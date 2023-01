Die Frage, wer das Erbe von George Soros, einem links­ge­rich­teten ameri­ka­ni­schen Geschäfts­mann im 93. Lebens­jahr, weiter­führen und wie sich die Zukunft des globalen Soros-Netz­werks entwi­ckeln wird, gewinnt zuneh­mend an Aktua­lität. Die CEU wird sicher­lich eine wich­tige Rolle bei der Erhal­tung der Open Society Foun­da­tions spielen. Diese wiederum werden weiter daran arbeiten, demo­kra­tisch gewählte Regie­rungen zu desta­bi­li­sieren und links­ra­di­kale Bewe­gungen zu unter­stützen“, schrieb die Fire­wall Group.

„Ich bin der Meinung, dass die Stif­tungen in ihrer jetzigen Form nicht unbe­grenzt über­leben können und durch andere Insti­tu­tionen wie die Central Euro­pean Univer­sity (CEU) ersetzt werden müssen“, zitierte die Fire­wall Group George Soros‘ Buch Under­wri­ting Demo­cracy aus dem Jahr 1991. Der Geschäfts­mann betonte auch, dass der Geist der Open Society Foun­da­tions (OSF), der größten Soros-Orga­ni­sa­tionen, trotz der Verän­de­rungen unter allen Umständen bewahrt und auf die Arbeits­weise aller insti­tu­tio­nellen Akteure im „Nachfolge“-Institutionensystem über­tragen werden müsse.

Soros zufolge müssen die Open Society Foun­da­tions weiterhin tätig sein

„Als ich die Open Society Foun­da­tions grün­dete, wollte ich nicht, dass sie mich über­leben. Aber […] ich habe meine Meinung geän­dert. Mir wurde klar, dass es egois­tisch wäre, das Stif­tungs­netz nach meinem Tod zu schließen. […] Wir hatten eine Reihe von Akti­vi­täten iden­ti­fi­ziert, die ich über meine Lebens­zeit hinaus fort­setzen sollte und für deren Durch­füh­rung meine Anwe­sen­heit nicht wirk­lich erfor­der­lich war.“

- schrieb der Geschäfts­mann zwanzig Jahre später in seinem Buch The Phil­an­thropy of George Soros darüber.

Wer könnte die Nach­folge von George Soros antreten?

Alex­ander Soros ist Vorsit­zender des Vorstands der Open Society Foun­da­tion. Er sagte die Nieder­lage von Viktor Orbán bei den unga­ri­schen Parla­ments­wahlen 2022 voraus und kriti­siert Ungarn regel­mäßig. Zusammen mit Klára Dobrev und Gordon Bajnai ist er Mitglied des Verwal­tungs­rats des Euro­pean Council on Foreign Rela­tions (ECFR). Sie war auch Mitglied des Vorstands des in Berlin ansäs­sigen Global Public Policy Insti­tute, dessen Leiter in der Vergan­gen­heit Viktor Orbán scharf kriti­siert hat.

Alex­ander Soros hat bereits erklärt, dass er sein Wissen über Phil­an­thropie durch Gespräche mit seinem Vater vertieft hat und dass er sich mehr für Orga­ni­sa­tionen inter­es­siert, die an dem Konzept einer offenen Gesell­schaft arbeiten, als für solche, die sich für die Gesund­heit einsetzen. Im Jahr 2012 grün­dete er seine eigene Stiftung.

„Für mich sind die Inter­es­sen­ver­tre­tung und das Enga­ge­ment auf poli­ti­scher Ebene ein ebenso wich­tiges Element des sozialen Wandels wie die Vergabe von Zuschüssen. […] Ich bin auch ein begeis­terter Anhänger vieler progres­siver Poli­tiker, darunter Hillary Clinton.“

- sagte er zu Forbes. Bei den Wahlen 2016 spen­dete sie mehr als 4,5 Millionen Dollar an libe­rale Demo­kraten, und 2017 über­trafen ihre poli­ti­schen Spenden sogar die ihres Vaters. Er half bei der Grün­dung von Bend the Arc: Jewish Part­ner­ship for Justice, einer Schwes­ter­or­ga­ni­sa­tion von Bend the Arc: Jewish Action, einer links­ge­rich­teten poli­ti­schen Orga­ni­sa­tion, die sich gegen die Trump-Regie­rung und die Repu­bli­ka­ni­sche Partei wendet.

Andrea Soros Columbel, Tochter von George Soros, ist auch Mitglied des Verwal­tungs­rats der Open Society Foun­da­tions und des Verwal­tungs­rats der Open Society-United States. Sie unter­stützt eine Reihe von Akti­vi­täten, die darauf abzielen, Kapi­ta­lismus und Demo­kratie so umzu­ge­stalten, dass sie für alle besser funk­tio­nieren. Zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder spen­dete er 245.000 Dollar an J Street. Diese links­ge­rich­tete jüdi­sche poli­ti­sche Inter­es­sen­ver­tre­tung posi­tio­niert sich als progres­sive Alter­na­tive zum Main­stream American Israel Poli­tical Action Committee (AIPAC).

Jona­than Allen Soros, ein weiterer Sohn von George Soros, hat mit seiner Frau eine Stif­tung gegründet. Die Jennifer and Jona­than Allen Soros Foun­da­tion (JJASF) ist in ihrer Arbeits­weise der OSF sehr ähnlich und erhält Gelder von Unter­nehmen, die mit der Soros-Familie verbunden sind. Zwischen 2010 und 2015 spen­dete sie mehr als 22 Millionen Dollar an vierzig linke Orga­ni­sa­tionen wie das Open Society Insti­tute, linke, progres­sive rechts­po­li­ti­sche Gruppen und Abtrei­bungs­be­für­worter. Im Jahr 2014 spen­deten sie 1 Million Dollar an die Tides Foun­da­tion, im Jahr 2015 1,25 Millionen Dollar an die linke Orga­ni­sa­tion New America Foun­da­tion, der ehema­lige Mitglieder der Obama-Regie­rung ange­hören, und 518.000 Dollar an Planned Paren­thood of America. Soros war auch in der Demo­cracy Alli­ance aktiv, die die Demo­kra­ti­sche Partei der USA unter­stützt und enge Bezie­hungen zur Obama-Regie­rung unterhält.

Robert Soros und Gregory Soros, das älteste und jüngste Kind des US-ameri­ka­ni­schen Börsen­spe­ku­lanten, stehen weniger im Licht der Öffent­lich­keit, obwohl Ersterer dem Open Society Insti­tute bereits 400.000 Dollar gespendet hat.

Die geschlechts­spe­zi­fi­sche CEU ist eine der mögli­chen Nachfolgerinnen

Die Fire­wall-Gruppe erin­nerte auch daran, dass die 1991 gegrün­dete CEU sich als globale Gemein­schaft versteht, die fest an die Rolle offener und demo­kra­ti­scher Gesell­schaften glaubt, die die Menschen­rechte und die Menschen­würde achten. Dies spie­gelt sich auch in der Tatsache wider, dass es an der CEU nur wenige Kurse in den exakten Wissen­schaften gibt, dafür aber mehr Kurse in Gender Studies oder Sozialanthropologie.

Soros zufolge verfügt der Stif­tungs­ap­parat über mehr Geld als Ideen, und er würde den Prozess der Ideen­fin­dung an die School of Public Policy der CEU ausla­gern, um das Geld effi­zi­enter einzu­setzen. Um dies zu errei­chen, muss die CEU jedoch den Geist, der die Open Society Foun­da­tion durch­dringt, insti­tu­tio­na­li­sieren. Deshalb legt der Unter­nehmer auch großen Wert auf die lang­fris­tige Entwick­lung der CEU.

