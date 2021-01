Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell



Ägypten. Siemens Deutsch­land baut um 7 Milli­arden Euro Bahn­line vom Roten Meer zum Mittel­meer, 460 km, über die neue ägyp­ti­sche Haupt­stadt mit 15 Bahn­höfen. TRT.tr

Afgha­ni­stan und Paki­stan sind die letzten Länder, wo Polio noch nicht ausge­rottet ist. SRF.ch

Argen­ti­nien , wo der Sommer beginnt, meldet starke Schnee­fälle im Süden und in Buenos Aires nur 10° Tempe­ratur. CNN.ar

B elgien. Nächt­liche Unruhen vom 13. auf 14. Januar wegen Tötung eines Schwarzen aus Guyana. Selbst der König wurde bedroht. SRF.ch

B runei unter­schreibt Handels­ver­trag mit China über Impf­stoffe, Land­wirt­schaft und 5G. CRI.cn

C hina. Star­bucks-USA expan­diert massiv in 230 Städten in China. China verbietet Neujahrs­feiern. CRI.cn

C orona. Erst zehn Länder impfen. SRF.ch

Grie­chen­land kauft von Frank­reich 18 Kampf­flug­zeuge um gegen die Türkei im Erdgas­streit auftreten zu können. Noch weiteres Gerät ist in Auftrag im Wert von 11 Milli­arden Euro. Eine türki­sche Bestel­lung von 100 Tarn­kap­pen­bom­bern wurde von den USA stor­niert. 70% der Schul­ab­gänger studieren und können dann keinen entspre­chenden Job finden. TRT.tr

Indo­ne­sien. Vulkan Marpi auf Sula­wesi ausge­bro­chen. RRI.id

Iran nennt west­li­chen Impf­stoff minder­wertig und deckt sich ein mit Impf­stoff aus China, Russ­land und Kuba. Iran entwi­ckelt neue Waffen, die sich trotz Sank­tionen gut verkaufen lasen. SRF.ch Nach der Beschlag­nah­mung von irani­schen Guthaben in Südkorea, beschlag­nahmt der Iran ein südko­rea­ni­sches Schiff im Golf. KBS.kr

Italien. Renzi verlässt Koali­tion und löst Regie­rungs­krise aus. Man möchte keine Neuwahl, weil man Salvini-Sieg befürchtet. SRF.ch

Japan sucht 350.000 auslän­di­sche Arbeits­kräfte. RRI.id

Libanon geht in 100%igen Lock­down, selbst Lebens­mit­tel­ge­schäfte sperren zu. NPO.nl

Mikro­ne­sien. Bis jetzt erst einziger Coro­na­fall. NPO.nl

Nord­korea hat Raketen vorge­stellt, die von U‑Booten starten. Kim droht mit stär­keren Atom­bomben, sollten USA angreifen. NPO.nl

Öster­reich. Nachdem das Lauber­horn­rennen nach Kitz­bühel verschoben worden war, brachten engli­sche Schi­lehrer das neue Virus dorthin mit und das Rennen geht nun in den Flachgau. SRF.ch

Paläs­tina. Während Israel Impf­welt­meister ist, wartet Paläs­tina noch immer auf Impf­stoff. SRF.ch

Para­guay. Nach den schweren Regen­fällen und Über­schwem­mungen wütet das Denge­fieber, das durch Stech­mü­cken verbreitet wird. ZP30.py

Schweiz. Am 14. feiert Cata­rina Valente, die „Tüch­tige“, in Lugano ihren 90. Geburtstag. Sie stammte aus einer Zirkus­fa­milie und war verhei­ratet mit einem Jongleur. Hohe Lawi­nen­ge­fahr in der Schweiz. Wegen der starken Schnee­fälle muss Zürich die ÖV einstellen. Am Montag beginnt ein 40 tägiger Lock­down mit offenen Lebensmittel‑, Baumarkt‑, Blumen­ge­schäften. „Freunde der Verfas­sung“ sammelten Unter­schriften für eine Volks­ab­stim­mung dagegen, da nicht verfas­sungs­kon­form. Hat sich jemand in Geschäften, Hotels, Restau­rants je ange­steckt? Buch­händler wollen nach deut­schem Vorbild aufsperren. 100 Restau­rants wollen trotzdem aufsperren als Teil der bundes­deutsch-schweizer Aktion „Wir machen Auf“. Detail­handel mit über 300.000 Arbeits­plätzen größter Arbeit­geber, ab Ende Februar finan­zi­elle Hilfe. Flug­hafen Zürich schreibt 2020 ein Minus von 74%. Passa­giere können sich am Flug­hafen frei­testen, müssen aller­dings 5 Stunden auf das Resultat warten. Keine staat­liche Unter­stüt­zung für Flug­hafen Zürich, obwohl er täglich eine Million Franken verliert. SRF.ch

Spanien bietet Oper mit redu­ziertem Publikum im Teatro Real in Madrid. 75% der Plätze verkauft. ORF.at

Syrien. Türkei baut 30.000 Häuser in 40 Regionen für Ausge­bombte, 40 Schulen, 2 Univer­si­täten, Spitäler, Ambu­lanzen, medi­zi­ni­scher Beistand. TRT.tr

USA. Stür­mung des Kapi­tols wirkte sich nicht auf die Kurse der Wall Street aus. Consumer Elec­tronic Show in Las Vegas im Spar­format mit vielen medi­zi­ni­schen Geräten. Biden plant Mindest­stun­den­lohn von 15 US$ einzu­führen. Kann ein US Präsi­dent nach seiner Amts­zeit, also nach dem 20. Januar, rück­wir­kend abge­setzt werden? Trump hat im Volk noch 70% Rück­halt. Nur 10 Repu­bli­kaner wollen Demo­kraten bei diesem Vorhaben unter­stützen. 197 Repu­bli­kaner gegen Amts­ent­he­bung. Nach Sperre von Trump auf Twitter, stürzt Twit­ter­aktie um 7% ab. Bord­com­puter, Auto­pilot in Tesla Autos defekt. SRF.ch

Vene­zuela. Maduro stellt USA vor Inter­na­tio­nales Gericht in Den Haag wegen der Sank­tionen, die vor allem den Ölhandel verun­mög­li­chen. Stei­ge­rung des Ölver­kaufs an Kuba. TRT.tr