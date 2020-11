HÖCHBERG (BAYERN) – Wäre es nicht zum Weinen, wäre es zum Lachen: Wegen fußball­spie­lender Kinder und Jugend­li­chen rückte die Polizei vor wenigen Tagen mit gleich vier (!) Mann­schaft­wagen und einem Hunde­führer samt Hund an. Grund des Groß­ein­satzes war keine Drogen­razzia oder derglei­chen. Die „Täter“ waren 20 Jugend­liche und Kinder, die sich zum Kicken verab­redet haben.

14 Jugend­liche „in Gewahrsam“ genommen

Gerade so, als ob Kinder an Corona am häufigsten erkranken und die sog. „Pandemie“ Jugend­liche reihen­weise dahin­rafft, wurde Alarm­stufe 3 ausge­rufen. Und entspre­chend konse­quent schritten die Ordnungs­hüter ein. Gleich 14 (!) Personen wurden in Gewahrsam genommen berichtet BR24. Die rest­li­chen „Täter“ ergriffen die Flucht in ein nahe­ge­le­genes Wäld­chen. Vermut­lich handelte es sich bei den „Geflüch­teten“ um die Stürmer der Mann­schaften. Talent-Scouts von Bayern-München könnten da in den Wälder fündig werden.

Vater leicht­fertig in Gefahr gebracht!

Sogar ein Vater wurde zum Spiel­platz gerufen. Der Grund: Sein Sohn war Zuschauer des Spieles. War es nicht leicht­fertig von der Polizei, den Vater einer derart großen Infek­ti­ons­ge­fahr­ge­fahr auszu­setzen? Muss jetzt am Ende die Mutter und Ehefrau um das Leben nicht nur des Kindes bangen?

Polizei beru­higt: Bei nur 5 Spie­lern am Platz wird Einsatz natür­lich kleiner

„Wenn uns gemeldet wird, dass fünf Kinder auf einem Spiel­platz Fußball spielen, dann fällt so ein Einsatz natür­lich kleiner aus“, beru­higt Poli­zei­spre­cher Michael Zimmer. Er gehe davon aus, dass der Einsatz noch einmal „fach­lich nach­be­reitet“ und dabei auch das Thema „Augenmaß“ zur Sprache kommen wird, erfährt man auf BR24 weiter.