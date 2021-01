Groß war die Aufre­gung vergan­genes Jahr, als sich der deut­sche Schla­ger­star Michael Wendler öffent­lich gegen die Corona-Politik des Merkel-Regimes äußerte. Was danach folgte, war ein medialer Kreuzzug und eine noch nie dage­we­sene Diskre­di­tie­rung gegen die Person Wendler und sein privates Umfeld, die den Sänger an den Rande der Exis­tenz­ver­nich­tung brachte. Viele sahen darin eine Warnung an andere Promi­nente mit enormen Reich­weiten im Volk, nicht in die Versu­chung zu geraten, eben­falls öffent­lich Kritik an den Corona-Maßnahmen oder der Pandemie an sich zu üben. Nun leis­tete sich der Fern­seh­sender RTL eine beson­dere Pein­lich­keit dazu.

RTL zensiert Wendler aus Jury

Bevor Wendler nämlich zur Persona non grata erklärt wurde, war er Teil der Jury des Fern­seh­for­mats „Deutsch­land sucht den Super­star“ auf RTL. Neben Dieter Bohlen und anderen, bewer­tete der Sänger Nach­wuchs­ta­lente. Doch die Corona-Kritik kostete Wendler auch diesen Job.

Nun versucht der Fern­seh­sender in ironi­scher Manier, den auf poli­ti­schen Druck hinaus­ge­schmis­senen Sänger zu ersetzen und ist sich dabei nicht zu Schade, bei beretis aufge­nom­menen Folgen das Bild Wend­lers zu verpi­xeln und seine Stimme stumm zu schalten.

Ihr glaubt, ihr habt bei #DSDS schon alles gesehen? Weit gefehlt! Heute 20.15 Uhr ohne den ehema­ligen Juror. Wir bitten Bild‑, Tonfehler und drama­tur­gi­sche Lücken zu entschul­digen! pic.twitter.com/AbMZ2g94ha — RTL (@RTLde) January 9, 2021

Auch Xavier Naidoo nach Regie­rungs­kritik geächtet

Schlimmer erging es vor Wendler noch dem Sänger Xavier Naidoo, der eben­falls nach seiner Kritik an der deut­schen Regie­rung und seinem Hinter­fragen vieler Unge­reimt­heiten in Politik und Gesell­schaft geächtet und von allen öffent­li­chen Teil­haben im Medi­en­be­reich ausge­schlossen wurde. Auch er verlor Konzert­zu­sagen, Juroren-Posten und Co. Wir berich­teten mehr­mals darüber.