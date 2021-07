Rozmowa z Mariann Őry, szefową działu zagra­nicz­nego i główną współ­pra­cow­niczką konser­wa­tyw­nego węgier­skiego dzien­nika Magyar Hírlap

Autor: Álvaro Peñas

Jest Pani odpo­wied­zi­alny za poli­tykę zagra­niczną w Magyar Hírlap. Co Pani sądzi o wize­runku Węgier, jaki rozpows­zech­niają zagra­niczne media, zwłaszcza w Europie Zachodniej?

Jest mocno znieksz­tał­cony, ale mieliśmy dekadę, żeby się do tego przy­zwy­c­zaić. Weźmy jeden przy­kład: Niemiecka Rada Stosunków Zagra­nicz­nych (DGAP) opubli­ko­wała w 2014 roku raport, w którym stwier­d­ziła – za pośred­nictwem niemieckich mediów – że „relacje licz­nych źródeł medi­al­nych są po prostu niekom­pletne i jedno­s­t­ronne, a w najgor­szych przy­pad­kach głęboko błędne.“ Według raportu „jakość donie­sień mogłaby być lepsza, gdyby poda­wane infor­macje zostały dokładnie sprawd­zone i skry­ty­ko­wane poprzez wywiady z poli­ty­cznie nieza­leżnymi ekspertami lub ekspertami o innych poglą­dach poli­ty­cz­nych, a także gdyby doradztwo badawcze zostało rozs­zer­zone poza mały krąg znanych niemieck­oję­zy­cz­nych Węgrów lub węgier­s­kich wygnańców w Niemc­zech na innych uznanych naukowców i ekspertów.“ Dziś, siedem lat później, diag­noza jest taka sama dla wszyst­kich zachod­nich mediów. W wielu arty­kułach zachod­niego MSM znaj­du­jemy to samo wąskie grono ekspertów i poli­tyków, te same atry­buty, te same frazesy i tak w kółko. Zarówno węgierscy poli­tycy, jak i ja sam doświad­c­zy­liśmy, że kiedy zagra­niczni dzien­nikarze wyda­wali się szcz­erze zain­te­re­so­wani i rozu­mieli nasze racje, ich arty­kuły przynosiły te same jedno­s­t­ronne, tenden­cyjne relacje, co zawsze.

Wize­runek Węgier, jaki sprze­daje wiele mediów, to obraz kraju auto­ry­tar­nego, są nawet filmy w najc­zyst­szym propa­gan­dowym stylu, jak „Witaj dykta­torze“.

To więcej niż śmieszne, że istnienie węgier­skiej prasy opozy­cy­jnej jest stale nego­wane, a media konser­wa­tywne są obrażane, podczas gdy w niek­tó­rych krajach zachod­nich nawet media państ­wowe publi­kują bardzo stron­nicze relacje z Węgier, zawi­er­ające subiek­tywne opinie. Używają słów takich jak auto­ry­tarny, skra­jnie prawi­cowy czy nawet faszys­towski tak często, że zupełnie tracą one znaczenie. I oczy­wiście nie zawra­cają sobie głowy ich wyjaśnianiem.

Jednak na Węgrzech, podobnie jak w Polsce, istnieje wiele antyr­zą­do­wych mediów. Czy jest jakaś prawda w tych twier­dze­niach o prześ­la­do­wa­niach ze strony rządu?

„Nie można wymi­enić ani jednego sektora mediów, w którym najbard­ziej poczytne, najc­zęściej oglą­dane, najbard­ziej słuchane, najbard­ziej czytane organy medi­alne wyrażałyby sympatię lub wspier­ałyby węgierski rząd“ – powied­ział rumuńskim mediom minister spraw zagra­nicz­nych Węgier Peter Szij­jarto. Mamy sporo libe­ral­nych, opozy­cy­jnych mediów we wszyst­kich dzied­zi­nach i nie są one w żaden sposób prześladowane.

Jak myślicie, kto stoi za tymi wszystkimi kampa­niami? Czy podziela Pani pogląd Viktora Orbána, że to George Soros jest w głównej mierze odpo­wied­zi­alny za tę kampanię?

Jeśli przy­jrzeć się międ­zy­na­r­odowej scenie orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych, pieniądze Sorosa są wszędzie. Za każdym razem, gdy pojawia się kwestia sprze­czna z celami sieci społec­zeństwa otwar­tego – imigracja, kontrola granic, pedo­filia, prze­jr­zy­stość orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych – Węgry stają w obliczu skoor­dynowa­nego ataku ze strony orga­ni­zacji pozar­zą­do­wych, ośrodków anali­ty­cz­nych i grup lobby­sty­cz­nych. Za każdym razem, gdy jakiś kraj sprze­ciwia się ich planom, sieć zostaje urucho­miona. Dziś Polska i Węgry, jutro Słowenia i w zasadzie wszyscy.

Wielu poli­tyków w Europie Zachod­niej surowo ocenia kraje, które ucier­piały w wyniku komu­nizmu, a tych, którzy walc­zyli z tota­li­ta­ryzmem, jak Viktor Orbán czy Janez Janša, określa mianem tota­li­ta­rystów. Jak sądzisz, skąd bierze się to roszczenie do moralnej wyższości?

Nasz region jest człon­kiem UE od 2004 roku, ale wciąż jesteśmy pouc­zani i umnie­js­zani. Niemieccy, holen­derscy i inni zachodni poli­tycy mówią o naszych narodach, jakbyśmy byli pasażerami na gapę lub złymi krewnymi. Oskarżają nas o trak­to­wanie UE jak banko­matu, o igno­ro­wanie zasad. Rzecz w tym, że pieniądze UE to nie jałmużna. Węgry i inne kraje w tym regionie otwor­zyły swoje rynki i więcej pieniędzy wypływa z tych krajów do Europy Zachod­niej niż napływa. Jeśli chodzi o przepisy UE, to w różnych spra­wach toczą się sprawy o naruszenie prawa prze­ciwko prak­ty­cznie wszystkim państwom człon­kow­skim. Żaden z nich nie jest dosko­nały. Ale oni narzu­cają im wszystkim libe­ralną agendę, a to nie jest klub, do którego dołąc­zy­liśmy! Poli­tycy tacy jak Mark Rutte, który chce, aby Węgry ugięły kolano, czy Kata­rina Barley, która mówiła o zagłodzeniu nas, powinni pilnować swoich spraw. Mają już tego dość.

Mówiąc o tota­li­ta­ryzmie, Unia Euro­pe­jska coraz bard­ziej auto­ry­tarnie dryfuje w dół ścieżki popraw­ności poli­ty­cznej. Węgry nie miały suwe­ren­ności pod sowieckim butem, a teraz prosi się je o scedo­wanie jej na but globa­listów. Co Węgrzy sądzą o tym, co Unia Euro­pe­jska robi w tej chwili? Czy czują się zdradzeni lub rozczarowani?

Zdecy­do­wana więks­zość Węgrów jest proun­ijna, jak wynika ze wszyst­kich euro­pe­js­kich i węgier­s­kich sondaży. Są oni jednak również dość kryty­czni wobec kierunku, jaki obrały insty­tucje. Węgrzy nie chcą być trak­to­wani jak człon­kowie drugiej kate­gorii w UE. Jesteśmy szcze­gólnie czujni, gdy zagrożona jest nasza suwe­ren­ność. Nie jest to jednak kwestia wyłącznie węgierska. Niepowodzenia UE w zarząd­zaniu migracją i kryzysem korony spowo­do­wały wzrost eurosce­pty­cyzmu w całej Europie. Ale ponownie, opuszczenie UE nie jest na Węgrzech na porządku dziennym, celem rządu jest wzmoc­nienie Europy narodów i zapo­bieżenie powstaniu Stanów Zjed­no­c­z­onych Europy.

Śledzą one poli­tykę Unii Euro­pe­js­kiej i są wobec niej bardzo kryty­czne. Czy bruk­selskie elity chcą kierować Unię w stronę Stanów Zjed­no­c­z­onych Europy?

Dokładnie. Istnieje biuro­kracja, która w coraz większym stopniu nie ma kontaktu z rzec­zy­wis­tością, a insty­tucje uzur­pują sobie coraz więcej władzy. Niek­tórzy zachodni poli­tycy popierają pomysł jeszcze więks­zego zniszczenia suwe­ren­ności poprzez wpro­wadzenie głoso­wania więks­zościo­wego w decyzjach doty­c­zą­cych poli­tyki zagra­nicznej. Jest to zła tendencja, która nie wzmocni Europy, a wręcz przeciwnie.

Fidesz podpisał doku­ment z partiami ECR i grupami ID, który może być podstawą do stwor­zenia nowej grupy w Parla­mencie Euro­pe­jskim. Czy uważa Pani, że jest możliwe, że inne konser­wa­tywne partie EPL z Europy Środ­kowej i Wschod­niej dołączą do tej inicjatywy?

Trudno powied­zieć na tym etapie, ale jestem pewien, że w EPP są partie, które obser­wują rozwój sytu­acji i mogą później podjąć decyzję o przyłączeniu się do nowej wspól­noty poli­ty­cznej. EPL stała się po prostu kolejną grupą lewi­cowo-libe­ralną, nie ma większej różnicy.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie EL CORREO DE ESPAÑA, naszego part­nera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.