Marcell Dengi

Węgier­skie media były zszo­ko­wane w zeszłym tygodniu, kiedy węgierski mili­arder podzielił się z szma­tławą opozycją wyni­kami sondażu doty­c­zącego nadchod­zą­cych wyborów (na początku 2022 roku) i klimatu społecznego.

László Bige, który w 2017 roku był drugim najbo­gatszym czło­wie­kiem na Węgrzech, sfin­an­sował sondaż przepro­wad­zony przez lewi­cowy instytut badawczy. Bige postrzega Fidesz, partię premiera Viktora Orbána, jako swojego najgor­szego wroga. Zlecił przepro­wadzenie sondażu, aby sprawdzić, czy można prze­wid­zieć koniec rządów Orbána. Mili­arder prze­bywa obecnie w ares­zcie domowym po tym, jak został ares­z­to­wany za sprze­nie­wier­zenie funduszy z własnej firmy i korupcję. Był jednak zaskoc­zony wyni­kami: liczby mówią same za siebie i poka­zują, że Fidesz jest wciąż najpo­pu­lar­nie­jszą partią na Węgrzech i praw­do­pod­obnym zwycięzcą nadchod­zą­cych wyborów.

Partie opozy­cyjne są nadal zszo­ko­wane wyni­kami tego sondażu, który został przepro­wad­zony przez instytut formalnie neutralny, ale w rzec­zy­wis­tości opowia­da­jący się po stronie lewicy. Próba badawcza jest bardzo duża: pięć tysięcy osób. Badanie kosz­to­wało 27 tys. euro, co stanowi równo­war­tość mini­malnej płacy 58 Węgrów. Z powodu pandemii wiele rządów stra­ciło duże poparcie społeczne: pows­zechnie uważa się, że była to również główna przy­c­zyna porażki wybor­czej Trumpa. To właśnie dlatego wiele osób uważa wyniki tego sondażu za zaska­ku­jące. Fidesz nadal wyprzedza koalicję sześciu głównych partii opozy­cy­jnych (35% w stosunku do 33%). Wśród niek­tó­rych warstw elek­to­ratu prze­waga Fideszu wzrasta nawet do 49%. Sondaż poka­zuje również, że obsza­rami, w których poli­tyka Orbána jest najl­epiej odbierana, są zarząd­zanie epide­miami i poli­tyka rodzinna (rząd zapisał w konsty­tucji, że rodzina składa się z jednego mężc­zyzny i jednej kobiety). To właśnie w tych dwóch obsza­rach lewica i zachodnie media najbard­ziej atakują Fidesz. Krótko mówiąc, Węgrzy są zado­wo­leni z poli­tyki Orbána.

Z drugiej strony, koalicja opozy­cyjna miałaby 3% prze­wagę, gdyby była jedyną alter­na­tywą na karcie do głoso­wania. Jednak speł­nienie tego marzenia wydaje się mało praw­do­pod­obne, gdyż więks­zość miejsc w parla­mencie jest rozdzielana według systemu więks­zościo­wego w jednej turze, a na węgier­skiej scenie poli­ty­cznej poja­wiły się ostatnio nowe partie. Jednym z powodów jest rozpa­da­jąca się główna partia opozy­cy­jnej koalicji, Jobbik. Jest to partia, która została opisana przez The Guar­dian jako najbard­ziej skrajna z partii prawi­co­wych, ale w rzec­zy­wis­tości jej nowy lider Peter Jakab przeksz­tałcił ją w formację lewi­cową. Upadek Jobbiku rozpo­czął się po wycieku nagrania głoso­wego kompro­mit­u­jącej wypo­wiedzi Jakaba o wewnę­trz­nych proble­mach partii.

Jobbik przez lata był najsil­nie­jszą partią opozy­cyjną, ale w 2018 roku jego poprzedni lider, Gábor Vona, zdecy­dował się zrezy­gnować po prze­granych wybo­rach. Z 26 posłów Jobbiku wybranych w 2018 roku, tylko dzie­więciu pozostaje dziś w grupie parla­men­tarnej. László Toro­czkai był pierwszym, który został wyrzu­cony za swoje rady­kalne poglądy; stworzył on nowy ruch skra­jnie prawi­cowy, który zyskał ostatnio duże poparcie. Setki jego zwol­en­ników wyszły na ulice 15 marca, wywołując zamieszki mimo ścisłej blokady wpro­wad­zonej w kraju. Świadczy to o rosnącym poparciu dla tej partii.

Pozos­tali człon­kowie, którzy opuścili Jobbik, również cieszą się dość istotnym popar­ciem. Po odejściu niek­tórzy próbują dołączyć do innych formacji koali­cy­jnych, a jeszcze inni, jak János Bencsik, zakła­dają nowe partie, wiedząc, że coraz więcej osób wrogo nasta­wionych do Fideszu zmęczy się również koalicją opozy­cyjną i nie zagło­suje na żadną z dwóch głównych partii. Nowe partie starają się zaofe­rować tym ludziom alter­na­tywę. Wszystko to jednak zmnie­jsza szanse opozycji na wygraną z Orbánem.

Marcell Dengi

MCC Visi­ting Fellow w Centro Studi Machia­velli. Studentka Ekonomii Międ­zy­na­r­odowej na Uniwer­sy­tecie Tech­no­logii i Ekonomii w Buda­pes­zcie oraz Szkoły Ekono­mic­znej w Mathias Corvinus Collegium.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie CENTRO MACHIAVELLI, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.