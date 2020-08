In dem riesigen Nebel von Inter­fe­renz­netz­werken und anti­de­mo­kra­ti­schen Orga­ni­sa­tionen globa­lis­ti­scher Obödienz wächst der von LGBT-Inter­es­sen­gruppen gebil­dete Komplex in augen­fäl­ligem Maße. Während etwa die Sanin­tern seit einigen Monaten wie nie zuvor agiert, setzt die Homin­tern ihren Akti­vismus fort, dessen unga­ri­sche Vertreter seit der Wahl des links­li­be­ralen Gergely Karác­sony zum Bürger­meister von Buda­pest beson­ders sichtbar wurden.

Ob es den Wach­hunden des Gutmen­schen­tums passt oder nicht, deren Aufgabe es ist, alles, was ihrer „Wahr­heit“ wider­spricht, als verschwö­re­risch darzu­stellen, handelt es sich bei der unga­ri­schen Sektion der Homin­tern tatsäch­lich um eine aktive Realität; sie folgt einer Agenda und verfügt über Orga­ni­sa­ti­ons­formen, deren Exis­tenz und Funk­tion durch finan­zi­elle Unter­stüt­zung garan­tiert wird.

Die unga­ri­sche LGBT-Allianz (Magyar LMBT Szövetség) über­wacht acht Orga­ni­sa­tionen und ist für deren Koor­di­nie­rung verant­wort­lich. Tamás Dombos, der von 2001 bis 2011 an der von George Soros gegrün­deten Central Euro­pean Univer­sity forschte, setzt sich seit fast zehn Jahren für die Allianz ein und arbeitet mit der Háttér-Gesell­schaft [1] („háttér“ = „Hinter­grund“), der aktivsten der acht oben genannten Orga­ni­sa­tionen, zusammen.

Die Háttér-Gesell­schaft wird insbe­son­dere von der Open Society von George Soros, von der Euro­päi­schen Kommis­sion, von der nieder­län­di­schen Regie­rung, vom Visegrád-Fonds, von GLSEN und von ILGA Europe finan­ziert [2] .

ILGA Europe ist eine Orga­ni­sa­tion, die mehr als 600 NGOs in Europa und Zentral­asien finan­ziert. Ihre Tätig­keit wird finan­ziell vom Freedom House unter­stützt [3] , das wiederum zu 88% von der US-Regie­rung finan­ziert wird (Daten für 2018). Das Freedom House wird oft wegen seiner direkten Verbin­dung zur ameri­ka­ni­schen Regie­rung kriti­siert und bestreitet dieses Manko auch gar nicht, da es als „notwen­diges Übel“ ange­sehen wird [4] .

Bei genauerem Hinsehen würden die Geschichte und die sukzes­siven Orga­ni­gramme von Freedom House ein fast voll­stän­diges Bild der US-Paral­lel­di­plo­matie der letzten neunzig Jahre ergeben – Freedom House wurde 1941 zum Zweck der Kriegs­pro­pa­ganda gegründet –, so offen­sicht­lich und unbe­streitbar sind seine Verbin­dungen zur US-Regie­rung.

Die zentrale Figur von Freedom House Mitte des ersten Jahr­zehnts des Jahr­tau­sends, R. James Woolsey, leitete die CIA von 1993 bis 1995. Dieser hatte 2015 erklärt, dass Edward Snow­dens Enthül­lungen die Terro­risten von Bata­clan inspi­riert hätten, wobei er seinen Wunsch zum Ausdruck brachte, dass der inzwi­schen berühmte Ex-NSA-Analyst „wegen Hoch­ver­rats verur­teilt und gehenkt würde, bis der Tod eintritt, und nicht einfach auf dem elek­tri­schen Stuhl hinge­richtet würde“. Last but not least war Woosley am 11. September 2001 Teil der damals amtie­renden Regie­rung, neben Dick Cheney und Donald Rums­feld, einem weiteren Mitglied von Freedom House.[5]

Der derzei­tige Präsi­dent von Freedom House, Michael J. Abra­mo­witz [6], machte Karriere im Council of Foreign Affairs, im German Marshall Fund und in der Hoover Insti­tu­tion, mit anderen Worten Tarn­or­ga­ni­sa­tionen der CIA und ihrer Super-NGO, der National Endow­ment for Demo­cracy. Er ist derzeit Mitglied des National Secu­rity Archive, einer Orga­ni­sa­tion, die frei­ge­ge­bene CIA-Doku­mente veröf­fent­licht oder nicht veröf­fent­licht und von Carnegie und der Open Society von George Soros finan­ziert wird [7] . Zusam­men­fas­send ist Abra­mo­witz Teil des CIA-Gremiums zur Heraus­gabe von Doku­menten, während er einen Hinter­grund in Orga­ni­sa­tionen hat, die die Aufgabe haben, die Doktrin der US-Herr­schaft in einen „Kampf für Demo­kratie und Frei­heit“ umzu­wan­deln. wobei die CIA eine zentrale Rolle spielt.

Gina S. Lentine [8], die derzeit im Auftrag von Freedom House für Programme zur Entwick­lung der Demo­kratie in Osteu­ropa verant­wort­lich ist, hat zuvor für die NED und die Open Society von George Soros gear­beitet. Jedes Jahr veröf­fent­licht Freedom House einen Bericht über den Stand der Demo­kratie und der Frei­heit in der Welt, der derzeit von Amy Slipo­witz [9] (ehema­lige Mitar­bei­terin von Donor­sChoose, einer Part­ner­or­ga­ni­sa­tion von Google und der Bill and Melinda Gates Foun­da­tion) heraus­ge­geben wird, welche die unga­ri­sche Oppo­si­ti­ons­presse unent­wegt wieder­holt, wobei der angeb­liche unga­ri­sche „Illi­be­ra­lismus“ im Visier der NGO steht, demzu­folge sie Ungarn gerade in die Kate­gorie der „teil­weise freien Länder“ und „hybriden Regimes“ einge­stuft hat. [10]

Unter den bedeu­tenden ehema­ligen Mitglie­dern von Freedom House sollte Paul Wolfo­witz [11] nicht uner­wähnt bleiben, der der Doktrin der ameri­ka­ni­schen Vorherr­schaft seinen Namen gab, indem er nach dem Ersten Golf­krieg die Leit­li­nien zur Vertei­di­gungs­po­litik verfasste, ein Doku­ment, das nach wie vor klas­si­fi­ziert ist, obwohl die Washington Post einige Passagen davon enthüllte. In diesem Doku­ment wird ausdrück­lich auf die Notwen­dig­keit hinge­wiesen, die ameri­ka­ni­sche Führung durch eine neue Welt­ord­nung zu gewähr­leisten und Regimes, die diese Ordnung anfechten, daran zu hindern [12].

GLSEN [13] (Gay, Lesbian & Straight Educa­tion Network) ist eine weitere der Orga­ni­sa­tionen, welche die LGBT-Bewe­gung in Ungarn unter­stützen. GLSEN steht in der Nähe der US-ameri­ka­ni­schen Minis­te­rien für Bildung und Gesund­heit, die es ihr seit fast dreißig Jahren ermög­li­chen, Gerichts­ent­schei­dungen und Abstim­mungen von Kongress­mit­glie­dern zu beein­flussen [14]. Ihr Gründer, Kevin Jennings [15], der früher den genannten US-Minis­te­rien ange­hörte, leitet jetzt das Komitee der Arcus Foun­da­tion [16], der welt­weit führenden ameri­ka­ni­schen Orga­ni­sa­tion zur Finan­zie­rung der LGBT-Agenda. Mit anderen Worten, die Dollar­ma­schine der Homin­tern.

Die obige kurze Darstel­lung könnte fast endlos fort­ge­setzt werden. Das Ziehen der Fäden unga­ri­scher LGBT-Orga­ni­sa­tionen hängt syste­ma­tisch von Schichten des ameri­ka­ni­schen Staats­ap­pa­rats – und seiner euro­päi­schen Vertreter, insbe­son­dere der Euro­päi­schen Kommis­sion, der deut­schen und der nieder­län­di­schen Regie­rung – sowie angeb­lich auch von Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen ab, die mit der National Endow­ment for Demo­cracy in Verbin­dung stehen, deren unbe­streit­bare Rolle es wiederum ist, für die Vorherr­schaft der USA zu arbeiten [17]. Diese Schichten sind im übrigen größ­ten­teils Gegner von Trump, da der derzei­tige ameri­ka­ni­sche Präsi­dent nicht um jeden Preis dem Weg der Ideo­logie der US-Vorherr­schaft folgen will und ledig­lich die Absicht verfolgt, den gut begon­nenen Bank­rott des Impe­riums wie ein Geschäfts­mann zu bewäl­tigen.

Viele poli­ti­sche Vertreter der unga­ri­schen Oppo­si­tion geben hingegen vor, sich der unbe­streit­baren Verbin­dungen der LGBT-Bewe­gung mit den US-Inter­essen und der Soros-Galaxie nicht bewusst zu sein, was nichts anderes als ein Beweis für eine äußerst beun­ru­hi­gende böswil­lige Heuchelei ist. Ein Mann ist jedoch eine Ausnahme; er ist stell­ver­tre­tender Bürger­meister des 2. Bezirks von Buda­pest und ehema­liges Mitglied der Geschäfts­füh­rung von Momentum, Vize­prä­si­dent der Allianz der Libe­ralen und Demo­kraten für Europa, Begleiter des Momentum-Mitglieds des Euro­päi­schen Parla­ments Katalin Cseh, und Absol­vent der Central Euro­pean Univer­sity, Dániel Berg [18], ein unga­ri­scher und ameri­ka­ni­scher Doppel­staats­bürger. Dieser gratu­lierte kürz­lich George Soros, dass er einen Teil seines Vermö­gens für poli­ti­sche Zwecke in Mittel- und Osteu­ropa zur Verfü­gung gestellt hatte. Er ist mit dem National Demo­cratic Insti­tute (dem demo­kra­ti­schen Zweig der NED) verbunden [19], dessen emble­ma­ti­sche Figur Made­leine K. Albright, die ehema­lige US-Außen­mi­nis­terin ist, die voraus­sicht­lich das Präsi­den­tenamt der Tsche­chi­schen Repu­blik über­nehmen wird [20]. Dániel Berg verbirgt seine vollen atlan­ti­schen Sympa­thien in keiner Weise; in diesem Sinne ist er wahr­schein­lich der unga­ri­sche Poli­tiker, der seine poli­ti­sche Posi­tion am offensten zum Ausdruck bringt. Lassen Sie uns nach all diesen – sach­li­chen – Kritik­punkten an den Produkten seiner poli­ti­schen Obödienz ihm hier für seine Ehrlich­keit danken, die es uns ermög­licht zu verstehen, dass die LGBT-Agenda ein wesent­li­cher Bestand­teil des NATO-atlan­ti­schen Projekts ist.

Dieser Artikel erschien zuerst in fran­zö­si­scher Sprache bei Visegrád Post.

