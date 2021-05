Prof. Bruce Gilley: Repa­ra­tionen für Namibia sind ein großer Fehler

von Redak­tion

Die deut­sche Bundes­re­gie­rung hat die Kampagne gegen die Herero und Nama in Deutsch-Südwest­afrika 1904–1908 als „Völker­mord“ bezeichnet und eine Entschä­di­gungs­zah­lung in Höhe von 1,1 Milli­arden Euro in Aussicht gestellt.

In seinem neu erschie­nenen Buch „Vertei­di­gung des deut­schen Kolo­nia­lismus“ argu­men­tiert Prof. Bruce Gilley, die Kampagne gegen die Herero und Nama sei jedoch ein Kriegs­ver­bre­chen eines Einzelnen und kein syste­ma­tisch orga­ni­sierter Völker­mord gewesen.

„Deutsch­land hat einen großen histo­ri­schen und poli­ti­schen Fehler begangen, als es sich für den angeb­li­chen Völker­mord, der vor mehr als einem Jahr­hun­dert von Kolo­ni­al­kräften begangen worden sein soll, entschul­digt hat“, so der Autor.

„Die tragi­schen Ereig­nisse in Deutsch-Südwest zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts waren weder ein vorsätz­li­cher noch ein vorher­seh­barer Völker­mord an den Herero- und Nama-Rebellen“, sagte Dr. Bruce Gilley, Professor für Poli­tik­wis­sen­schaft an der Port­land State University.

Gilley stellte in einem am 28. Mai veröf­fent­lichten Video fest, dass die dama­lige deut­sche Reak­tion auf die Rebellen gerecht­fer­tigt war, und dass die huma­ni­täre Tragödie, die sich nach dem Ende der krie­ge­ri­schen Ausein­an­der­set­zung entfal­tete, auf die widrigen Natur­be­din­gungen und die chao­ti­sche Zerstreuung der betrof­fenen Bevöl­ke­rung zurück­zu­führen war.

„Deutsch­land tut der histo­ri­schen Wahr­heit keinen Gefallen, wenn es der erpres­se­ri­schen Mafia nami­bi­scher Akti­visten und radi­kaler deut­scher Akade­miker erliegt“, so Gilley.

„Die Schutz­gelder, die damit für die Nach­kommen der Opfer abge­presst werden, werden den Forde­rungen der Berufs­ak­ti­visten keinen Abbruch tun und die Fähig­keit der Nach­ge­bo­renen unter­graben, produk­tive und eigen­stän­dige Indi­vi­duen zu sein.“

„Vertei­di­gung des deut­schen Kolo­nia­lismus“ von Bruce Gilley ist im Manu­scriptum Verlag erschienen.