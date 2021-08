Von Álvaro Peñas



Vor einem Jahr schrieb ich einen Artikel über Weiß­russ­land und die Massen­pro­teste gegen die Wieder­wahl seines Präsi­denten Alex­ander Luka­schenko, der seit 1994 an der Macht ist. Die Proteste wurden mit großer Härte unter­drückt, und im Laufe weniger Tage wurden Tausende und Aber­tau­sende verhaftet, wie mir der Reporter Witold Dobro­wolski berich­tete, der zusammen mit einem anderen polni­schen Jour­na­listen verhaftet und gefol­tert wurde, bis sein Land ihn befreien konnte. Die Wahr­heit ist jedoch, dass das Regime trotz der tägli­chen Demons­tra­tionen und des Drucks von außen durch Verur­tei­lungen und Sank­tionen Wider­stand leis­tete. Es gab keine Risse in der Regie­rung oder im Militär, und Luka­schenkos wich­tigster Unter­stützer, Russ­land, bot ihm volle Unter­stüt­zung an.

Seitdem sind weitere, dem Kalten Krieg ähnliche Situa­tionen entstanden. So wurden im Mai der oppo­si­tio­nelle Jour­na­list Roman Protas­se­witsch und seine Freundin von KGB-Agenten fest­ge­nommen, nachdem das Flug­zeug, mit dem er von Athen in die litaui­sche Haupt­stadt Vilnius reiste, wohin er 2019 ins Exil gegangen war, in Minsk notlanden musste. Einige Tage später gestand Protas­se­witsch im weiß­rus­si­schen Staats­fern­sehen seine Verbre­chen und bat Präsi­dent Luka­schenko um Begna­di­gung. Am 3. August verließ der Oppo­si­ti­ons­führer Vitaliy Shyshov sein Haus in Kiew, um joggen zu gehen, und wurde Stunden später erhängt in einem Park aufge­funden. Shyshov hatte sein Land im vergan­genen Jahr verlassen und sich in der ukrai­ni­schen Haupt­stadt nieder­ge­lassen, wo er sich mit anderen Exilanten poli­tisch enga­gierte. Am selben Tag erhielt die weiß­rus­si­sche Leicht­ath­letin Kris­tina Tima­novs­kaya, die an den Olym­pi­schen Spielen in Tokio teil­nahm und beschlossen hatte, nicht in ihr Land zurück­zu­kehren, ein huma­ni­täres Visum und den Schutz der polni­schen Botschaft, eine Entschei­dung, die von Minis­ter­prä­si­dent Mateusz Mora­wi­ecki persön­lich getroffen wurde. In diesem Jahr hat Polen bisher 8.844 huma­ni­täre Visa an weiß­rus­si­sche Bürger ausge­stellt. Wenn man diese Nach­richt liest, zwei­felt man am Unter­gang der Sowjetunion.

Lett­land, Litauen und Polen waren inner­halb der Euro­päi­schen Union die schärfsten Gegner der weiß­rus­si­schen Regie­rung und die ersten, die Sank­tionen forderten. Und nun, da Luka­schenko diese Krise – eine weitere – über­wunden hat, ist es an der Zeit, zurück­zu­schlagen, und dafür gibt es nichts Besseres als die Waffe der Migra­tion. Ende Juni behaup­tete die litaui­sche Innen­mi­nis­terin Agnė Bilotaitė, ihr Land verfüge über Beweise dafür, dass weiß­rus­si­sche Grenz­schutz­be­amte an einer ille­galen Migra­ti­ons­ak­tion von Weiß­russ­land nach Litauen betei­ligt gewesen seien und davon profi­tiert hätten. „Dies ist eine orga­ni­sierte und gut geplante Opera­tion. Damit sind enorme Geld­summen verbunden“. Bilotaitė wies darauf hin, dass Migranten bis zu 15.000 Euro für den Grenz­über­tritt zwischen Weiß­russ­land und Litauen zahlen. Die Migranten kommen mit Direkt­flügen aus Istanbul und Bagdad in Minsk an. Sie werden dann in Autos zur Grenze gebracht und versu­chen dort, die Grenze zu über­queren, bis sie von litaui­schen Grenz­be­amten ange­halten werden und um Asyl bitten. Dieje­nigen von uns, die die weiß­rus­si­sche Grenze kennen, wissen, dass es sich um eine echte Grenze handelt, die nichts mit den „Grenzen“ des Schengen-Raums zu tun hat, und dass dies nur unter Mitwir­kung der Regie­rung Luka­schenko geschehen kann.

Zu diesem Zeit­punkt, am 30. Juni, waren 636 Migranten beim Versuch, die Grenze zu über­queren, in Gewahrsam genommen worden, eine Zahl, die mehr als siebenmal höher ist als im Jahr 2020 und zwölfmal höher als im Jahr 2019. Allein in der ersten Juli­woche wurden jedoch 779 Personen aufge­griffen, die meisten davon aus dem Irak, aber auch aus Afgha­ni­stan, Iran und Syrien. Einen Monat später spre­chen wir von 4.000 Migranten. Die litaui­sche Regie­rung reagierte zunächst mit der Bear­bei­tung von Asyl­an­trägen, die natür­lich abge­lehnt wurden, doch ange­sichts der anhal­tenden Ankunft von Migranten und der Entschei­dung Weiß­russ­lands, ihre Ankunft in Litauen als Reak­tion auf die EU-Sank­tionen nicht zu verhin­dern, haben die Behörden begonnen, Migranten an der Grenze zurück­zu­weisen. In einem „hybriden Krieg“ kündigte die litaui­sche Minis­ter­prä­si­dentin Ingrida Šimo­nytė den Bau einer „physi­schen Barriere zwischen Litauen und Weiß­russ­land an, die ein Signal und eine Abschre­ckung für die Orga­ni­sa­toren ille­galer Migra­ti­ons­ströme sein wird“. Der Zaun, dessen Bau am Mitt­woch vom litaui­schen Parla­ment geneh­migt wurde, wird 550 Kilo­meter lang sein und rund 150 Millionen Euro kosten. Die ukrai­ni­sche Regie­rung hat beschlossen, den Bau des Zauns durch die Liefe­rung von 38 Tonnen Stachel­draht als „huma­ni­täre Hilfe“ zu unterstützen.

Die Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion, Ursula von der Leyen, besuchte die litaui­sche Haupt­stadt und sicherte die Unter­stüt­zung der EU zu. Diese Unter­stüt­zung erfolgte in Form von 36,7 Millionen Euro „zur Erhö­hung der Aufnah­me­ka­pa­zität für eine große Zahl von Migranten“, d. h. Geld für medi­zi­ni­sche Versor­gung, Impfungen, Klei­dung und Lebens­mittel in den Auslän­der­zen­tren, in denen es bereits letzte Woche zu einem Aufstand iraki­scher Migranten kam. Ande­rer­seits hat die Euro­päi­sche Agentur für Grenz- und Küsten­schutz, Frontex, einige Experten und modernste Ausrüs­tung geschickt. Es sei daran erin­nert, dass Frontex Ungarn im Januar verlassen hat, nachdem eine Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tion, das Helsinki-Komitee, – natür­lich die Open Society von George Soros -, die Regie­rung von Viktor Orbán ange­pran­gert hatte, weil sie ille­gale Migranten nach Serbien zurück­ge­schickt hatte. Wir werden also sehen, wie lange diese Unter­stüt­zung anhält. Auf die Bitte der litaui­schen Regie­rung um finan­zi­elle Unter­stüt­zung für den Bau des Grenz­zauns hat die Euro­päi­sche Kommis­sion geant­wortet, dass sie „keine Zäune finan­ziert, sondern inte­grierte Grenz­kon­troll­lö­sungen unterstützt“.

Nach Ansicht des Poli­tik­wis­sen­schaft­lers Vytautas Sinica ist dieser „hybride Krieg“ Luka­schenkos Rache an Litauen für dessen Unter­stüt­zung der demo­kra­ti­schen Oppo­si­tion und ein Mittel, „Litauen zu einer Ände­rung seiner Außen­po­litik zu zwingen“. Sinica kriti­siert das anfäng­liche Vorgehen seiner Regie­rung, die Asyl­an­träge von Migranten zuließ, obwohl „sie aus einem sicheren Land (Weiß­russ­land) kamen und es keine Rechts­grund­lage für Asyl in Litauen gab. All dies hat dazu geführt, dass sich 4.000 ille­gale Migranten in Litauen aufhalten, weil die Regie­rung beschlossen hat, die Rück­füh­rungs­po­litik nicht früher einzu­leiten. Aus west­eu­ro­päi­scher Erfah­rung wissen wir, dass sich die meisten ille­galen Einwan­derer der Abschie­bung entziehen, und Litauen ist da keine Ausnahme.

Litauen ist jedoch nicht die einzige EU-Grenze, die von dieser Krise betroffen ist. Polen, das in diesem Jahr bereits 900 ille­gale Migranten an der Grenze zu Weiß­russ­land fest­ge­nommen hat, 350 allein am vergan­genen Wochen­ende und damit achtmal mehr als im Jahr 2020, hat beschlossen, Truppen zur Verstär­kung der Grenze zu entsenden. In Lett­land hat das Parla­ment (Saeima) am Mitt­woch nach einer harten Debatte, in der sich die „libe­ralen“ Parteien mehr um die Menschen­rechte von Migranten als um die Sicher­heit der Grenzen kümmerten, den Ausnah­me­zu­stand an der Grenze verhängt. Gegen­über denje­nigen, die sich weigerten, die Grenze zu schließen, wies der Abge­ord­nete Edvins Snore darauf hin, dass „man nicht so naiv sein darf, wie es 2015 in Deutsch­land geschehen ist. Es ist notwendig, ein klares Signal zu geben, dass dies in Lett­land nicht geschehen wird. Der natio­na­lis­ti­sche Poli­tiker erin­nerte auch daran, dass Lett­land eines der wenigen EU-Länder ist, in denen der ille­gale Grenz­über­tritt eine Straftat darstellt.

Der Einsatz der Migra­ti­ons­waffe ist nicht neu, wir kennen ihn aus erster Hand in Spanien, wo die „befreun­dete“ Regie­rung Marokkos jedes Mal, wenn unsere Regie­rung eine Entschei­dung trifft, die sie stört, oder um wirt­schaft­liche Vorteile zu erlangen, mensch­liche Wellen gegen Ceuta und Melilla provo­ziert. Das Gleiche ist mit der Türkei geschehen, die die Migra­ti­ons­wellen nur im Tausch gegen Millionen Euro von der EU gestoppt hat. Weiß­russ­land folgt ledig­lich diesen Beispielen. Luka­schenko ist sich bewusst, dass die ille­gale Migra­tion ein Torpedo für die EU ist, und er nutzt sie, um seine poli­ti­schen Ziele zu errei­chen. Solange sich die EU-Politik zwischen der fort­schritt­li­chen Demagogie der „offenen Grenzen“ und der Schi­ka­nie­rung von Ländern, die beschlossen haben, ihre Grenzen zu vertei­digen, wie im Fall der Visegrád-Gruppe, bewegt, d. h. solange sie der globa­lis­ti­schen Ideo­logie der offenen Gesell­schaft verfallen ist, wird Europa ständig Erpres­sungen ausge­setzt sein.

Als leiden­schaft­li­cher Geschichts­in­ter­es­sierter und uner­müd­li­cher Reisender kennt er die Länder des Ostens, die er häufig bereist, und deren poli­ti­sche Situa­tion dank seiner Freund­schaften mit Jour­na­listen und Poli­ti­kern der patrio­ti­schen Parteien in vielen dieser Länder er sehr gut kennt.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei EL CORREO DE ESPAÑA, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.