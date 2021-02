Założony w 1938 roku Magyar Nemzet („Węgierski Naród“) jest największym dzien­ni­kiem na Węgrzech i jest blisko zwią­zany z rządem Viktora Orbána. Założony w 1938 roku Magyar Nemzet („Węgierski Naród“) jest największym dzien­ni­kiem na Węgrzech i jest blisko zwią­zany z rządem Viktora Orbána.

„Gdyby trzeba było scha­rak­te­ry­zować deportację węgier­skiej ludności cywilnej z punktu widzenia jej konse­kwencji, można by ją nazwać tylko w ten sposób: Deportacja do pracy przy­mu­sowej, która dopro­wad­ziła do masowej śmierci“ – mówi historyk Zalán Bognár, prze­wod­nic­zący Międ­zy­na­r­odo­wego Stowar­zy­szenia Badaczy Gułagu i GUPVI. Opowiada o rozpo­c­zy­na­jącej się jutro konfe­rencji orga­ni­zowanej przez to stowar­zy­szenie, o retro­spek­tywnej reha­bi­lit­acji komu­nizmu w XXI wieku i o infor­ma­cy­jnym wkładzie sied­mi­uset tysięcy zdigi­ta­li­zowanych ostatnio akt.

- Od trzyd­zi­estu lat zajmują się historią osób depor­to­wanych do Gułagu i obozów GUPVI. Czy nie jest bolesne zajmo­wanie się takim tematem i spędzenie całego życia na obser­wo­waniu tych niez­li­c­z­onych ludzkich tragedii?

- Oczy­wiście, czym innym jest praca nad tematem, którego skutki wciąż są odczu­walne, nad epoką, która wciąż jest w nas żywa – nawet jeśli dla wielu tylko na poziomie zbio­rowej nieś­wia­do­mości. Ponieważ dla wielu z nas, dla połowy lub przy­najm­niej jednej trze­ciej naszych obyw­ateli – a ja jestem jednym z nich – temat ten dotyka również naszej osobistej historii: mój dziadek był również jednym z niewin­nych depor­to­wanych, nigdy nie skazanych przez sąd, którzy zostali zgromadzeni w Buda­pes­zcie pod pretekstem usta­lenia ich tożsa­mości. Był, dzięki Bogu, jednym z tych, którym udało się wrócić, choć ważył wtedy tylko 38 kg, i nies­tety wkrótce potem zmarł, więc nigdy nie miałem okazji go poznać. Na moich kursach uniwer­syteckich i podczas wykładów na prowincji czuję, że nasze społec­zeństwo ma wielką potrzebę wyjaś­ni­enia tej części naszej historii pełnej cier­pienia, długo ukry­wanej i skazanej na zapomnienie.

- Czy tabu ustą­piło? Czy ofiary zaczy­nają mówić?

- Coraz więcej z nich zwraca się do mnie lub do naszego stowar­zy­szenia, Międ­zy­na­r­odo­wego Stowar­zy­szenia Badaczy Gułagu i GUPVI, z prośbą o pomoc w odna­le­zi­eniu losu krew­nego lub blis­kiego przy­ja­ciela, dziadka lub prad­ziadka, miejsca ich śmierci, lub jakich­kol­wiek innych infor­macji, które można jeszcze znaleźć na temat tego czy innego z ich przodków, który znalazł się wśród depor­to­wanych cywilów lub został jeńcem wojennym. Otrzy­małem wiele, wiele podzię­kowań za poświęcenie książek tej tema­tyce, od osób, którym te książki dały poczucie, że wres­zcie ktoś opowiada światu historię ich ojca, matki, dziadków czy prad­ziadków, że los blis­kiej osoby, która jako niewinny cywil została wywie­ziona na roboty przy­mu­sowe, nie tonie w mrokach niepa­mięci. I te osobiste spot­kania są dla mnie wielkim źródłem moty­wacji do konty­nuo­wania moich badań.

- Czy jest jeden lub dwa losy, które szcze­gólnie by Cię poruszyły?

- Jest kilka takich, które zapadły mi głęboko w pamięć. Przy­kładem może być historia rodziny, która mieszkała w wiosce w Małej Cumanii (Kiskunság). Pijani żołnierze radzieccy przy­chod­zili do ich przy­siółka i żądali kobiet. Rodzina miała pięć córek w wieku od 8 do 21 lat.

Jeden z żołnierzy zgwałcił na oczach całej rodziny jedną z dziew­c­zynek o imieniu Julia, która miała 19 lat. Jeden z braci dziew­c­zyny stracił pano­wanie nad sobą i zabił żołnierza z pisto­letu, który ten zostawił w pobliżu, a dwaj pozos­tali żołnierze uciekli. Zgwał­cona dziew­c­zynka i jej brat zostali zamęczeni na śmierć, rodzice zostali skazani na śmierć jako przy­wódcy „gangu terro­ry­sty­cz­nego“, a wszyscy pozos­tali człon­kowie rodziny powyżej 12 roku życia, jak również mąż najstarszej córki, który również był obecny, zostali skazani na 15 do 25 lat cięż­kich robót.

Mała Erzsébet, wówczas ośmio­letnia, dorastała jako sierota; dopiero 11 lat później, w 1956 roku, spot­kała się ponownie z trzema pozostałymi przy życiu siostrami.

- Mniej więcej od 30 lat zezwala się na upamięt­nianie zesłańców. W jakim stopniu, Pana zdaniem, społec­zeństwo węgier­skie uporało się z tą kwestią od czasu zmiany reżimu?

- W czasach PRL‑u nies­tety nie można było o tym mówić – zakaz, którego skutki odczu­wamy do dziś, bo całe poko­lenia dorastały w niewiedzy o tych histo­rycz­nych faktach. Ukry­wanie faktów histo­rycz­nych i nagromadzenie jawnych kłamstw przez 45 lat dało dużej części społec­zeństwa znieksz­tał­cony i zafałs­zowany obraz świata, któremu bardzo trudno zara­dzić. Na przy­kład w 1956 roku István Örkény, który sam przes­zedł przez sowieckie obozy karne w ramach służby pracy, powied­ział samo­kry­ty­cznie w Radiu Kossuth: „Kłama­liśmy w nocy, kłama­liśmy w dzień, kłama­liśmy na każdej możliwej częstot­liwości“. Po tym wyznaniu otrzymał również pięcio­letni zakaz publikowania.

Nies­tety, tej histo­rycznej traumy naszego narodu wciąż brakuje w podręcz­ni­kach do historii: albo całko­wicie ją igno­rują, albo poświę­cają jedno zdanie na jej potwier­dzenie – ale nawet wtedy ich relacja nie zawsze odpowiada faktom historycznym.

I oczy­wiście mark­siści nigdy nie poprze­stają na wska­zy­waniu nieludzkości reżimów opar­tych na zasa­dach Marksa.

- Co pan sądzi o tym, że komu­nizm jest reha­bi­li­to­wany na Zachodzie? Niemcy niedawno poświęciły pomniki Mark­sowi i Leninowi.

- Główną przy­c­zynę tego stanu rzeczy upatruję we wspom­nianym już fakcie, że cały blok komu­nis­ty­czny, podobnie jak Węgry, przez 45 lat prak­ty­kował forma­to­wanie sumi­enia, kłamstwo, fałs­zowanie historii, obfus­kację i pranie mózgu. Dodajmy do tego fakt, że dla wielu zmiana reżimu oznac­zała swoiste obniżenie stan­dardów życia, świat, który stał się głęboko niebez­pie­czny – w porównaniu ze stag­nacją wód pater­na­lis­ty­cz­nych reżimów z czasów komu­nizmu. To sprawia, że z nost­algią spog­lą­dają na czasy komu­nizmu, które choć mocno ogra­nic­zały ich swobody, dawały im bezpie­c­zeństwo i pewną równość – nawet jeśli była to równość w biedzie. Nie zapo­mi­najmy, że więks­zość komu­nis­ty­cz­nych dyktatur zaczęła słabnąć przed zmianą reżimu. Gdyby po śmierci Stalina ogarnęła je rewo­lu­cyjna fala, ludzie nie zapom­nie­liby o nieludzkim reżimie i jego okru­cieńst­wach, nie odczu­wa­liby nost­algii za komunizmem.

Oprócz braku wiedzy istnieje jeszcze jeden ważny czynnik, który popycha ludzi na lewo: pazer­ność międ­zy­na­r­odo­wych korpor­acji, wobec których rządy nie chcą lub nie potrafią działać w inte­resie swoich obywateli.

Dlatego zwra­cają się ku utopi­j­nemu świa­to­po­g­lą­dowi, który ich zdaniem można znaleźć w mark­sizmie-leni­nizmie, mimo że historia świata dost­ar­c­zyła nieza­prze­cz­al­nych dowodów na to, że na funda­men­tach mark­sizmu-leni­nizmu nie da się stworzyć żadnego huma­ni­tar­nego reżimu.

- Wiosną 2021 roku Węgier­skie Archiwum Narodowe planuje umieścić w Internecie bazę danych zawi­er­ającą prawie siedemset tysięcy nazwisk, nad którą pracow­a­liście przez dwa lata. Co to wydarzenie oznacza z perspek­tywy badawczej?

- Jest to projekt, który otwiera przed nami ogromne możli­wości, ponieważ na każdej z tych prawie sied­mi­uset tysięcy indy­wi­du­al­nych kart znaj­duje się osiem­naście pytań, niek­tóre z trzema podpunktami, a także inne infor­macje, takie jak numer obozu, w którym karta została wypeł­niona. Oznacza to, że na tych kartach znaj­duje się ponad 13,5 miliona danych! Ponadto usta­lono, że w funduszu tym znaj­dują się nie tylko karty wypeł­nione pier­wotnie w obozach GUPVI (Gene­ralnej Dyrekcji Jeńców Wojen­nych i Inter­nowanych), ale także z obozów Gułagu (Gene­ralnej Dyrekcji Obozów Reedu­ka­cy­jnych). Trzeba jednak dodać, że na tych około sied­mi­uset tysią­cach kart są tylko nazwiska tych, którzy po przeżyciu podróży dotarli do jednego lub drugiego obozu w Związku Radzieckim.

Nie ma nato­miast nazwisk około dwustu tysięcy depor­to­wanych, którzy zostali później wyzwo­leni z obozów w Kotlinie Karpa­ckiej, Europie Środ­kowej i Połud­niowo-Wschod­niej, ani nazwisk 100–120 tysięcy depor­to­wanych, którzy zginęli w tych obozach lub podczas trans­portu kolejowego.

Ale na mapach brakuje też, po pierwsze, wielu nazwisk zesłańców, którzy rzec­zy­wiście trafili do sowieckich obozów, a po drugie, ta sama osoba może wystę­pować na kilku mapach.

- Tytuł Twojej prezen­tacji brzmi: Wspól­nota i jednostka w konte­kście deportacji do Związku Radzieckiego. Czy zamier­zasz skupić się na indy­wi­du­al­nych biogra­fiach? Prze­glą­dając listę tematów, widzę, że wykłady będą doty­c­zyły głównie badań regio­nal­nych i lokal­nych na prowincji.

- Po rozważa­niach na temat społec­zeństwa węgier­skiego jako całości, przechod­zimy do mnie­js­zych społecz­ności i grup społecz­nych, a w końcu do losów indy­wi­du­al­nych. Pierwszy rozdział poświę­cony jest niezwy­kłemu znaczeniu tzw. kwestii jeńców wojen­nych na Węgrzech i w Sied­mio­grodzie w latach po zakończeniu wojny świa­towej. W tej części omówione zostaną również infor­macje uzys­kane do tej pory w wyniku badania tej bazy danych liczącej prawie siedemset tysięcy rekordów. W sumie w trzech wykła­dach zostanie przed­sta­wiona duża ilość danych, wiele suro­wych i złoż­onych faktów, wciąż niepu­bli­ko­wanych, doty­c­zą­cych całego społec­zeństwa węgier­skiego. W poszc­ze­gól­nych wykła­dach zapre­zen­to­wane zostaną wyniki badań nad losami grup regio­nal­nych czy kate­go­ri­al­nych, bogate w nowe i ciekawe usta­lenia: Dogłębne badania na poziomie powiatu lub obszaru metro­po­l­ital­nego, które oczy­wiście ujaw­niają również niezwykłe i zdumie­wa­jące losy indy­wi­du­alne – losy, których kumu­lacja ostatecznie tworzy historię. Ważne jest również, aby pamiętać, że okres badań dla tej konfe­rencji kończy się na roku 1956 – z różnych powodów, ale przede wszystkim dlatego, że w 1956 roku nastą­piła nowa fala deportacji obyw­ateli węgier­s­kich do Związku Radzieckiego.

- „Ponieważ komu­n­iści spra­wili, że zniknęły źródła doku­men­talne, ważne są osobiste wspom­ni­enia. Tak więc ten obszar badań jest jeszcze w powi­ja­kach. Wiele pytań pozostaje bez odpo­wiedzi – zważywszy, że jeśli uwzględnić rodziców i krewnych depor­to­wanych, wydarzenia te dotknęły ponad cztery miliony osób.“ Są to słowa, które wypo­wied­ział Pan w wywiadzie dla Magyar Nemzet.

- Tak, właśnie ze względu na dużą liczbę osób dotknię­tych tym problemem w dzisie­jszym społec­zeństwie, niezwykle ważne byłoby stwor­zenie w końcu Insty­tutu Doku­men­tacji i Badań nad Guła­giem i GUPVI, lub przy­najm­niej grupy badaw­czej w ramach istnie­jącego insty­tutu, gdzie oprócz opra­co­wania tej ogromnej ilości danych, badań zebrane zostałyby również pozostałe źródła pisane i audio­wi­zu­alne oraz dost­ępne opra­co­wania na ten temat; taki ośrodek pełniłby również funkcję admi­nis­tracji publi­cznej odpo­wied­zi­alnej za wyda­wanie zaświad­czeń o deportac­jach do Związku Radzieckiego.

- Nie jest więc łatwo prze­siać się przez papiery produ­ko­wane przez radziecką biurokrację.

- Pracow­nicy węgier­s­kich archiwów narodo­wych wyko­nali kolosalną pracę, ale więks­zość z nich nadal pozostaje nier­o­związana: Istnieją niez­li­c­zone błędy redak­cyjne i luki w infor­mac­jach. Wyobraźmy sobie sytu­ację, w której sekretarka poch­odzenia uzbe­ckiego, łotew­skiego, kazachs­kiego lub innego musi zapisać po rosy­jsku infor­macje prze­ka­zane jej ustnie w języku węgier­skim. Przy­padki, w których źle usłyszeli, źle się wyra­zili lub źle prze­tłu­mac­zyli są niez­li­c­zone, a więks­zości z nich nie da się wykryć za pomocą algo­rytmów, lecz wyma­gają one zaan­gażo­wania zasobów ludzkich. Ponadto należałoby porównać te dane z danymi poch­od­zą­cymi z węgier­s­kich źródeł – baz danych lub archiwów – i oczy­wiście dokonać syntezy tego wszyst­kiego! Ale do tego potrzebny byłby nieza­leżny instytut lub przy­najm­niej grupa badawcza. Przet­wor­zenie tych danych pozwo­liłoby na zapew­nienie kilkuset tysiącom rodzin minimum moralnej rekom­pen­saty w postaci infor­macji o zapom­nianych lub zabi­tych okoli­cz­nościach życia i śmierci ich bliskich.

- Czy po usta­leniu wskaź­nika śmier­tel­ności i poch­odzenia depor­to­wanych możemy nadal określać to histo­ryczne zjawisko mianem „pracy przy­mu­sowej“ – terminem tym określa się pseu­do­ro­sy­jskie wyrażenie málenkij robot, którego Węgrzy często używają? Czy nie traf­niej byłoby mówić o formie zbio­rowej kary?

- Wielu zada­wało to pytanie; rzec­zy­wiście, wyrażenie málenkij robot („mała praca“) jest mylące na pierwszy rzut oka. Jest to wyrażenie, które histo­rycy zapoży­c­zyli z języka poto­cz­nego. W inte­resie bard­ziej popraw­nego użycia, my histo­rycy umies­zczamy to w cudzysłowie, z co najm­niej dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że termin ten wywodzi się z błahego pretekstu, jakim posłu­gi­wali się sami żołnierze radzieccy, aby oszukać swoje ofiary – setki tysięcy cywilów – podczas tych upro­wadzeń; Poprawna forma rosy­jska brzmi­ałaby oczy­wiście malen­kaya rabota, ale trzeba dodać, że żołnierze radzieccy, którzy nie byli etnicznie Rosja­nami (lub przy­najm­niej Słowi­a­nami), prawie nie znali rosy­js­kiego i dlatego sami musieli błędnie wyma­wiać to wyrażenie – do tego doszła błędna inter­pret­acja węgier­s­kich więź­niów, co dopro­wad­ziło do tej apoko­pi­jnej formy, która nadal jest tu używana. Innym powodem użycia cudzysłowu jest to, że nasi współc­ześni cywile, którzy byli niewin­nymi ofiarami tej operacji, nie zostali zabrani do małej pracy, ale na wiele lat cięż­kiej pracy. A prze­cież na początku w ówczes­nych doku­men­tach ofic­ja­l­nych te upro­wadzenia określa się jako deportacje.

Z listu podpi­sa­nego przez Józsefa Révai, głów­nego ideo­loga Węgier­skiej Partii Komu­nis­ty­cznej, dowia­du­jemy się nawet, że wielu członków węgier­skiej lewicy – w tym minister spraw wewnę­trz­nych Ferenc Erdei, były sekretarz gene­ralny Narodowej Partii Chłops­kiej (ale także pota­jemnie członek Partii Komu­nis­ty­cznej) – porów­nało sowieckie porwania do deportacji Żydów przez nazis­tow­skie Niemcy.

- Czy to porównanie jest poprawne?

- Metody deportacji były rzec­zy­wiście porów­ny­walne, jednak celem sowieckich obozów GUPVI nie była ekster­mi­nacja więź­niów, lecz zmuszenie ich do pracy. Prawdą jest, że w wielu przy­pad­kach ta przy­mu­sowa praca dopro­wad­ziła do ich śmierci. Z powodu braku higieny w tych obozach, braku żywności, epidemii tyfusu i czer­wonki oraz przepra­co­wania, zmarła jedna trzecia więź­niów GUPVI. Ale są też takie przy­padki, jak te z wiosek Bereg­daróc czy Tabajd: Nieludzkie warunki życia w obozach dopro­wad­ziły do śmierci 90% depor­to­wanych z tych wsi.

Gdyby więc trzeba było scha­rak­te­ry­zować deportację węgier­skiej ludności cywilnej z punktu widzenia jej skutków, to można by ją nazwać tylko tak: Deportacje na roboty przy­mu­sowe, które prowad­ziły do masowej śmierci.

Tamás Pataki

Ten artykuł ukazał się w Magyar Nemzet 24 lutego 2021 r. Został on wydany w niemieckim tłumaczeniu przez VISEGRÁD POST, naszego part­nera w EUROPEJSKIEJ KOOPERACJI MEDIALNEJ.

* * *