NPO.nl

Öster­reich. Die ober­ös­ter­rei­chi­sche Firma eMagnetix hat mit viel Erfolg die 30 Stun­den­woche einge­führt. Höhere Produk­ti­vität, besseres Betriebs­klima, mehr Bewer­bungen. ● Es beginnt der Abriss des Ferry-Dusika-Stadions im Wiener Prater. 1977 eröffnet, hat es am Handelskai in Prater-Nähe eine seit 1931 bestehende Frei­luft-Radrenn­bahn ersetzt. Nun muss das Stadion einer Ball­sport­arena weichen. Beim Bau versucht man alles zu recy­clen. So sollen 2050 alle Kupfer­vor­räte aufge­braucht sein. Franz „Ferry“ Dusika (1908–1984) war ein öster­rei­chi­scher Radrenn­fahrer und natio­naler Meister im Radsport. ● Das Burgen­land (Gradišće, (Felső)őrvidék, Lajta­bánság, Várvidék, 3965 km², 296000 Ew.) mit verschie­denen Minder­heiten ist eines der neun Bundes­länder der Repu­blik Öster­reich. Die Landes­haupt­stadt ist Eisen­stadt (Kismarton, Željezno, Tikni Marton, Srasta, Asch, 43 km², 15000 Ew.). Es ist das östlichste und kleinste. Das Gebiet gehörte einst zum König­reich Ungarn, das im Vertrag von Trianon 1920 verpflichtet wurde, das dama­lige Deutsch-West­un­garn an die neue Repu­blik Öster­reich abzu­treten. Das neu hinzu­ge­kom­mene Land erhielt am 25.1.1921 den Namen Burgen­land. ● Die 700 Jahr alte Brau­stadt Weitra nahe der tsche­chi­schen Grenze im Bezirk Gmünd in Nieder­ös­ter­reich hat 2500 Einwohner. Die Herr­schaft Weitra gehörte ursprüng­lich zu Böhmen. 1201 grün­dete der Kuen­ringer Hadmar II. die Burg­stadt Weitra ober­halb der gering­fügig älteren Sied­lung Altweitra, die vermut­lich nach einem Slawen namens Vitoraz benannt wurde (daher auch der heutige tsche­chi­sche Name). Da die Kuen­ringer Ottokar II. Přemysl unter­stützt hatten, wurde nach seinem Tode (1278) Weitra von den Habs­bur­gern bean­sprucht; seit 1296 war die Stadt endgültig in deren Besitz. Vom 26. Mai 1321 unter Fried­rich dem Schönen ist die älteste Urkunde erhalten, die Weitras Bürger mit Brau- und Schank-Privi­le­gien ausstat­tete. ● In den Nord­alpen fällt Schnee. ORF.at ● Öster­reich spendet 100000 Dosen Vakzin für Entwick­lungs­länder. SNA.ru

Russ­land. Ab sofort gibt die ehema­lige öster­rei­chi­sche Außen­mi­nis­terin (2017–2019) Karin Kneissl (parteilos) Berichte zur Welt­lage auf „Russia Today“ und sputniknews.de. Sie wurde 1965 in Wien geboren. Einen Teil ihrer Kind­heit verbrachte Kneissl in der jorda­ni­schen Haupt­stadt Amman, wo ihr Vater als Pilot des Königs Hussein I. tätig und am Aufbau der natio­nalen Flug­ge­sell­schaft ALIA/Royal Jorda­nian betei­ligt war. Von 1983 bis 1987 studierte sie an der Univer­sität Wien Jus und Arabi­stik, was sie mit Magister iuris und Diplom der Vereinten Nationen in Arabisch abschloss. In ihrer Jugend- und Studen­ten­zeit war sie unter anderem für Amnesty Inter­na­tional tätig und unter­stützte Umwelt- und Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tionen welt­weit. Anschlie­ßend recher­chierte sie für ihre Disser­ta­tion im Völker­recht über die Konflikt­par­teien im Nahen Osten. Stationen waren die Hebräi­sche Univer­sität von Jeru­salem und die Univer­sität in Amman. Während des Studiums arbei­tete sie als Volon­tärin im Hospiz St. Louis in Jeru­salem und in einer Bank in Amman. Mit einem Fulbright-Stipen­dium war sie von 1989 bis 1991 am Center for Contem­porary Arab Studies an der George­town Univer­sity in Washington, D.C. 1991/1992 absol­vierte sie den cycle inter­na­tional der École natio­nale d’administration (ENA) in Paris. 1992 legte sie der Univer­sität Wien ihre Disser­ta­tion vor und wurde zur Dr. iur. promo­viert. Kneissl spricht fünf Fremd­spra­chen. Als erfah­rene Diplo­matin hat sie mehrere Bücher geschrieben. Sie wurde welt­be­rühmt durch ihr Tänz­chen mit Präsi­dent Putin bei ihrere Hoch­zeit 2018 in der Stei­er­mark. Sie lebt in Seibers­dorf (NÖ). Lese­emp­feh­lung: Diplo­matie Macht Geschichte: Die Kunst des Dialogs in unsi­cheren Zeiten. Hildes­heim. Olms Verlag, Juni 2020. ISBN 978–3‑487–08633‑0. SNA.ru

Schweiz. John Landis (*1950) gilt als legen­därer US Regis­seur, er drehte Filme wie »Blues Brothers«, »Ich glaub, mich tritt ein Pferd« oder das Video zu Michael Jack­sons »Thriller«. Auf dem Film­fes­tival in Locarno 2021 bekam er nun den Ehren­preis. Venge­ance is Mine, All Others Pay Cash wurde am 74. Locarno Film Festival in der Schweiz zum besten Film gekürt. Der Film des indo­ne­si­schen Regis­seurs Edwin nach dem gleich­na­migen Roman von Eka Kurniawan wurde von einer inter­na­tio­nalen Jury mit dem Goldenen Leoparden ausge­zeichnet. Ein Life­time Achie­ve­ment Award ging an den italie­ni­schen Regis­seur Dario Argento, dessen Arbeiten im Horror-Genre vor allem in den 1970er und 1980er Jahren ihm den Spitz­namen „The Master of Horror“ einge­bracht haben. Preise für die beste Regie gingen an Abel Ferrara für Zeros and Ones, an Anasta­siya Krasovs­kaya für die beste Haupt­dar­stel­lerin im Film Gerda und an Mohamed Mellali und Valero Escolar als beste Schau­spieler in Sis Dies Corrents (The Odd-Job Men). Jiao Tang Hui (A New Old Play) von Qiu Jiong­jiong gewann den Sonder­preis der Jury. Eine beson­dere Erwäh­nung erhielt der einzige Schweizer Film des dies­jäh­rigen Wett­be­werbs, Soul Of A Beast von Lorenz Merz. Die Veran­stal­tung zog 78.600 Besu­cher an. ● Anti-Taliban Demos in der Schweiz und Öffnung der Grenzen für Flücht­linge. SRF.ch

In der Türkei wurde ein Gerät erfunden, zur Coro­na­in­fek­tion­fest­stel­lung mit 99% Sicher­heit. ● Starker Regen und Über­schwem­mungen im Norden der Türkei. ● Sputnik V hilft zu 83% gegen Delta. TRT.tr ● Türkei baut anti-Afgha­ni­stan­mauer, entlang Irak und Iran-Grenze. Angst vor Heroin-Import. 3.6Mio Syrer, 0,5Mio Afghanen bereits im Land.SRF.ch

USA. Dutzende Abge­ord­nete der Demo­kraten schwänzen die Treffen des texa­ni­schen Parla­ments, damit die Repu­bli­kaner das Wahl­recht nicht ändern können, kassieren aber ihre Gehälter. Mehrere repu­bli­ka­ni­sche Staaten haben das Wahl­recht bereits ange­passt. KFAR.us ● Am 4.8. feierte ex Präsi­dent Barack Hussein Obama II seinen 60er. Sein Geburtsort war Hono­lulu. SRF.ch