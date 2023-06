STAFFEL 3 Folge #8

STAFFEL 3 Folge #8

Impf­stoffe mit JUNK - DNA verun­rei­nigt? Lang­zeit­folgen?

Impfungen sollen ohne weitere Studien auf die Bevöl­ke­rung losge­lassen

werden?

Nach der Defi­ni­tion der Euro­päi­schen Arznei­mit­tel­agentur sind PSURs ( perodic - safety -

update reports ) Phar­ma­ko­vi­gi­lanz - Doku­mente. Ziel des PSUR ist es, eine umfas­sende und

kriti­sche Analyse des Nutzen - Risiko - Verhält­nisses des Arznei­mit­tels vorzu­legen, wobei neue

oder sich abzeich­nende Sicher­heits­in­for­ma­tionen im Zusam­men­hang mit den kumu­la­tiven

Infor­ma­tionen über Risiken und Nutzen berück­sich­tigt werden.

Der Zulas­sungs­in­haber, in diesem Fall BioNTech SE, ist gesetz­lich verpflichtet, der EMA einen

PSUR zusamme n mit einer Antrags­ge­bühr vorzu­legen. Die EMA bewertet dann die im Bericht

enthal­tenen Infor­ma­tionen, um fest­zu­stellen, ob neue Risiken ermit­telt wurden oder sich

das Nutzen - Risiko - Verhältnis geän­dert hat. Anbei ein Beispiel eines PSURS für die ersten 6

Mo nate nach Beginn der Injek­tionen.

Im Zeit­raum vom 19.12.2020 bis 18.06.2021 wurden für 327.827 Menschen

Neben­wir­kungen gemeldet, davon 233.948 Frauen, ca. 70 %, 75.340 Männer und 18.539

Fälle unbe­kannten Geschlechts.

Zum Stichtag 18.6.2021 waren 76.960 F älle noch nicht wieder gesund, bei 70.271 Menschen

war der Ausgang unbe­kannt (S. 32).

• 84 % der Betrof­fenen hatten keine Vorer­kran­kungen

• Das war der erste 286 - seitige EU - Bericht über die regel­mä­ßige Aktua­li­sie­rung der

Sicher­heit (PSUR #1), der den Sechsmo nats­zeit­raum vom 19. Dezember 2020 bis

zum 18. Juni 2021 abdeckte, dieser enthüllte bereits die vernich­tenden

Sicher­heits­si­gnale für den Pfizer - BioNTech Covid - 19 - Impf­stoff.

Das bedeutet also „Sicher und Wirksam“? Die EMA zeigte sich von diesen kata­stro­phal en

Daten unbe­ein­druckt, und das ist bereits 2 Jahre her! Nach wie vor unter­nimmt die EMA -

geleitet von Emer Cook (Staffel 2 Folge#9 Impf­ge­flüster), einer Pharma Lobby­istin, NICHTS!

Gehen wir kurz zurück in das Jahr 1928. Der Wissen­schaftler Alex­ander Flemi ng kehrte nach

einem zwei­wö­chigen Urlaub in sein Labor zurück. Eine Petri­schale mit Bakte­rien, die auf dem

Labor­tisch zurück­ge­lassen worden war, wurde irgendwie mit dem Schim­mel­pilz Penicillium

notatum konta­mi­niert. Fleming stellte fest, dass der Schimmel das Wachstum der Bakte­rien

hemmte. Diese zufäl­lige Entde­ckung markierte den Beginn des Zeit­al­ters der Anti­bio­tika

und einen Wende­punkt in der Geschichte der Medizin und viel­leicht auch der Mensch­heit.

Eine weitere zufäl­lige Entde­ckung erfolgte kürz­lich durch Kevin McKernan, einem

Wissen­schaftler, der sich mit 25 Jahren Erfah­rung auf dem Gebiet der Genomik und

Sequen­zie­rungs­me­thoden für DNA und RNA beschäf­tigt. (mRNA= messenger RNA oder

Boten-RNA, einsträn­gige Ribo­nu­kle­in­säure, die gene­ti­sche Infor­ma­tionen in eine Zelle

über­trägt)

Bei dem Versuch ein Sequen­zie­rungs­pro­blem zu lösen, verwen­dete McKernan anonym

einge­sandte, biva­lente Impf­stoffe von Pfizer und Moderna gegen Covid-19 als mRNA-

Kontrollen.

Neben der erwar­teten mRNA fand McKernan auch mRNA-Frag­mente, andere RNA-Stücke

und zwei Formen von DNA: linea­ri­sierte und zirku­läre. Die Bedeu­tung der zirku­lären – oder

Plasmid – DNA ist wichtig. Die Plasmid-DNA ist das „voll­stän­dige Rezept“, mit dem die

Bakte­ri­en­zellen auf die Massen­pro­duk­tion der mRNA program­miert werden. Diese DNA

sollte nicht vorhanden sein. Weitere Unter­su­chungen von McKernan zeigten, dass die in den

Impf­stoffen enthal­tene Plasmid-DNA tatsäch­lich lebens­fähig und zur Trans­for­ma­tion in

Bakte­ri­en­zellen (e-coli, Darm­bak­te­rien) fähig war.

Die Fläsch­chen mit biva­lentem Impf­stoff (8 Mäuse Studie) von Pfizer und Moderna, die

McKernan getestet hat, waren also mit DNA konta­mi­niert. DNA, die für das Spike-Gen

kodiert und poten­ziell in der Lage ist, sich in das Genom eines Orga­nismus einzu­fügen.

Die Frage stellt sich, ob diese DNA das Poten­zial hat, Teil des Genoms eines mensch­li­chen

Orga­nismus zu werden. Dazu hätte man die „Geno­to­xi­zität“ unter­su­chen müssen – die

austra­li­sche TGA (Thera­pheutic Goods Admi­nis­tra­tion) sagt, dass die Injek­tionen (von Pfizer)

nicht darauf getestet wurden und die TGA dies auch nicht verlangt hat.

Es gibt strenge Richt­li­nien über den Gehalt an DNA-Konta­mi­na­tion in mRNA-Produkten. Die

EMA und die FDA haben einen Grenz­wert von 330 Nano­gramm DNA pro Milli­gramm RNA

fest­gelegt. In Austra­lien stellt die TGA fest, dass es nicht mehr als 10 Nano­gramm pro Dosis

sein sollten.

Die DNA sollte nicht mehr als 0,033 Prozent der gesamten Nukle­in­säuren in der Dosis

ausma­chen. Die Analyse von McKernan ergab jedoch eine DNA-Konta­mi­na­tion von bis zu 35

% in den biva­lenten Injek­tions Proben. Dies ist bis zu 1.000 Mal höher als das, was die

Aufsichts­be­hörden als „akzep­tabel“ erachten.

Als nächstes analy­sierte McKernan die mono­va­lenten (früheren) Injek­tionen. Auch die

mono­va­lenten Injek­tionen von Pfizer waren mit DNA verun­rei­nigt, wenn auch nicht so stark.

Die DNA-Konzen­tra­tion in den mono­va­lenten Injek­tionen von Pfizer lag 18-70 Mal höher

als der EMA-Grenz­wert.

Wie wird sich diese zufäl­lige Entde­ckung auf die Mensch­heit auswirken? Wird das auch ein

Wende­punkt?

Die Euro­päi­sche Arznei­mit­tel­agentur will ange­passte Vakzine fortan gene­rell gänz­lich ohne

klini­sche Studien zulassen. Das umstrit­tene Vorgehen aus 2022 sei “Vorbild für andere

Impf­stoffe”.

Der ICMRA Bericht bezieht sich auf einen “Omicron variant work­shop”, bei dem EMA und

FDA gemeinsam über die neuen Impf­kam­pa­gnen refe­rierten. Für die EU liest man dort:

Zitat:

„Der Zulas­sungsweg für mRNA-Impf­stoffe im Jahr 2022 könnte als Vorbild für andere

Impf­stoffe dienen, d. h. die Zulas­sung der gewählten Zusam­men­set­zung würde nicht

erfor­dern, dass Daten aus klini­schen Studien mit dem spezi­fisch ange­passten Impf­stoff

gene­riert werden, voraus­ge­setzt, vorher­sag­bare Reak­to­ge­nität und Immu­no­ge­nität mit

unter­schied­li­chen Zusam­men­set­zungen werden demons­triert.“ Zitat Ende

Der einzige “Beleg”, den Pfizer für eine angeb­liche “Schutz­wir­kung” vor BA.4 / 5 anbringen

kann, besteht in Daten von acht Labor­mäusen der biva­lenten Impf­dosen! Die entsetz­li­chen

Neben­wir­kungs­daten der PSUR Berichte und die der Studie zur Plasmid Junk DNA werden

einfach igno­riert! Die Folgen sind unab­sehbar! Dass die EMA sich auf die Daten der

voran­ge­gan­genen Impf­stoff­va­ri­anten stützen will ist ein abso­lutes Desaster für uns

mensch­liche „Versuchs­ka­nin­chen“! Wie geht es eigent­lich den 8 Mäusen?

