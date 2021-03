Seit dem Tod im Zuge der Fest­nahme des ameri­ka­ni­schen Berufs­ver­bre­chers George Floyd nimmt der weiße Selbst­hass gera­dezu patho­lo­gi­sche Züge an. Man gewinnt den Eindruck, dass es gera­dezu eine Tugend ist, sich in der Rolle eines Schuld­neu­ro­ti­kers zu gefallen.

Den aktu­ellen Zeit­geist rück­wir­kend als Maßstab anzu­legen ist da gängige Praxis, ob die „Täter“ da persön­lich „Schuld“ auf sich geladen haben, spielt da natür­lich keine Rolle – in den Augen der „Anti­ras­sisten“ genügt da bereits ein Weißer gewesen zu sein. So wie Wolf­gang Amadeus Mozart, Beet­hoven oder Johann Sebas­tian Bach. Die Werke dieser welt­be­kannten Kompo­nisten „konzen­triere zu sehr auf weiße euro­päi­sche Musik aus der Skla­ven­zeit“ , berichtet die briti­sche Tages­zei­tung The Tele­graph.

„Weiße Vorherr­schaft“ beenden

Um diese „Weiße Vorherr­schaft“ zu beenden da „kolo­nia­lis­tisch“ will Uni Oxford die Werke dieser Kompo­nisten in Kursen weniger behan­deln. Sogar die Noten­schrift steht unter Verdacht: Sie habe die Verbin­dung zu ihrer kolo­nialen Vergan­gen­heit nicht „abge­schüt­telt“, spie­gele ein „kolo­nia­lis­ti­sches Reprä­sen­ta­ti­ons­system“ wider und sei für einige Studenten ein „Schlag ins Gesicht“, berichtet der „Tele­graph“ von den Plänen der Universität.

Schwarze Studenten angeb­lich in „großer Bedrängnis“

Die Wissen­schaftler schlagen demnach auch vor, dass musi­ka­li­sche Fähig­keiten wie das Erlernen des Klavier­spie­lens oder das Diri­gieren von Orches­tern nicht länger verpflich­tend sein sollen. Das Reper­toire zentriere „struk­tu­rell die weiße euro­päi­sche Musik“, was schwarze Studenten in „große Bedrängnis“ bringe, berichtet BILD.

Die Lösung: Statt­dessen solle u.a. mehr afri­ka­ni­sche Musik auf dem Lehr­plan stehen. Inspi­riert von der ameri­ka­ni­schen „Black Lives Matter“-Bewegung habe man das Ziel, die „Viel­falt zu verbes­sern“. Dazu müsse es auch mehr nicht-weiße „Lehrende“ geben.