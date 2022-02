Wladimir Putin auf PK am 23.12.2021 in Simul­tan­über­set­zung: Hier



Atlan­ti­sche Landes­eliten rüsten zur letzten Schlacht

Seit seiner Rück­kehr zur Macht am 20.1.2021 versucht der Tiefe Staat, die von Trump erfolg­reich abge­würgte Kriegs­po­litik von noch Obama, wieder neu anzu­heizen. Die Fieber­träume der atlan­ti­schen Kriegs­treiber sehen vor, über das Auslösen eines begrenzten Atom­kriegs in Europa an den US-Sieger­glanz aus dem Jahr 1945 noch einmal anzu­knüpfen. Nur über Krieg vermeint die vorma­lige Welt­po­lizei ihre immer weiter fort­schrei­tende globale Demon­tage noch abwenden zu können. Als neues Sara­jewo war (Abschuss Malaysia Airlines MH17) bzw. ist als Schau­platz einmal mehr die Ukraine auser­sehen: Klappt es das nächste Mal?

Vor jenem Hinter­grund teilte der russi­sche Vertei­di­gungs­mi­nister, Sergey Shoygu, am 21.12.2021 mit, dass private US-Militär-Kontrak­toren des Westens in der Region Donezk ukrai­ni­sche Spezi­al­kräfte ausbil­deten, um sie mit einer Provo­ka­tion unter falscher Flagge – chemi­sche Waffen inklu­sive – gegen Russ­land loszu­lassen. Wie so etwas abläuft, durfte man zuletzt dank soge­nannter Weiß­helme in Syrien erleben.

Zeit­gleich wird aus patrio­ti­schen US-Kreisen kolpor­tiert, dass der Tiefe Staat vor Ort in den USA einen Cyber­an­griff mit Kolla­te­ral­schäden vorbe­reite und die Dienste über Medien im Nach­gang versu­chen würden, die Attacke nur Russ­land unterzuschieben.

Vor diesem Hinter­grund ist das Narrativ der atlan­ti­schen Lügen­presse zu verstehen: Mit geballter Medi­en­macht wird versucht der Russi­schen Föde­ra­tion die Absicht auf einen Angriffs­krieg anzu­dichten. Und die atlan­ti­schen Medi­en­schreiber versu­chen, über das Mittel der Begriffs­um­kehr – sprich Falsch­mel­dungen – die Aufmerk­sam­keit der Öffent­lich­keit von den dunklen Machen­schaften der eigenen Seite wegzuziehen.

Putin erteilt der System­presse Nachhilfeunterricht

Russ­lands Präsi­dent Wladimir Putin hat auf seiner tradi­tio­nellen Pres­se­kon­fe­renz zum Jahres­ende Fragen von Medien aus aller Welt beant­wortet. Der Anlass bot Putin die Gele­gen­heit im Zuge der Fragen von der Russ­land Korre­spon­dentin, Diana Magnay, von Sky News allen Opfern des west­li­chen Medi­en­kar­tells den längst über­fäl­ligen Geschichts- & Poli­tik­un­ter­richt zu erteilen.

Sky News: Vielen Dank, dass Sie meine Fragen annehmen. Ich werde auf Englisch spre­chen, wenn Sie gestatten:

Sie haben viel über Sicher­heits­ga­ran­tien gespro­chen und jetzt erleben wir neue Vorschläge. Sie sagten auch, dass Sie nicht die Absicht haben, die Ukraine anzu­greifen. Können Sie unmiss­ver­ständ­lich garan­tieren, dass Sie nicht die Ukraine oder einen anderen souve­ränen Staat wirk­lich angreifen werden oder wird das vom Fort­gang der Verhand­lungen abhängen?

Und noch eine Frage. Was kann der Westen, nach Ihrer Meinung an Russ­land oder seinen Absichten nicht verstehen? Danke!

Wladimir Putin: In Bezug auf Garan­tien bzw. ob irgend­etwas vom Fort­gang der Verhand­lungen abhängen wird: Unsere Hand­lungen werden nicht vom Verlauf der Verhand­lungen abhängen, sondern von der bedin­gungs­losen Gewähr­leis­tung der Sicher­heit Russ­lands heute und in histo­ri­scher Perspek­tive. In dieser Hinsicht haben wir klar und deut­lich gemacht, dass die weitere Ausdeh­nung der NATO in Rich­tung Osten inak­zep­tabel ist. Was ist hier nicht klar? Stellen wir Raketen in der Nähe der Grenzen der Verei­nigten Staaten auf? Nein!

Ande­rer­seits sind es die USA, die mit ihren Raketen nahe unserer Heimat bzw. bereits auf der Türschwelle unseres Hauses stehen. Scheint es zu viel verlangt, auf eine Nicht-Verle­gung von Angriffs­sys­temen an unsere Landes­grenzen zu bestehen? Was ist hier unge­wöhn­lich? Wie würden die Ameri­kaner reagieren, wenn wir unsere Raketen an die US-Grenzen zu Kanada oder Mexiko gebracht und dort aufge­stellt hätten?

Oder hatten Mexiko und die USA nie terri­to­riale Probleme? Wem gehörte Kali­for­nien zuvor – wie steht es um Texas? Habt Ihr das vergessen? Okay, alles hat sich beru­higt, niemand will sich daran erin­nern, wie man sich heute an die Krim erin­nert? Wunderbar: Auch wir versu­chen nicht zu erin­nern, wie die Ukraine entstanden ist. Wer hat sie gegründet? Wladimir Iljitsch Lenin, als er die Sowjet­union grün­dete: Der Unions­ver­trag von 1922 und 1924 mit der Verfas­sung. Zwar nach seinem Tod, aber nach seinen Grund­sätzen wurde die Ukraine gegründet.

Das hier ist eine Frage der Sicher­heit – lassen wir die Geschichte weg – es geht jetzt um die Gewähr­leis­tung der Sicher­heit. Deshalb ist uns der Verhand­lungs­ver­lauf nicht wichtig, sondern das Ergebnis. Als ob wir das alles nicht wissen! Ich habe es schon oft gesagt, und Sie wissen es wahr­schein­lich auch: Keinen Zenti­meter nach Osten, hieß es in den 90er Jahren – und (was geschah)? (Wir wurden) betrogen! Sie haben uns einfach dreist belogen: Fünf Wellen an NATO-Erwei­te­rungen – und jetzt? Jetzt sind es Rumä­nien und Polen, wo entspre­chende Angriffs­sys­teme aufge­stellt werden.

Darum geht es – verstehen Sie es endlich? Nicht wir bedrohen jemanden. Sind wir etwa an die Grenzen der USA gekommen? Oder an die Grenzen von Groß­bri­tan­nien oder wo anders hin? Zu uns sind sie gekommen und jetzt sagen sie noch: Nein, jetzt wird die Ukraine auch in der NATO sein. Dann wird es auch dort die Systeme geben. Wenn nicht als NATO-Mitglied, dann gäbe es die Systeme auf bila­te­raler Basis. Davon reden wir hier!

Und Sie verlangen Garan­tien von mir. Sie müssen uns Garan­tien geben: Sie! Und zwar unver­züg­lich – sofort! Anstatt jahr­zehn­te­lang mit milden Worten über die Notwen­dig­keit von Sicher­heits­ver­spre­chen zu reden, doch inzwi­schen das auszu­führen, was sie vorhatten. Darum geht es. Bedrohen wir irgendjemanden?

Was war der zweite Teil (Ihrer Frage)? Wieder­holen Sie das bitte.

Sky News: Was versteht der Westen, Ihrer Meinung nach, nicht an Russland?

Wladimir Putin: Wissen Sie, was wir verstehen, was Ihr versteht oder was Ihr nicht versteht: Manchmal kommt es mir vor, wie leben in verschie­denen Welten. Ich habe von offen­sicht­li­chen Dingen gespro­chen – wie kann man das nicht verstehen? Ihr sagtet: „Wir werden nicht expan­dieren!“ Doch Ihr fährt fort, weiter zu expan­dieren. Ihr sagtet: „Es wird im Rahmen einer Reihe inter­na­tio­naler Abkommen gleiche Garan­tien für alle geben!“ Aber wir sehen, es gibt keine Gleich­heit oder gleiche Sicherheitsgarantien.

Beachten Sie dies: Seiner­zeit im Jahr 1918 sagte einer der Assis­tenten von Woodrow Wilson, dem Präsi­denten der Verei­nigten Staaten: „Die ganze Welt wäre heute ruhiger und sicherer, wenn das riesige Russ­land durch einen Staat in Sibi­rien und vier weitere in seinem euro­päi­schen Teil ersetzt werden könnte.“

Das wurde 1918 gesagt und 1991 haben wir uns selbst geteilt: In 12 Teile meine ich – richtig! Aber ich habe den Eindruck, dass es unseren Part­nern nicht reicht und ihnen Russ­land heute immer noch zu groß scheint. Euro­päi­sche Länder haben sogar eine Union gegründet, weil die euro­päi­schen Staaten selbst zu klein geworden sind – keine großen Impe­rien, sondern kleine Staaten, mit 60 bis 80 Millionen Einwoh­nern. Und nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­union, sind noch 146 Millionen geblieben. Doch selbst das scheint dem Westen zu viel. Ich glaube, dass dies die einzige Erklä­rung für diesen konstanten Druck gegen uns darstellt. Seiner­zeit in den 1990er Jahren tat die Sowjet­union alles, um normale Bezie­hungen zum Westen und zu den Verei­nigten Staaten herzu­stellen. Ich habe es schon zuvor gesagt, doch wieder­hole es gerne für Ihre Zuseher und Zuhörer – ich erin­nere mich nicht, von welchem Medium Sie kommen – aber es spielt keine Rolle:

In unseren Einrich­tungen für Atom­waffen – sprich im Bereich des Mili­tä­ri­schen Komplexes – gab es Vertreter der zustän­digen ameri­ka­ni­schen Dienste. Sie gingen dorthin zur Arbeit – in die Einrich­tungen des russi­schen Atom­waf­fen­kom­plexes und verbrachten dort ganze Tage. Zahl­reiche Berater arbei­teten inner­halb der russi­schen Regie­rung, darunter Mitar­beiter der CIA. Was wollten sie noch mehr? Warum sahen sie die Notwen­dig­keit, Terro­risten im Nord­kau­kasus einzu­setzen und terro­ris­ti­sche Orga­ni­sa­tionen zu unter­stützen mit dem Versuch die Russi­sche Föde­ra­tion aufzu­bre­chen? Das genau taten sie und ich als ehema­liger Direktor des FSB weiß es genau: Wir arbei­teten mit Doppel­agenten und diese berich­teten uns, welche Aufgaben ihnen die west­li­chen Nach­rich­ten­dienste gestellt hatten. Aber warum mussten sie das tun? Man hätte anders handeln und Russ­land ggf. als mögli­chen Verbün­deten ansehen und stärken können. Aber das Gegen­teil fand statt mit dem Versuch Russ­land aufzu­spalten: Man begann die NATO in Rich­tung Osten zu erwei­tern. Natür­lich sagten wir: „Tut das nicht – Ihr habt uns doch verspro­chen, das bleiben zu lassen.“ Doch sie sagen zu uns: „Wo steht das geschrieben? Nirgends? Was wollt Ihr? Verschwindet – was scheren uns Eure Sorgen! “ So ging es weiter von Jahr zu Jahr. Jedes Mal, wenn wir dagegen spra­chen oder versuchten Einspruch zu erheben, war die Antwort: „Nein – Ihr könnt Bedenken haben, wie immer Ihr wollt, wir werden tun, was zu tun ist…“ Eins, zwei, drei, vier, fünf – fünf Expan­si­ons­wellen mussten wir erleben: Was können sie nicht verstehen? Was ist hier unklar? Ich denke, alles ist mehr als klar: Wir möchten unsere Sicher­heit gewährleisten!

Erstel­lung des Tran­skripts: Unser Mitteleuropa

