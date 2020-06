Was sich rund um den von der Polizei umge­brachten Schwarzen jetzt nicht nur in den Verei­nigten Staaten sondern auch bei uns abspielt abspielt, ist für Normalden­kende nicht mehr nach­voll­ziehbar. Neben Rassen­un­ruhen, Plün­de­rungen, dem Zerstören von Statuen gefällt sich eine nicht uner­heb­liche Zahl von Weißen in der Rolle bußfer­tiger Schuld­neu­ro­tiker, die vor Schwarzen knien, deren Füße waschen und/oder küssen und sich als hard­core Vari­ante ange­kettet vorführen lassen. Gut möglich, dass da der eine oder andere dabei ist, der sich Sklave­sein in einem SM-Studio nicht leisten möchte.

Aktionen „So Sorry“ geplant und gut orga­ni­siert

Wer glaubt, dass diese Buß- und Bitt­or­gien spon­tane Aktionen von Einzel­per­sonen sind, liegt weit daneben. Dahinter stehen, wie bei den meisten gutmensch­li­chen Akti­vi­täten, perfekt orga­ni­sierte Gruppen und hinter denen wieder potente Finan­ciers. Namen brau­chen wir da wohl keine nennen. Im konkreten Fall handelt es sich dabei um die „gemein­nüt­zige“ Orga­ni­sa­tion „Life­line Expe­di­tion“, die auch die Shirts der Büßer bereit­stellt (siehe Foto unten). Die Orga­ni­sa­tion orga­ni­siert schon seit Jahren welt­weit derar­tige Bußübungen, um jetzt so richtig „durch­zu­starten“.



Beson­ders bußfertig: der Herr in der Mitte



Deut­lich zu sehen: das Logo von „Life­line Expe­di­tion“



Die Büßer­ko­lonne hinter ihren Herren



Werden die Aktivisten*innen im Hinter­grund den beiden Weißen verzeihen?



Ihm wurde schon Verge­bung zuteil – dem Büßer hinten noch nicht



Sie müssen noch hart an sich arbeiten um die Schuld ihrer Rasse zu tilgen



„Mea maxima culpa“ – daran zerbre­chen gerade die beiden Herren



Hard­core Büßer bekommen die Hände am Rücken gefes­selt