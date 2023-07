Ein Dutzend Nord­afri­kaner versuchten am vergan­genen Mitt­woch in Toulouse, Frank­reich, ein 19-jähriges Model zu ermorden, weil „sie sich nicht richtig anzog“.

Mehr als 50 (!) Stiche am Körper

Die Frau namens Anissa wurde von den Moslems zunächst verfolgt und verbal atta­ckiert. Als sie zu fliehen versuchte, brachen ihr die Nase, stachen auf sie ein und entstellten die junge Frau, sodass ihr am ganzen Körper mehr als 50 Stiche genäht werden mussten. Nur mit Glück über­lebte die Frau.

Da die meisten von ihnen minder­jährig sind, wird dieser versuchte „Fran­kozid“ für die Angreifer keine harten Folgen haben, während die junge Anissa ein lebens­langes Trauma davon­tragen wird.

