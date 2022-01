Was uns der PCR-DNA-Test des Corona-Virus über ihn verrät.

Die aufmerk­samen Zuseher von „Medical Detec­tives“ kennen das Kürzel – PCR „Poly­me­rase Chain Reac­tion“ auf Deutsch „Poly­me­rase-Ketten­re­ak­tion“ – das Verfahren das Teil­chen einer einzigen Zelle so oft multi­pli­ziert bis genug Zell­ma­te­rial vorhanden ist um daraus den „gene­ti­schen Finger­ab­druck“ (das DNA-Profil) eines Täters zu erstellen.

Was zur Über­füh­rung eines Seri­en­mör­ders durchaus beitragen und dort auch sinn­voll einge­setzt werden kann, muss aller­dings nicht dazu geeignet sein, auch eine Covid-Infek­tion nachzuweisen.

Anders stellen das die Main­stream-Medien (z.B. der Bayri­sche „Fakten­fuchs“ 1.) ) dar – Hier wird behauptet dass die PCR-Tests sowohl für Diagnostik zuge­lassen wie auch zum Nach­weis einer COVID-Infek­tion sinn­voll sind. Der BR stützt sich dabei auf die „Fakten­che­cker“ der AFP (Agence France-Presse) 2.) – ja genau, der „Zensur-Behörde“ die auch die Face­book-Postings löscht (wir berich­teten).

Für den medi­zi­ni­schen Laien (wie den Autor dieser Zeilen) sind die Details wie der Test genau funk­tio­niert weder so einfach zu verstehen noch ist es für das Ergebnis der Beur­tei­lung wirk­lich rele­vant. Wer sich in die Materie einlesen will – hier 3.) kann man damit beginnen.

Die Mach­bar­keit und dass die Gen-Tests zum Nach­weis einer gene­ti­schen DNA-Sequenz 4.), die einem bestimmten Indi­vi­duum (in diesem Fall einem Virus) zuzu­ordnen ist, funk­tio­nieren, soll auch gar nicht in Abrede gestellt werden. Ledig­lich die Aussa­ge­kraft dieser Tests ist mehr als nur zweifelhaft.

Gemein­sam­keiten von Corona und einem Serienmörder

Bleiben wir bei unserem Seri­en­mörder, der mit Hilfe einer winzigen Zelle in seinem Schweiß­tropfen oder Haut­schuppe und seiner DNA-Probe einer Tat über­führt wird. Dieser Beweis ist nur dann gerichts­ver­wertbar und wird zu einer Verur­tei­lung führen, wenn seine DNA auf der Leiche, am Tatort und/oder auf der Tatwaffe (z.B. einem Messer etc.) gefunden wird. Uns zwar, dann, wenn der Spuren­leger (unser Täter) bestreitet jemals am Tatort gewesen zu sein, das Opfer angeb­lich nicht kennt, es nie gesehen haben will und auch behauptet keine Ahnung zu haben was ein Messer ist, geschweige je eines in der Hand gehalten zu haben. Dann kann anhand des am Tatort gefun­denen Schweiß­trop­fens, seiner Haut­schuppe am Messergriff und eines einzigen Spermas auf der Leiche mittels PCR-Methode und DNA-Test nach­ge­wiesen werden, dass er sehr wohl am Tatort war, das Messer berührt hat und Sperma auf der Leiche hinter­lassen hat. Er hätte also gelogen und wäre wohl zu verur­teilen – wenn man davon ausgeht dass die Tests ordnungs­gemäß durch­ge­führt wurden und niemand die Proben vertauscht oder seine DNA absicht­lich dort plat­ziert hat.

Anders verhält sich dieser Sach­ver­halt aller­dings, wenn der Täter der Ehemann ist, der nicht nur in stän­digem (intimen) Kontakt mit dem Opfer war, sich ständig am Tatort (der gemein­samen Wohnung) aufhielt und mit dem Tatmesser jeden Tag sein Brot schneidet und all das auch niemals bestritten hat.

Nun hat auch das Virus nie bestritten an allen mögli­chen Plätzen zu sein. Seine DNA auf einem Test­stäb­chen sagt also kaum etwas aus. Schon gar nicht ob es auch jemanden infi­ziert hat. Da die mini­malsten DNA-Sequenzen mittels der Poly­me­rase-Ketten­re­ak­tion so oft verviel­fäl­tigt werden bis man etwas nach­weisen kann, kann ein einziges halbes Virerl das irgendwo am Ort des Tests herum­ge­geis­tert ist, schon zu einem posi­tiven Test­ergebnis führen.

Ein Phantom-Virus in allen Nasen?

Erin­nern wir uns noch an den Fall des „Heil­bronner Phan­toms“ 5.), bei dem eine DNA uner­klär­li­cher Weise auf Dutzenden Tatorten aufge­taucht ist und die Ermittler in ganz Deutsch­land, Öster­reich und Frank­reich vor Rätsel gestellt hat? Und zwar deshalb, weil eine Packerin in der Watte­stäb­chen-Fabrik ihre DNA auf den Stäb­chen hinter­ließ. Daran erkennt man wie anfällig dieses System ist.

Nun ist es aber so, dass der DNA-Test in einem Mord­fall mit größt­mög­li­cher Genau­ig­keit und Sorg­falt erfolgt, mehr­fach wieder­holt wird um Irrtümer auszu­schließen und damit entspre­chend lange Zeit in Anspruch nimmt. Anders als bei den Corona-Tests, von denen inner­halb von kürzester Zeit Tausende solcher Test abge­ar­beitet werden müssen. Wie genau werden die wohl durchgeführt?

Tatsäch­lich werden zuerst einmal auch gar nicht alle Tests einzeln ausge­wertet, sondern es werden mehrere (fünf? zehn? dreißig?) Proben zu einem Sammel­test zusammen gemischt und auf das Vorhan­den­sein eines Virus-Frag­ments getestet. Erst wenn dabei ein posi­tives Ergebnis auffällt werden die einzelnen Proben dieses Misch­maschs extra geprüft. Pooling nennt sich diese Kosten sparende Lösung mit Tücken, wie das Ärzte­blatt 6.) schreibt. Anders wären die Unmengen an Tests aber über­haupt nicht zu bewäl­tigen. Sie bringen den Labors aller­dings gute Gewinne.

Die analy­ti­sche Genau­ig­keit darf ange­zwei­felt werden – das bestreiten nicht einmal die Experten.

Dass mit solchen Methoden unzäh­lige Viren-Frag­mente (von den Corona-Dikta­toren als „Infek­tionen“ bezeichnet) entdeckt werden können, darf also nicht erstaunen – ebenso wenig wie das Vorhan­den­sein einer Haut­schuppe des Ehepart­ners im gemein­samen Haus­halt. Die reicht weder der Staats­an­walt­schaft für eine Mord­an­klage noch beweist das einzelne Sper­mium irgendwo auf der Leiche dem peni­blen Foren­siker eine voran­ge­gan­gene Verge­wal­ti­gung. Das kann sonst wie auf den Körper gelangt sein. Ebenso wie das C‑Virus irgendwie auf ein Test­stäb­chen oder sogar in den Spei­chel der Test­person gekommen sein mag. Was sagt das darüber aus ob das Virus auch irgendwo einge­drungen ist, wo es tatsäch­lich Schaden anrichten kann oder viel­leicht bereits im Körper (nicht nur AUF dem Körper) ist und die Person infi­ziert hat? Etwa soviel wie das Vorhan­den­sein eines Staub­flan­kerl eine gefähr­liche Staub­lunge diagnos­ti­ziert ? Genau – Nichts!

Schnupfen 80% der Bürger Kokain?

Mit derselben Logik, mit der man von den PCR-DNA-Tests für ein Virus auf die Infek­ti­ons­häu­fig­keit der Bevöl­ke­rung schließt, könnte man auch anhand des Nach­weises von Kokain auf Geld­scheinen so gut wie die ganze Bevöl­ke­rung wegen Verstoß gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz in Haft nehmen. Denn auf 80% aller Bank­noten sind Rück­stände von Koks, Heroin und anderen Drogen nach­weisbar 7.) und wer die konta­mi­nierten Geld­scheine erst einmal berührt hat der ist – nach der Logik der PCR-Test-Gläu­bigen – auch eine Koks­nase. (Trans­da­nu­bier)

