Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell



Alba­nien. Die Türkei hat mehrere Moscheen im Land errichtet. Jetzt werden auch Spitäler gebaut. TRT.tr

Aser­bai­dschan. Die Pipe­line ist in Betrieb. Das erste Erdgas trifft in Italien ein. TRT.tr

Brasi­lien. Bis jetzt konnten Pensio­nisten ab 60 gratis die ÖV benutzen. Jetzt steigt das Mindest­alter auf 66, meldet Radio Trans­ame­rica, der brasi­lia­ni­sche Partner von CNN. CNN.br

China. Der Börsen­gang des Finanz­dienst­leis­ters „Ant“ in Shanghai wurde gestoppt. Ant ist ein Teil von AliPay und eine Grün­dung des Chefs von Alibaba. Es ist ein Hi-tech Unter­nehmen, das wie eine Bank auftritt. Bots­wana schließt sich dem Projekt Neue Seiden­straße an. CRI.cn

Däne­mark baut die North Stream Pipe­line 2 fertig, 147 km durch die Ostsee. Däne­mark baut den ersten Wind­park in Brasi­lien, bei Pernam­buco. Weitere sollen folgen. Viele Länder in Asien, Afrika und Latein­ame­rika setzen auf die chine­si­schen Impf­stoffe, da diese in jedem normalen Kühl­schrank gela­gert werden können. ZP30.py

Deutsch­land verlän­gert und verschärft Corona Mass­nahmen. SRF.ch

EU. Frontex konnte 2020 124.000 ille­gale Grenz­über­tritte fest­stellen, eine Zunahme von 13%, vor allem auf der Route über Malta nach Italien und über Kanaren nach Spanien. SRF.ch

Frank­reich läßt auch Moderna-Impfung zu.

Gross­bri­tan­nien. Über eine Million Polen leben derzeit im Land. RPI.pl Am Coro­nastau Ende 2020 in Kent waren über 13.000 LKW betei­ligt. In Gross­bri­tan­nien wurden auch Moderna (US) Impfung und Astra-Seneca (GB) Impfungen zuge­lasen. SRF.ch

Italien. Der Park­platz vor einem grossen Kran­ken­haus in Neapel ist völlig einge­bro­chen. Autos stürzten in die Tiefe. Strom im Kran­ken­haus fiel aus. Hatte es vorher eine Explo­sion gegeben? ZP30.py

Kroa­tien. Es gibt immer wieder Nach­beben, 45 km südöst­lich von Zagreb bei Petrina. ZP30.py

Mexiko bietet Assange Asyl an, doch darf er das briti­sche Gefängnis wegen Flucht­ge­fahr nicht verlassen. In USA erwarten ihn lebens­läng­lich oder Todes­strafe. Seine Gesund­heit ist sehr schlecht. Er droht mit Selbst­mord. SRF,ch

Nord­korea hat den Fünf­jah­res­plan nicht erfüllt. Kim plant Reformen. SRF.ch

Norwegen hat schon über 50% E‑Autos, steu­er­frei, es gibt schon sehr viele Lade­sta­tionen. Das Land hat Erdöl unter dem Meer und Wasser­kraft in den Bergen, es gibt also sauberen Strom. SRF.ch

Portugal hat den EU Rats­vor­sitz von Deutsch­land über­nommen. Es möchte sich auf die Bezie­hungen zu Afrika konzen­trieren und dem Mercosur beitreten. ZP30.py

Russ­land nennt das poli­ti­sche System in USA anti­quiert und wenig demo­kra­tisch. SNA.ru Russ­land kürzt Liste der für Frauen verbo­tenen Berufe. SRF.ch

Schweden. Die Schwe­den­krone hat von allen Währungen welt­weit im Coro­na­jahr am meisten zuge­legt. Erst jetzt hat Schweden ein Pande­mie­ge­setz bekommen, das Ausgangs­sperren, Geschäfts­schlie­ßungen, Maskenzwang, usw. ermög­licht. SRF.ch

Schweiz. Die Armee wird weib­li­cher. In der Verwal­tung gibt es schon fast 40% Frauen, bei den Rekruten aber nur 1%. Von einer Dienst­pflicht halten Frauen wenig. 40% der Rekruten müssen derzeit 3 Wochen ins Home­of­fice, dann Prüfung. Kein Uniform­zwang, dürfen aber aus Versi­che­rungs­gründen nicht auto­fahren. Lang­lauf­boom mit über 30% Zunahme, viel­leicht wird 2020/21 Rekord­saison, trotz oder wegen Corona. „Meine Impfungen.ch“, der elek­tro­ni­sche Impf­aus­weis sowie „E‑ID“ sind recht­lich nicht gedeckt. Coro­nabe­dingt gibt es derzeit 1,3 Mio Kurz­ar­beiter. SRF.ch

USA. Am 6.1. klet­terten Trump-Anhänger auf das Capitol in Washington, D.C., schlugen Fenster ein und verwüs­teten mehrere Räum­lich­keiten. Polizei schaute zu, obwohl Demo ange­kün­digt war. Ein Poli­zist wurde erschlagen. Es gab insge­samt 5 Tote. Beim Gebäude der Demo­kraten explo­dierten zwei Bomben. Es werden Videos und Händys unter­sucht und eine Beloh­nung von 50.000 US$ wurde ausge­schrieben. ZP30.py Pelosi und andere Demo­kraten machen sich stark für Amts­ent­he­bung von Donald Trump, weil er dann bis an sein Lebens­ende für kein Amt mehr kandi­dieren könnte. SRF.ch In USA gibt es über 3 Millionen Waffen im Privat­be­sitz. Trump will eigenes soziales Netz­werk starten, nachdem Twitter seinen Account gesperrt hat. SNA.ru

Vene­zuela. Nach gran­diosem Wahl­er­gebnis geht Maduro gestärkt hervor. Guaidó verliert Immu­nität. SRF.ch