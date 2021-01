Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Arme­nien. Bewohner von Nagorni-Kara­bagh können sich einen russi­schen Pass holen. Man hofft, dass ganz Arme­nien der Russi­schen Föde­ra­tion beitritt. SRF.ch

Austra­lien ändert in der Landes­hymne „wir sind jung und frei“ auf „wir sind eins und frei“, um so die Abori­gi­nees anzu­er­kennen. SRF.ch

Belarus. Der Haupt­sponsor der Eisho­ckey WM, Škoda Auto CZ, wird sich zurück­ziehen, wenn die Spiele in Belarus statt­finden. Die Oppo­si­ti­ons­po­li­ti­kerin Tikha­novs­kaya jubelt. SRF.ch Belarus verliert die Spiele, sie finden in Lett­land statt. SRF.ch

Belgien. Wegen der gestie­genen Nach­frage, muss die Pfizer Fabrik expan­dieren, wodurch vorüber­ge­hend nicht voll produ­ziert werden kann und nicht alle Bestel­lungen pünkt­lich ausge­lie­fert werden können. 20% im Rück­stand. Eine eigene EU Impf­be­hörde sorgt für die gerechte Vertei­lung des Impf­stoffes in der EU. ORF.at

Brasi­lien. Dritte Virus­va­ri­ante tritt in Manaus auf, aber auch in Japan. ORF.at Ford verlässt nach 100 Jahren Brasi­lien. SRF.ch Bolso­naro wollte über­haupt nicht impfen. Der Gouver­neur von São Paulo Doria hat schon vor Monaten in China Impf­stoff gekauft. Jetzt möchte auch Bolso­naro impfen mit Astra-Zeneca. Doria möchte 2022 sein Nach­folger werden. SRF.ch

China entdeckt, dass sich viele in Restau­rants infi­zieren, weil man in China immer in Gesell­schaft isst und alle aus einem Teller nehmen. Es wurden jetzt „Serving Chop­sticks“ vorge­schrieben. CRI.cn Chine­si­sche Sank­tionen gegen US Bürger wegen der Bezie­hungen zwischen USA und Taiwan. Taiwan hat diplo­ma­ti­sche Bezie­hungen zu 16 Ländern. TRT.tr China schafft 2020 ein Wirt­schafts­wachstum von 2,3%. SRF.ch Der Alibaba Gründer Ma erschien nach drei Monaten wieder in der Öffent­lich­keit. Er will sich jetzt mit Bildung beschäf­tigen. ORF.at

Deutsch­land . Tübingen liegt vorn bei der Coro­naab­wehr, dank der Haus­ärztin Elise Federle, die schon im September um 4,65 Schnell­tests am Markt star­tete. Sie könnte jetzt 18 Impf­straßen am Markt orga­ni­sieren, aber es gibt nur Impf­stoff für zwei Straßen. Die Verant­wort­li­chen haben Monate lang gut geschlafen. Eine Tübinger Firma wartet auf Zulas­sung ihres Impf­stoffes. SRF.ch Auf Grund der Bertels­mann Studie soll man 56% der Spitäler in Versor­gungs­zen­tren ohne statio­nären Bereich umwan­deln. SNA.ru

Indien . Bis August sollen 300 Millionen Hoch­ri­si­ko­pa­ti­enten geimpft sein mit indi­schem Impf­stoff, der nur eine Kühlung von ‑2 bis ‑8° braucht. Es gibt aber in grossen Teilen Indiens keine Kühl­schränke. CRI.cn

Indo­ne­sien. 81 Tote beim 6,2 Erdbeben auf Sula­wesi. TRT.tr

Der Iran will sich auch von Biden nicht einschüch­tern lassen. ORF.at

Israel ist Impf­welt­meister und hat aber auch beson­ders viele neue Fälle. Wieso hat Israel so viel Pfizer Impf­stoff? Weil es den drei­fa­chen Preis dafür zahlte? Weil Netan­yahu und der Pfizer CEO grie­chi­sche Wurzeln haben? Weil Israelis beson­ders gute Versuchs­ka­nin­chen sind? fragt Kol Israel. KAN.il

Italien. Conte schafft 321 Stimmen in der Großen Kammer, aber im Senat fehlen ihm 10 Stimmen. SRF.ch Museen öffnen in den Gelben Zonen des Landes. ORF.at

Jemen . USA erschwert dem IKRK (Rotes Kreuz) zu helfen, nachdem Huthis zu Staats­ter­ro­risten erklärt wurden. SRF.ch

Klima. Methan ist 2 ½ mal so schäd­lich fürs Klima als CO2. SRF.ch

Norwegen. 29 sehr alte Pati­enten sterben nach Pfizer-Impfung. TRT.tr

Öster­reich . Russi­sche Staats­bürger können sich in Wien-Währing im Cottage-Sana­to­rium mit Sputnik „V“ impfen lassen. Öster­rei­cher lassen sich in Belgrad mit Sputnik „V“ impfen. Das Verfahren gegen die Iden­ti­tären wurde in Graz einge­stellt. Ab 25.1. dürfen Geschäfte und ÖV nur mit FFP2 Masken betreten werden, um 59 Euro­cent in Super­märkten erhält­lich. ORF.at

Russ­land . Der Korre­spon­dent des Schweizer Radios ließ sich in Moskau mit Sputnik „V“ impfen. Alles ist sehr locker. Man braucht keine Anmel­dung. Man geht zur Impf­stelle, z. B. Im Groß­kauf­haus „GUM“, wartet kurz, wird geimpft und bekommt eine Bestä­ti­gung. Am nächsten Tag war ihm schlecht, er war sehr müde und verbrachte den ganzen Tag im Bett. Am über­nächsten Tag war alles in Ordnung. So scheint es vielen Geimpften zu ergehen. Der Schutz beträgt 95%. SRF.ch Auch der Chef von SNA-Radio-Berlin (früher Sputnik-Deutsch­land) ließ sich in Moskau impfen. Er muss in einigen Wochen extra wegen der zweiten Impfung nach Moskau fliegen für die zweite Impfung. Es gibt ca. 50% Impf­skep­tiker. Der Impf­stoff ist leicht zu hand­haben und braucht nur eine Kühlung zwischen ‑2 und ‑8°C. In Moskau haben alle Geschäfte und Lokale offen, aber nur bis 23 Uhr. In geschlos­senen Räumen Masken- und Hand­schuh­pflicht. Es liegt derzeit viel Schnee und es hat ‑20°. SNA.ru Russ­land produ­ziert seit 2017 keine chemi­schen Waffen mehr, also auch kein Novičok, was inter­na­tional über­wacht wird. TRT.tr Zwei Regime­kri­tiker: Nawalny erhielt 30 Tage Haft in Russ­land, Assange droht in den USA die Todes­strafe. SRF.ch Während seines fünf­mo­na­tigen Aufent­halts in Deutsch­land, vom deut­schen Steu­er­zahler berappt, produ­zierte Nawalny ein Video fürs Internet über eine grosse vergol­dete Dacha bei Gelen­džik am Schwarzen Meer, deren Bau 1,2 Milli­arden Franken kostete. SRF.ch

Schweiz er Nikab Forscher stellen fest, dass musli­mi­sche Frauen nicht von Männern gezwungen werden einen Nikab zu tragen, es ist ein Symbol von Fröm­mig­keit und ein Zeichen gegen die frivole west­liche Gesell­schaft. Nur 14 der Gemälde der angeb­li­chen Gurlitt Raub­kunst­samm­lung, die sich jetzt zum Gross­teil in Bern befindet, sind nach­ge­wiesen Raub­kunst. SRF.ch Die Solo­thurner Film­tage beginnen am 20.Januar, aber nur im Internet. Man braucht trotzdem eine „Eintritts­karte“. Nur tausend solcher werden ausge­geben. SRF.ch

Slowakei verschärft Covid-Ausgangs­be­schrän­kungen. ORF.at

Tune­sien . Tägliche Stra­ßen­schlachten mit der Polizei in Tunis, Sousse und anderen Städten, weil die Jungen keine Zukunft haben, keine Jobs, Frem­den­ver­kehr tot. SRF.ch

Türkei . Alle arabi­schen Länder verbes­sern Bezie­hungen zur Türkei. TRT.tr