Von András Kosztur

In den letzten Monaten hat eine Welle der Desta­bi­li­sie­rung den post­so­wje­ti­schen Raum durch­zogen und in verschie­denen Ländern sind nach der Abhal­tung von Wahlen poli­ti­sche Krisen ausge­bro­chen. In Geor­gien boykot­tiert die Oppo­si­tion die parla­men­ta­ri­sche Arbeit; in Molda­wien möchte die neu gewählte Präsi­dentin das Parla­ment auflösen; in Arme­nien fordert die Armee die Abset­zung des Minis­ter­prä­si­denten. Bei der Entste­hung dieser Krisen tauchen auch lokale Struk­turen der Soros-Netz­werke auf; in der Ukraine versu­chen diese sogar, an die Macht zurückzukehren.

Diese Analyse des XXI. Század Intézet (Institut des 21. Jahr­hun­derts) unter­sucht die Hinter­gründe der jüngsten Desta­bi­li­sie­rungs­welle in Osteuropa.

Unruhe schaffen als poli­ti­sche Methode

Im vergan­genen Oktober fanden in Geor­gien Parla­ments­wahlen statt, während in der Repu­blik Moldau im November eine neue Präsi­dentin gewählt wurde. In beiden Ländern waren die Bezie­hungen zwischen Regie­rung und Oppo­si­tion ange­spannt, was nach den Wahlen die Tür für den Ausbruch von „Majdan-Klonen“ in Tiflis und Chișinău offen ließ, zumal in beiden Fällen die an die Macht gekom­menen Oppo­si­tionen zu prowest­li­chen Kreisen gehören, die solche Methoden bereits in mehreren post­so­wje­ti­schen Staaten – in Geor­gien – zur Macht­er­grei­fung ange­wandt haben, In Geor­gien ist die wich­tigste Oppo­si­ti­ons­kraft die Verei­nigte Natio­nale Bewe­gung (UNM), die von Michail Saaka­schwili gegründet wurde, der im Zuge der „Rosen­re­vo­lu­tion“ 2003 an die Macht kam und jetzt im ukrai­ni­schen Exil lebt, nachdem er in seinem eigenen Land verur­teilt wurde.

Es fand keine „Farb­re­vo­lu­tion“ statt, aber die poli­ti­sche Krise ist da

Obwohl inter­na­tio­nale Beob­achter, die Euro­päi­sche Union und die Verei­nigten Staaten das Ergebnis der Wahlen in Geor­gien aner­kannten, bei denen der Geor­gi­sche Traum im ersten Wahl­gang die Mehr­heit erlangte, protes­tierte die Oppo­si­tion und boykot­tierte mit der Begrün­dung, die Regie­rungs­partei habe Betrug begangen, nicht nur den zweiten Wahl­gang, sondern stellte auch die Teil­nahme an der parla­men­ta­ri­schen Arbeit ein, nachdem sie auf ihre Mandate verzichtet hatte. Sogar gegen die Posi­tion der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft stellten sich der lokale Zweig der Soros-Stif­tung und ihre Part­ner­or­ga­ni­sa­tionen auf die Seite von Saaka­schwilis Bestre­bungen, vergleichbar mit dem, was 2019 geschah, als oppo­si­tio­nelle Kräfte durch das Schüren von Unruhen versuchten, die herr­schende Macht zu stürzen, indem sie anti­rus­si­sche Stim­mungen aufgrund der Situa­tion in den sepa­ra­tis­ti­schen Gebieten im Norden des Landes ausnutzten.

Die anhal­tenden Proteste haben erste Früchte getragen: Der Olig­arch an der Spitze des Geor­gi­schen Traums, Bidsina Iwanischwili, hat seinen Rückzug aus der Politik ange­kün­digt und kurz darauf ist der Regie­rungs­chef zurück­ge­treten. Die poli­ti­sche Situa­tion hat sich jedoch nicht beru­higt, sondern hat sich nach der Verhaf­tung des Präsi­denten der MNI, Nika Melia, sogar noch verschärft. Während das gegen Melia einge­lei­tete Gerichts­ver­fahren wegen seiner Rolle bei den Ereig­nissen von 2019 noch läuft, trennte er sich aus Protest gegen das Wahl­er­gebnis von seinem elek­tro­ni­schen Über­wa­chungs­arm­band, verwei­gerte die Zahlung seiner Kaution und verlor, da er auch sein Mandat nicht annahm, seine parla­men­ta­ri­sche Immu­nität. Eine Reihe von Orga­ni­sa­tionen der „Zivil­ge­sell­schaft“ protes­tierten gegen Melias Verhaf­tung, wobei Abge­ord­nete der Oppo­si­tion sogar physisch versuchten, seine Verhaf­tung zu verhindern.

Das Ziel der Oppo­si­tion ist es, die Auto­rität der Regie­rung zu unter­graben und ihr die Unter­stüt­zung der Bevöl­ke­rung zu entziehen, indem sie sie als dysfunk­tional und unfähig darstellt und behaup­tete, sie würde mit poli­zei­li­chen Mitteln gegen die Oppo­si­tion vorgehen; so hofft sie, die Ausru­fung von vorge­zo­genen Wahlen zu herbeizuführen.

Obwohl Charles Michel, der Präsi­dent der Euro­päi­schen Kommis­sion, nach Melias Verhaf­tung versucht hat zu vermit­teln, scheint die Aussicht auf einen Kompro­miss zwischen den Parteien gering. Am Wochen­ende des 6. und 7. März wurde eine Tonauf­nahme veröf­fent­licht, in der offenbar der derzei­tige Minis­ter­prä­si­dent Irakli Gari­baschwili und Bera Iwanischwili, der Sohn des Olig­ar­chen hinter dem „Geor­gi­schen Traum“, mit dem Leiter des Staat­li­chen Sonder­schutz­dienstes bespre­chen, wie gegen Iwanischwilis Kritiker vorge­gangen werden soll. Nach Angaben von Mitglie­dern der Regie­rungs­partei ist diese Aufnahme alt und eine gefälschte Bear­bei­tung von Tondo­ku­menten aus dem Zeit­raum 2010–2011, aber die Oppo­si­tion orga­ni­sierte trotzdem eine Demons­tra­tion am nächsten Tag. Es stimmt, dass diese wieder­holten Demons­tra­tionen, die von der Oppo­si­tion in den letzten Wochen orga­ni­siert wurden, schlecht besucht sind, aber die anhal­tenden Span­nungen könnten schließ­lich die Regie­rungs­partei unter­graben, zumal die wirt­schaft­li­chen Schwie­rig­keiten, die durch den Coro­na­virus verur­sacht wurden, den Demons­tra­tionen neuen Auftrieb geben könnten.

Präsi­dent gegen Parlament

Nachdem die Soros-nahe Maia Sandu die Präsi­dent­schafts­wahlen in Molda­wien im letzten November gewonnen hatte, war keine „Farb­re­vo­lu­tion“ nötig, um den pro-russi­schen Igor Dodon und die regie­rende Sozia­lis­ti­sche Partei zum Rück­tritt zu bewegen. Doch obwohl der Präsi­dent in Molda­wien nun in direkten Wahlen gewählt wird, sind die Vorrechte des Parla­ments weitaus umfang­rei­cher als die des Staats­ober­hauptes, so dass das Errei­chen einer parla­men­ta­ri­schen Mehr­heit für Sandu und Konsorten zu einer Frage von Leben und Tod geworden ist.

Da die Sozia­listen und ihre Verbün­deten derzeit über eine Mehr­heit im Parla­ment verfügen, spielt Sandu, die sich derzeit großer Beliebt­heit erfreut, die Karte der Parlamentsauflösung.

Zunächst waren sich die Sozia­listen einig, dass das derzei­tige, im Februar 2019 gewählte Parla­ment die poli­ti­schen Kräf­te­ver­hält­nisse nicht mehr ausrei­chend wider­spie­gelt, da eine der stärksten Parteien des Landes, die Demo­kra­ti­sche Partei unter Führung des inzwi­schen ins Exil gegan­genen Olig­ar­chen Vladimir Plahot­niuc, nach der Verfas­sungs­krise im Sommer 2019 zerbro­chen war und außer­par­la­men­ta­ri­sche Kräfte inzwi­schen an Boden gewonnen hatten. Deshalb ist der Minis­ter­prä­si­dent im vergan­genen Dezember – als Sandus Anhänger begannen, für die Auflö­sung des Parla­ments zu demons­trieren – zurück­ge­treten. Doch während Sandu so schnell wie möglich Neuwahlen ausrufen möchte, sind die Sozia­listen der Meinung, dass man zumin­dest bis zum Sommer warten sollte, bis die Coro­na­virus-Krise irgendwie beendet sei.

Sandu, der die schnellst­mög­liche Auflö­sung wollte, schlug eine Kandi­datin für das Amt des Minis­ter­prä­si­denten vor, deren Ableh­nung vorher­sehbar war: Natalia Gavri­lița, die ehema­lige stell­ver­tre­tende Vorsit­zende der von Sandu geführten Aktions- und Soli­da­ri­täts­partei, erhielt keine einzige Stimme für sich; danach war sie es trotz allem, die Sandu erneut für den Posten des Regie­rungs­chefs vorschlug. In der Zwischen­zeit gelang es den Sozia­listen, eine neue Mehr­heit zu bilden, indem sie sich mit Abge­ord­neten der Partei Șor und der Partei Pro Moldova zusam­men­schlossen. Daraufhin igno­riert Sandu die Entschei­dungen des Verfas­sungs­ge­richts, das Gavri­liţas zweites Einset­zungs­de­kret gekippt hatte, und hält ohne Rück­sicht auf die Bildung dieser neuen parla­men­ta­ri­schen Mehr­heit an seiner Absicht fest, das Parla­ment aufzu­lösen. Dies könnte zu einer Verfas­sungs­krise vom Ausmaß des Jahres 2019 führen, da die drei­mo­na­tige Frist für die Bildung einer neuen Regie­rung am 23. März endet. Zu diesem Zeit­punkt könnte daher das Parla­ment aufge­löst werden, obwohl es unwahr­schein­lich ist, dass das Verfas­sungs­ge­richt akzep­tiert, dass die Bedin­gungen für eine Auflö­sung vorliegen, da es eine Koali­tion mit der notwen­digen Mehr­heit zur Regie­rungs­bil­dung gibt. Aller­dings wird das Parla­ment auch nicht in der Lage sein, den Abgang von Sandu zu sichern, was eine Zwei­drit­tel­mehr­heit und eine Bestä­ti­gung durch ein Refe­rendum erfor­dern würde.

Sandus Ambi­tionen könnten die Repu­blik Moldau, die sich ohnehin in einer schwie­rigen Situa­tion befindet, in eine tiefe poli­ti­sche Krise stürzen, da weder die Bildung einer neuen Regie­rung noch die Abhal­tung von Neuwahlen möglich sein wird.

Ergeb­nisse der „Farb­re­vo­lu­tionen“

Im Februar verschärfte sich die poli­ti­sche Krise in Arme­nien, die eben­falls seit dem Herbst andauert. Die Situa­tion von Minis­ter­prä­si­dent Nikol Paschinjan, der durch die „samtene Revo­lu­tion“ 2018 an die Macht kam, verschlech­terte sich, als Aser­bai­dschan im Kampf um Berg-Kara­bach den arme­ni­schen Truppen eine schwere Nieder­lage zufügte; Die Oppo­si­tion wies auf Paschin­jans poli­ti­sche Inkom­pe­tenz und unver­ant­wort­liche Außen­po­litik als Ursa­chen dieser Nieder­lage hin, die zur Verschlech­te­rung der lebens­wich­tigen stra­te­gi­schen Part­ner­schaft des Landes mit Russ­land führte. In der Haupt­stadt kam es zu Demons­tra­tionen. Demons­tranten stürmten das Parla­ment, die Resi­denz des Minis­ter­prä­si­denten und die Büros der lokalen Nieder­las­sung der Soros-Stif­tung, die gute Bezie­hungen zu Paschinjan unterhält.

Nachdem Pashi­nian versucht hatte, einen ihm kritisch gegen­über­ste­henden Mili­tär­kom­man­danten zu ersetzen, begann das gesamte Ober­kom­mando der Armee – zusammen mit den Oppo­si­ti­ons­par­teien – den Rück­tritt des Minis­ter­prä­si­denten zu fordern, und die Proteste begannen erneut. Paschinjan forderte sogar die Entlas­sung des Chefs des gegen ihn gerich­teten Ober­kom­mandos, aber Präsi­dent Armen Sarkis­sjan lehnte sein Dekret ab. Paschinjan nannte es einen Mili­tär­putsch, und obwohl sich die beiden Seiten am Ende nicht geschlagen haben, werden diese poli­ti­schen Span­nungen wahr­schein­lich bis zum Abgang des Minis­ter­prä­si­denten anhalten. Paschinjan hat eine vorge­schla­gene Verfas­sungs­än­de­rung ange­kün­digt, die die Vorrechte des Präsi­denten erwei­tern würde, was einige zu der Annahme führt, dass Paschinjan beab­sich­tigt, seine Posi­tion als Regie­rungs­chef aufzu­geben, um Staats­ober­haupt zu werden. Ange­sichts der anhal­tenden Span­nungen und im Schatten der letzt­jäh­rigen Nieder­lage scheint es jedoch höchst zwei­fel­haft, dass Paschinjan lang­fristig an der Macht bleiben könne.

Ein Aspekt der Situa­tion begüns­tigt jedoch Paschinjan: Die Bevöl­ke­rung lehnt den Kara­bach-Clan, der in der „Farb­re­vo­lu­tion“ 2018 entmachtet wurde, weiterhin stark ab; aller­dings hat auch der mit dessen Namen verbun­dene Regime­wechsel seine Ziele nicht erreicht: Der Groß­teil der Reformen ist über Fragen des Perso­nal­aus­tauschs gestol­pert, während die Nieder­lage gegen Aser­bai­dschan und das Versagen bei der Bewäl­ti­gung der Coro­na­virus-Krise ein beson­ders grelles Licht auf die admi­nis­tra­tiven Unzu­läng­lich­keiten der „post­re­vo­lu­tio­nären“ Führung geworfen haben.

Auch in der Ukraine gibt es Probleme mit der Verwal­tung des Landes. In den Fußstapfen seines Vorgän­gers Petro Poro­schenko regiert Wolo­dymyr Selen­skyj weiter nach der Majdan-Ideo­logie von 2014. Kiew versucht zuneh­mend, nicht nur die ukrai­ni­schen Natio­na­listen, sondern auch die Wünsche Washing­tons zu befrie­digen, da man auf ameri­ka­ni­sche Unter­stüt­zung hofft, um mit dem Popu­la­ri­täts­ver­lust von Präsi­dent Selen­skyj und seiner Partei „Diener des Volkes“ (Sluha narodu) sowie mit der Gesund­heits- und Wirt­schafts­krise fertig zu werden, die das Land weiterhin trifft. Zu den Forde­rungen Washing­tons gehört nicht nur eine verstärkte „unab­hän­gige“ Kontrolle der Justiz durch die „Zivil­ge­sell­schaft“ – in der Praxis soll damit der west­liche Einfluss auf die Straf­ver­fol­gung und die Gerichte gestärkt werden –, sondern auch, einigen Pres­se­be­richten zufolge, der Wunsch, die im letzten Jahr abge­setzten „Reformer“, die so genannte Sorosjat („Soros-Küken“), wieder in die Regie­rung zu bringen: Poli­tiker mit Verbin­dungen zum Westen. Die Frage ist natür­lich, ob die lokalen Olig­ar­chen dies als eine gute Sache ansehen werden.

Auf die Unter­stüt­zung Washing­tons zählend, hat Selen­skyj jedoch den Olig­ar­chen den Krieg erklärt, dessen erstes Opfer der Abge­ord­nete Viktor Medwedt­schuk, Führer der pro-russi­schen Partei „Oppo­si­ti­ons­platt­form – Für das Leben“, dem Haupt­her­aus­for­derer der Regie­rungs­partei, und ein weiterer Abge­ord­neter derselben Partei, Taras Kosak, sind, die in einem Verfahren, das einen Präze­denz­fall von frag­wür­diger Lega­lität geschaffen hat, auf eine Sank­ti­ons­liste gesetzt wurden. Kürz­lich verhängten die Verei­nigten Staaten auch Sank­tionen gegen den Dnipro-Olig­ar­chen Ihor Kolo­mo­jskyj und seine Familie, und in letzter Zeit haben sich die ukrai­ni­schen Behörden daran gewöhnt, solchen ameri­ka­ni­schen Entschei­dungen treu zu folgen. Der Fall Kolo­mo­jskyj ist jedoch inso­fern etwas Beson­deres, als seine mediale Unter­stüt­zung eine große Rolle dabei gespielt hat, Selen­skyj an die Macht zu bringen; es zu wagen, diesen Olig­ar­chen anzu­greifen, der – obwohl er kaum pro-russi­scher Freund­schaften verdäch­tigt werden kann – zu einem Kiesel­stein im Schuh von Joe Biden und den Soros-Netz­werken geworden ist, könnte daher aus Sicht Washing­tons einen Loya­li­täts­test darstellen, dem sich die ukrai­ni­schen Behörden unter­werfen müssen.

Nichts­des­to­trotz könnte der große Einfluss dieses Olig­ar­chen inner­halb der Regie­rungs­partei und unter den Abge­ord­neten ihrer parla­men­ta­ri­schen Satel­liten die Regie­rung davon abhalten, in einen offenen Konflikt mit ihm einzu­treten, was das Risiko mit sich brächte, die bereits in der Zerrüt­tung befind­liche Frak­tion der Partei „Diener des Volkes“ weiter zu schwä­chen, was die legis­la­tive Arbeit lähmen oder zumin­dest erschweren würde.

Welle der Desta­bi­li­sie­rung und der Kriegsgefahr

Wir können also sehen, dass eine Welle der Desta­bi­li­sie­rung über die Provinzen an den Grenzen des post­so­wje­ti­schen Raums hinweg­ge­fegt ist. Das Streben nach Macht durch Kräfte, die oft dem Soros-Netz­werk nahe­stehen, hat mehrere Länder an den Rand tiefer poli­ti­scher Krisen gebracht. Die Krisen­pro­zesse, die diese Länder betreffen, sind umso riskanter, als sie alle in bewaff­nete, einge­fro­rene oder aktive Konflikte verwi­ckelt sind. In Arme­nien erlitt die durch eine „Farb­re­vo­lu­tion“ an die Macht gekom­mene Regie­rung im vergan­genen Jahr eine vernich­tende Nieder­lage gegen Aser­bai­dschan; in diesem Fall ist es selbst bei einem Regie­rungs­wechsel möglich, dass Russ­lands geostra­te­gi­sche Inter­essen eine Gegen­re­ak­tion verhin­dern – aber in den anderen drei Fällen ist es nicht undenkbar, dass Konflikte wieder auftau­chen oder gar eskalieren.

In der noch nicht inves­tierten Gavri­liţa-Regie­rung, die aber die Unter­stüt­zung von Präsi­dentin Sandu genießt, soll Viorel Cibo­taru, der einst als Vertei­di­gungs­mi­nister diente und sich einen Namen machte, indem er sich gegen die russi­sche Präsenz in Trans­nis­trien aussprach, einen Posten als stell­ver­tre­tender Minis­ter­prä­si­dent bekommen, der für die Reinte­gra­tion der sog. „Prid­ne­st­ro­wi­sche Moldaui­sche Repu­blik“ zuständig wäre. In Geor­gien versucht die Oppo­si­tion immer wieder, die russi­sche Karte zu spielen und beschul­digt die Regie­rung des „geor­gi­schen Traums“, pro-russisch zu sein. In der Ukraine schließ­lich haben wir in den letzten Monaten eine Zunahme der Span­nungen an der Ostfront sowie eine Eska­la­tion in der Form krie­ge­ri­scher Botschaften zwischen den Parteien über die Medien erlebt. All dies mag vor dem Hinter­grund einer weiteren Abküh­lung der Bezie­hungen zwischen den west­li­chen Staaten und Russ­land besorg­nis­er­re­gend erscheinen, da das Risiko, dass die in diesen Ländern statt­fin­denden poli­ti­schen Krisen zu lokalen oder sogar inter­na­tio­nalen bewaff­neten Konflikten führen, nicht gering ist.

__

Dieser Betrag erschien zuerst am 9. März 2021 auf dem Portal XXI Század Intézed und wurde von der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION, aus dem Unga­ri­schen übersetzt.