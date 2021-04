Um die Hysterie und Panik­mache rund um die „Pandemie“ nicht nur weiter aufrecht zu erhalten, sondern sogar noch zu befeuern, werden plötz­lich und wie auf Knopf­druck „Gedenk- und Trau­er­fei­er­lich­keiten“ für die „Corona-Toten“ flächen­de­ckend im deut­schen Sprach­raum abgehalten.

Publi­kums­wirk­same Betroffenheit

Man könnte es jetzt als pietätlos betrachten, wenn man die „Trau­er­feiern“ kritisch betrachtet und schlimmer noch, wenn man nicht geneigt ist, da mitzu­trauern und womög­lich publi­kums­wirksam Betrof­fen­heit zu simu­lieren. Der Grund, dass Leute, die noch gera­deaus denken können, derar­tige Insze­nie­rungen kritisch betrachten, ist wohl die Erkenntnis, dass es bei diesen Darbie­tungen wohl eher weniger um die Toten geht, als viel­mehr darum eine vermeint­lich tödliche Bedro­hung über­höht zu präsen­tieren. Man tut gerade so, als ob wir es mit einer Seuche zu tun hätten, die prak­tisch jeden der infi­ziert ist, dahin­rafft und die schon weit­ge­hende Teile der Bevöl­ke­rung ausge­löscht hat.



Tote ausschließ­lich unter alten Menschen mit Vorerkrankungen

In Wirk­lich­keit ist es nämlich so, dass bei uns prak­tisch über­haupt niemand an Corona stirbt, der nicht ein gewisses Alter erreicht und eine entspre­chende Krank­heits­his­torie hat. Das Durch­schnitts­alter, der „mit oder an“ Corona Verstorben liegt bei 82 Jahren, das der Normal­sterb­li­chen bei 79. Tödliche Epide­mien sehen anders aus.

Wozu als junge Menschen, oder sogar Kinder, wie bereits ange­dacht, „duch­zu­impfen“?

Dazu ein paar Fragen:

Warum gab es wegen vergleich­baren totbrin­gende Epide­mien, wie etwa die Grippe die erst vor wenigen Jahren sogar mehr Todes­opfer forderte, keine derar­tigen „Trau­er­fei­er­lich­keiten“?

Warum finden diese „Feier­lich­keiten“, wie konzer­tiert insze­niert, im deut­schen Sprach­raum prak­tisch gleich­zeitig statt. Wer führt hier Regie, wer gibt den Takt da vor?

Warum wird die Zahl der Corona-Toten hier bewusst hoch gehalten? Man spricht sogar von „an und mit Corona Verstor­benen“ in diesem Zusam­men­hang! Um dieses Ziel zu errei­chen, werden jetzt auch die „mit“ Corona Verstor­benen gleich mit ins Boot geholt.

Warum haben die Trau­er­fei­er­lich­keiten den Charakter von Gottes­diensten? Bei anderen Gedenk­ver­an­stal­tungen versucht man die Kirchen eher draußen zu halten. Jetzt werden offenbar Agnos­tiker und Athe­isten publi­kums­wirksam Schäf­lein Gottes. Will man den Eindruck erwe­cken, dass hier etwas „erfleht“ werden soll? Etwa Hilfe mit Gottes Segen – am besten mit Impfung.

Warum „gedenkt“ man nicht gleich­zeitig der Opfer die „an und mit“ einem Impf­stoff im Körper eben­falls verbli­chen sind? Noch dazu könnten die in der Tat noch leben, wären sie nicht der Panik­mache auf dem Leim gegangen. Sind das etwa Opfer zweiter Klasse?

Warum gedenkt man nicht auch den Personen, die indi­rekt durch Corona vorzeitig verstorben sind. Beispiels­weise aufgrund verscho­bener Opera­tionen – so schießt etwa die Rate der an Herz­in­farkt Verstor­benen steil nach oben. Auch davon redet niemand.

Warum ist man so verant­wor­tungslos und heizt die Panik­mache bewusst an, obwohl man genau weiß, dass hier jetzt schon ein Riss durch die Bevöl­ke­rung geht? Offen­sicht­lich will man die Gesell­schaft gezielt spalten, um dann mit Hilfe von Mani­pu­lierten auf Impf­gegner losgehen zu können? (Das steht uns vermut­lich dann im Herbst bevor, wenn die 4. oder 5. Welle trotz Impfungen losge­treten werden wird.)

Warum werden solche „Trau­er­fei­er­lich­keiten“ noch während des zu betrau­ernden Ereig­nisses abge­halten. Gewöhn­lich fanden solche Veran­stal­tungen nach der jewei­ligen Kata­strophe statt. Niemals so wie jetzt während einer angeb­lich solchen.

Die Antwort auf all diese Fragen, kann wohl nur so lauten, dass das Ausmaß der „Pandemie“ bewusst hoch gehalten wird, um das durch­zu­peit­schen, was bei nüch­terner Betrach­tung der Folgen von Corona unter keinen Umständen zu bewerk­stel­ligen wäre.

Zahlen lügen nicht – weniger Ster­be­fälle als Jahre zuvor

Um den „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“, die keine Gele­ge­heit auslassen unsere seriöse Bericht­erstat­tung bei Face­book anzu­patzen, keine Vorwand zulie­fern, wir verbreiten Fake-News, zitieren wir unten­ste­hend wört­lich aus dem ZDF:

(…) Trotz der Corona-Pandemie sind diesen März laut einer Hoch­rech­nung des Statis­ti­schen Bundes­amts deut­lich weniger Menschen gestorben als in den Vorjahren. Demnach gab es bundes­weit 81.359 Todes­fälle – das sind elf Prozent weniger als im März-Durch­schnitt der Jahre 2017 bis 2020.

Wie die Behörde in Wies­baden am Dienstag weiter mitteilte, gingen im gesamten ersten Quartal 2021 die Todes­zahlen um zwei Prozent zurück. Ursache ist demnach die äußerst schwache Grip­pe­welle im abge­lau­fenen Winter. (…)“ berichtet zdf.de.

Hier noch ein Auswahl unserer beliebten Serie „Woran erkennt man eine Pandemie?“, wo die Verlo­gen­heit der Panik­ma­cher anhand von über­zeu­genden Beispielen aufge­zeigt wird:

