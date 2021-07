Wenn die Heimat über allem steht

Von Álvaro Peñas

Vor fast 20 Jahren gab der Foot­ball­spieler der Arizona Cardi­nals, Pat Tillman, seine Profi­kar­riere auf, um nach dem Bomben­an­schlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 in die US-Armee einzu­treten. Tillman wurde 1998 von den Cardi­nals gedraftet und wurde zu einem ihrer belieb­testen Spieler. Im Mai 2002 lehnte Tillman eine Vertrags­ver­län­ge­rung mit den Cardi­nals um drei Jahre und 3,6 Millionen Dollar ab und meldete sich zusammen mit seinem Bruder Kevin, einem Base­ball­spieler der Minor League, bei der Armee. Die Tillman-Brüder waren dem 75. Ranger-Regi­ment zuge­teilt und wurden 2003 in den Irak und im Jahr darauf nach Afgha­ni­stan entsandt. Am 22. April 2004 wurde Tillman auf einer Patrouille im Osten Afgha­ni­stans nahe der paki­sta­ni­schen Grenze erschossen. Das Militär behaup­tete zunächst, dass Tillman und seine Einheit in einen Hinter­halt von feind­li­chen Kräften geraten seien. Tillman wurde als Natio­nal­held gefeiert, erhielt den Silver Star und das Purple Heart und wurde posthum zum Corporal beför­dert. Eine spätere Unter­su­chung ergab jedoch, dass Tillman dem Beschuss der eigenen Truppen zum Opfer gefallen war und dass das Pentagon die Nach­richt von seinem Tod erst am 28. Mai veröf­fent­licht hatte, um das Image der Streit­kräfte zu schützen, was in den Verei­nigten Staaten eine enorme Kontro­verse auslöste. Trotz der schlechten Leis­tung der Armee ist Tillman weiterhin ein Bezugs­punkt für den Patrio­tismus in den Verei­nigten Staaten und ein Beispiel in einer Welt, in der mate­ri­elle Dinge Vorrang vor allen anderen Werten haben.



Till­mans Fall ist außer­ge­wöhn­lich, aber er ist nicht der einzige, der ein Leben mit Ruhm und Reichtum aufge­geben hat, um sein Leben für sein Land zu geben. Ein noch näheres Beispiel haben wir in der Ukraine, wo sich am vergan­genen Dienstag der Todestag von Wasyl Slipak zum fünften Mal jährte, einem welt­be­rühmten Opern­sänger, der die Bühne verließ, um im Donbass-Krieg zu kämpfen.

Slipak, 1974 in Lemberg geboren, wurde am Konser­va­to­rium ausge­bildet und war von 1983 bis 1994 Solist im Chor seiner Heimat­stadt. Im Alter von 14 Jahren gab er als Coun­ter­tenor Konzerte in Kanada und den Verei­nigten Staaten. Während seines Studiums gewann er einen Wett­be­werb in der fran­zö­si­schen Stadt Cler­mont und trat zwei Jahre lang in verschie­denen Städten Frank­reichs auf. 1996 erhielt er das Angebot, auf unbe­stimmte Zeit in Frank­reich zu bleiben und an der Bastille-Oper und an der Pariser Oper aufzu­treten. Er war Fina­list bei Wett­be­werben in Buda­pest, Los Angeles, New York und Paris. 2011 gewann er den Preis für den besten männ­li­chen Darsteller beim Armel Opera Compe­ti­tion and Festival in Szeged (Ungarn), für seine Inter­pre­ta­tion des Liedes Tore­ador aus der Oper Carmen.

Während der Maidan-Revo­lu­tion orga­ni­sierte Slipak, der einen Vertrag mit der Pariser Oper hatte, in der fran­zö­si­schen Haupt­stadt Aktionen zur Unter­stüt­zung der Ukraine und wurde einer der Gründer der Orga­ni­sa­tion Frater­nité ukrai­ni­enne. Doch das war Wasyl nicht genug. Nach Meinung von Anna Chesa­novska, mit der er bei diesen Akti­vi­täten zusam­men­ar­bei­tete: „Er war hier, in Frankreich,sehr nütz­lich für die Ukraine. Er war ein echter Intel­lek­tu­eller und sprach sieben Spra­chen. Nach dem Tod von Natalka Pasternak, der Leiterin der ukrai­ni­schen Gemeinde in Frank­reich, war er die einzige Person, die das Poten­zial hatte, uns zu vereinen, sich für ukrai­ni­sche Inter­essen auf inter­na­tio­naler Ebene einzu­setzen.… Aber er hatte das Bedürfnis, an vorderster Front dabei zu sein, wo die moderne ukrai­ni­sche Geschichte geschrieben wurde. Also gab er die Arbeit auf, suchte nicht mehr nach Aufträgen und sang nur noch ab und zu, damit er etwas Geld in die Ukraine schi­cken konnte.“

Slipak kehrte 2015 in die Ukraine zurück, schloss sich dem 7. Bataillon der DUK an, dem ukrai­ni­schen Frei­wil­li­gen­korps des Právyi Séktor (Rechter Sektor), einer radikal-natio­na­lis­ti­schen Bewe­gung, und wählte die Kennung „Mif“ als seinen nom de guerre („Myth“, eine Abkür­zung von Mephis­to­pheles aus seiner Lieb­lings­oper Faust). Wasyl Slipak wurde am 29. Juni 2016 während eines ukrai­ni­schen Gegen­an­griffs auf Stel­lungen der prorus­si­schen Sepa­ra­tisten von einem Scharf­schützen erschossen. Sein Tod sandte Schock­wellen durch die Ukraine und Frank­reich, wo mehrere Medien Artikel über ihn schrieben und der Direktor der Pariser Oper sein Beileid zum Tod ausdrückte. Er wurde am 20. Februar 2017 posthum als „Held der Ukraine“ ausge­zeichnet. Wenige Tage nach seinem Tod schrieb der dama­lige Infra­struk­tur­mi­nister Wolo­dymir Omelyan eine Laudatio zu seinen Ehren: „Er starb wie der wahre Kosake, der er sein wollte, was er auch war, mit einem Gewehr in der Hand kämpfend.“

