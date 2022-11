All dieje­nigen, die den Artikel 5 im Grund­ge­setz („Eine Zensur findet nicht statt“) wie der Teufel das Weih­wasser fürchten, scheinen sich ange­sichts der Über­nahme von Twitter durch Elton Musk nicht mehr im Griff zu haben. Je mehr sie ihr Zensur-Regime in Gefahr sehen, desto imper­ti­neter, desto brutaler und (Gott seid Dank) unvor­sich­tiger werden sie in ihrer Wort­wahl Anders­den­kenden gegen­über. In ihrer Not reißen sie sich dann die ihre pseu­do­de­mo­kra­ti­sche Tarn­maske herunter und zum Vorschein kommt die graus­liche Fratze des Faschisten.

Die jüngste Entglei­sung in diese Rich­tung lieferte der Kommentar „Sieben Tage der Zerstö­rung“ vom Samstag in der Tages­schau ab. Ein Nils Dampz wollte dort den vermeint­li­chen Teufel mit dem Beel­zebub austreiben. Wir zitieren den NS-Imitator:

„Aber auf seinem (Anm.: Musk) ‚Markt­platz‘ sollen offenbar auch rassis­ti­sche oder verschwö­re­ri­sche Ratten aus ihren Löchern krie­chen dürfen. Twitter kann nur rele­vant bleiben, wenn genau diese Ratten – um im Markt­platz­bild zu bleiben – in ihre Löcher zurück geprü­gelt werden.“

Der Goeb­bels-Imitator im Taschen­buch­format hat sich offenbar vom NS-Hetz­film „Jud Süß“ inspi­rieren lassen. In diesem Mach­werk wird vorge­führt, wie Ratten in ihre Löcher verschwinden. Dazu die Stimme aus dem Off:

„Wo Ratten auftau­chen, tragen sie Vernich­tung ins Land, zerstören sie mensch­liche Güte und Nahrungs­mittel. Sie sind hinter­listig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heim­tü­cki­schen unter­ir­di­schen Zerstö­rung dar.“

So wie der Vergleich mit Ratten in der NS-Propa­ganda die Entmensch­li­chung der Juden befeuern sollte, versu­chen die aktu­ellen Feinde der Frei­heit anstän­dige Menschen, die genug von diesen Zensur-Methoden haben, zu entmensch­li­chen. Nicht genehme Twitter-Nutzer wergen im Tages­schau-Kommentar demnach schon „vorbeu­gend“ als „rassis­ti­sche oder verschwö­re­ri­sche Ratten“ beworfen. Und das bereits ohne Anlaßfall!

Mitt­ler­weile sollte auch dem Naivsten auffallen, wohin die Reise geht, wenn nicht bald die Stopp-Taste gedrückt wird. Scheinbar hat man auch beim ARD erkannt, dass man sich da voreilig etwas zu weit hinaus­ge­lehnt hat. Zur Scha­dens­be­gren­zung ruderte man zurück und erkannte dass man „die Grenzen des Sagbaren“ (O‑Ton ZDF zur Befürch­tung bezüg­lich der Twitter Über­nahme) über­schritten hat. In einem Update teilte man am Nach­mittag mit:

„In einer früheren Version wurde der Begriff ‚rassis­ti­sche oder verschwö­re­ri­sche Ratten‘ verwendet. Die Passage wurde geän­dert. Wir bitten um Entschul­di­gung für die Wort­wahl. Es war nie das Ziel, jemanden zu entmenschlichen.“

Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. (Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil)

