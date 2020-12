In einem Weih­nachts­ap­pell fordern deut­sche Poli­tiker die Aufnahme von mehr Migranten

Rund 243 Mitglieder des Deut­schen Bundes­tages haben einen Brief unter­zeichnet, in dem sie die Beschleu­ni­gung des Trans­fers von Migranten aus grie­chi­schen Lagern nach Deutsch­land und auf das euro­päi­sche Fest­land fordern. In einem Brief, der von allen großen Parteien mit Ausnahme der Alter­na­tive für Deutsch­land (AfD) unter­zeichnet wurde, forderten die deut­schen Abge­ord­neten, dass die Bundes­re­gie­rung dem Aufruf derje­nigen Länder und Kommunen folgen soll, die sich bereit erklärt haben, mehr Migranten und Flücht­linge aufzunehmen.

Sie haben auch gefor­dert, dass die deut­sche Regie­rungs­ko­ali­tion auf eine EU-weite Lösung für die Situa­tion der Menschen in den Flücht­lings­la­gern drängen soll, um „menschen­recht­liche Stan­dards zu erfüllen“.

Die Situa­tion in den grie­chi­schen Lagern ist kritisch geworden, nachdem einige Migranten ihre eigenen Unter­künfte nieder­ge­brannt haben, um die Behörden zu zwingen, sie in euro­päi­sche Länder ihrer Wahl zu über­führen. Im September wurde das Lager in Moira durch Brände komplett zerstört, gefolgt von einem ähnli­chen Fall in einem Flücht­lings­lager in Samos. Fünf Migranten afgha­ni­scher Herkunft wurden verhaftet und wegen Brand­stif­tung im Zusam­men­hang mit den Bränden angeklagt.

Quelle: rmx.news