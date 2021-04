Von Chris­tian Zeitz

Islam: vom Rand­thema zur poli­ti­schen Agenda

Noch vor wenigen Jahr­zehnten war die Beschäf­ti­gung mit dem Islam ausschließ­lich ein Thema für Orien­ta­listen und verglei­chende Reli­gi­ons­wis­sen­schafter. Zwar war in Insider-Kreisen bekannt, dass sich Öster­reich rühmt, seit dem Beschluss des Islam­ge­setzes 1912 als erstes west­li­ches Land der Welt eine Grund­lage für die Gestal­tung der Rechts­ver­hält­nisse isla­mi­scher Glau­bens­ge­mein­schaften zu besitzen. Doch erst die Folgen der Arbeits­mi­gra­tion aus der Türkei ab der Mitte der 60er Jahre und die Wahr­neh­mung isla­misch begrün­deten Terrors in der west­li­chen Welt ließen langsam erahnen, dass dies poli­tisch rele­vant sein könnte, weil der Islam mehr ist als eine anti­quiert wirkende Inter­pre­ta­tion des Eingott­glau­bens aus dem siebenten Jahr­hun­dert. Die Erkenntnis der Entste­hung von Paral­lel­ge­sell­schaften einer­seits und die Schock­welle, die im Gefolge des Twin-Tower-Albtraums von 9/11 durch die west­liche Welt ging, ande­rer­seits, brachten schließ­lich die Notwen­dig­keit eines proak­tiven Umgangs mit dem Islam auf die poli­ti­sche Agenda.

Verklärter Blick auf den Islam

Obwohl das poli­ti­sche Estab­lish­ment noch lange, allzu lange, einen verklärten Blick auf den Islam warf, weil die Linken von Multi­kulti-Berei­che­rung und einem neuen Prole­ta­riat als poli­ti­sche Wähler­ziel­gruppe träumte und die bürger­li­chen Wirt­schafts­kreise auf neue Ziel­märkte und Inves­ti­ti­ons­ströme schielten, machte sich mit dem Ausufern der Massen­mi­gra­tion aus der isla­mi­schen Welt Ernüch­te­rung breit. Es war daher kein Zufall, dass 2015 die Bereit­schaft aller parla­men­ta­ri­schen Parteien vorlag, mit einem neuen Islam­ge­setz ein Instru­ment der Einschrän­kung des Wild­wuchses isla­mi­scher Commu­nities zu schaffen. Es war das Ergebnis robusten Lobbyings von isla­mi­schen und islam­freund­li­chen Kreisen sowie der Unpro­fes­sio­na­lität und mangelnden legis­ti­schen Kompe­tenz der Regie­rung, dass dieser Ansatz schei­terte und den Isla­mi­sie­rungs­druck sogar noch verstärkte.

Das Problem des Trans­for­ma­ti­ons­drucks, den der Islam ganz offen­kundig auf die Kultur des Westens ausübt, sowie das der Sicher­heits­pro­ble­matik ist frei­lich keines­wegs auf Öster­reich beschränkt. Ganz im Gegen­teil sind Paral­lel­ge­sell­schaften, die von “Ehren­de­likten”, Frau­en­un­ter­drü­ckung, Gewalt­be­reit­schaft und einer rituell begrün­deten Anders­ar­tig­keit des Alltags­le­bens geprägt sind, ein Problem aller Länder der west­li­chen Welt. Diese standen und stehen daher vor der schier erdrü­ckenden Schwie­rig­keit, den wild­wüch­sigen, offen­kundig destruk­tiven Einfluss des Islam auf den gesell­schaft­li­chen Alltag einzu­dämmen, ohne dabei die mitt­ler­weile univer­sell dogma­ti­sierten Vorgaben der “Poli­tical Correct­ness” und der Anti­dis­kri­mi­nie­rungs­ge­setz­ge­bung zu verletzen.

Die irdi­sche Ordnung als Problem

Es war der US-ameri­ka­ni­sche Natur­wis­sen­schafter und Mathe­ma­tiker Bill Warner, der seit über zehn Jahren einen Ausweg aus dem Dilemma zu bieten schien: Nicht der Islam als solches sei das Problem, sondern nur dieje­nigen seiner Elemente, die sich auf die Errich­tung und Gestal­tung einer irdi­schen Ordnung nach theo­kra­ti­schen Gesichts­punkten beziehen würden. Dem rein reli­giös-jenseits­be­zo­gnen Bereich des Islam würde ein davon klar unter­scheid­barer dies­seits­be­zo­gener gesell­schafts­ge­stal­tender Bereich des Islam gegen­über­stehen, der sich in den Regeln des Umgangs mit den “Ungläu­bigen”, also den nicht dem Islam ange­hö­renden Menschen mani­fes­tieren würde. Warner bezeichnet die Summe aller Regeln zum Umgang mit den “Ungläu­bigen” und die sich daraus erge­bende recht­liche und real­po­li­ti­sche Ordnung als “Poli­ti­schen Islam”. Diesen könne man, zumin­dest theo­re­tisch, vom rein spiri­tu­ellen Islam, der die Glau­bens- und Riten­praxis der Moslems betrifft, unter­scheiden. Der poli­ti­sche Islam würde sich im Anspruch, die Scharia, also ein System des isla­mi­schen Rechts, zu etablieren und ihre Auto­rität als Zwangs­ap­parat auch gegen “Ungläu­bige” durch­zu­setzen, manifestieren.

Ein eigener Strafbestand

Der Ansatz wirkt bestechend und prägte u.a. auch die Initia­tive der türkis-blauen Bundes­re­gie­rung zur Errich­tung einer “Doku­men­ta­ti­ons­stelle Poli­ti­scher Islam”. Dieser solle nach Bundes­kanzler Kurz ein eigener Straf­tat­be­stand werden, denn er sei mit den Grund­lagen des demo­kra­ti­schen Rechts­staats nicht vereinbar.

Tatsäch­lich zweckt das „Terro­rismus-Präven­ti­ons­ge­setz“, das die Bundes­re­gie­rung nach dem Attentat vom vergan­genen November in Wien auf den Weg gebracht hat, scheinbar auf den „Poli­ti­schen Islam“ ab. Aller­dings ist dort, wie schon im Regie­rungs­pro­gramm vom Jänner 2020, von „reli­giös moti­viertem poli­ti­schen Extre­mismus“ die Rede, und dieser solle, glei­cher­maßen wie jede Form des „Rechts­ex­tre­mismus“, straf­recht­lich und poli­tisch bekämpft werden. Regie­rungs­pol­tisch scheint es sich also eher um ein Projekt der Bekämp­fung poli­tisch Unlieb­samer zu handeln.

These vom “poli­ti­schen Islam” ist nicht haltbar

Grund­sätz­lich gesehen ist das Konzept der Unter­scheid­bar­keit eines „Poli­ti­schen Islam“ von einem „normalen“, bloß „spiri­tu­ellen Islam“ gene­rell unhaltbar, weil es an dem, was unter Politik zu verstehen ist und an einer realis­ti­schen Sicht des Islam als solchem, meilen­weit vorbei­geht. Politik, im Sinne Max Webers das Geschäft spezia­li­sierter Profes­sio­nisten in einer säkular-staat­li­chen Ordnung, ist dem Islam voll­ständig wesens­fremd. Die Normen – Gebote und Verbote – die das isla­mi­sche Gemein­schafts­ver­ständnis prägen, umfassen alle Lebens­be­reiche und sind inein­ander orga­nisch verschlungen. Dementspre­chend ist „Scharia“ nichts weniger als bloß „isla­mi­sches Recht“, sondern ein ritua­li­sierter Normen­ver­bund, der alle Elemente des mensch­li­chen Lebens und Zusam­men­le­bens regle­men­tiert – von der Verrich­tung der Notduft bis zum Vergel­tungs­recht. Das Ausrollen der funda­men­talen Wesens­ele­mente des Islam zielt auf eine Ordnung ab, die keine Unter­schei­dung zwischen privat und öffent­lich, zwischen Recht und Moral sowie „poli­tisch“ und „nicht-poli­tisch“ kennt und kennen darf. Denn „es gibt kein Blatt, das vom Baum fällt, außer Allah will es“.

Die Idee des „Poli­ti­schen Islam“ fußt auf einer Fata Morgana und ist ein Placebo zur Beschwich­ti­gung berech­tigter Vorbe­halte und Ängste gegen­über dem Islam als solchem. Es gibt keinen „Poli­ti­schen Islam“, weil es auch keinen „unpo­li­ti­schen“ gibt. Wenn wir nicht vom Islam erdrückt werden wollen, müssen wir alle seine Elemente, die mit unserer Rechts­ord­nung und den kultu­rellen Funda­menten unserer Gesell­schafts­ord­nung unver­einbar sind, ächten und, soweit erfor­der­lich, (straf-)rechtlich bekämpfen. Dazu ist derzeit weit und breit kein poli­ti­scher Wille auszumachen.



Mag. Chris­tian Zeitz ist wissen­schaft­li­cher Direktor des Insti­tuts für Ange­wandte Poli­ti­sche Ökonomie und Islam­be­auf­tragter des Wiener Akade­mi­ker­bundes. (Bild: Privat)

