Das Visegrad-Vier-Bündnis könnte durch den Aufstieg der Pira­ten­partei in den Umfragen unter Druck geraten

Nur wenige Monate vor den Parla­ments­wahlen in Tsche­chien hat die links­ra­di­kale tsche­chi­sche Pira­ten­partei laut jüngsten Umfragen in der Wähler­gunst zuge­legt. Würden jetzt Wahlen statt­finden, läge eine Koali­tion zwischen den Piraten und der Partei der Bürger­meister und Unab­hän­gigen (STAN) mit 27 Prozent an der Spitze, ein Mitte-Rechts-Wahl­bündnis namens SPOLU würde 21,5 Prozent erhalten, und die Partei des derzei­tigen Minis­ter­prä­si­denten Andrej Babiš würde mit 21 Prozent auf den dritten Platz verwiesen.

Die über­ra­schende Verschie­bung der Wähler­prä­fe­renzen hat die Piraten dazu veran­lasst, mit der Unter­schrif­ten­samm­lung im Parla­ment zu beginnen, um ein Vertrau­ens­votum gegen die derzei­tige Regie­rung anzu­setzen, und im Erfolgs­fall planten sie, bereits im Juli vorge­zo­gene Parla­ments­wahlen zu fordern. Der Schritt war vor allem eine Demons­tra­tion der Stärke und eine Provo­ka­tion, die bei ihrer jungen städ­ti­schen Wähler­schaft gut ankommen wird. Abge­sehen davon, dass er den Premier­mi­nister in Verle­gen­heit bringt, hat der Antrag jedoch wenig prak­ti­sche Auswir­kungen, da die Wahlen unab­hängig davon für den 8. Oktober ange­setzt sind.

Für ein Vertrau­ens­votum brauchten die Piraten die Unter­schrift von 50 amtie­renden Abge­ord­neten, und obwohl eine vereinte Oppo­si­tion diese Menge an Unter­schriften leicht aufbringen könnte, ist es eine Tatsache, dass die Piraten, die ganz links stehen, kaum die Unter­stüt­zung von rechten oder zentris­ti­schen Abge­ord­neten gewinnen können, obwohl sie alle prin­zi­piell die Abset­zung der tsche­chi­schen Regie­rung unter­stützen würden. Schließ­lich haben die Piraten am 6. Mai ihre Bemü­hungen um vorge­zo­gene Neuwahlen mit Verweis auf die Entschei­dung des Präsi­denten, offi­ziell einen Termin für den Herbst anzu­setzen, zurück­ge­stellt. Nichts­des­to­trotz haben sie ihr Ziel erreicht, indem sie einer­seits für Kontro­versen sorgten und ande­rer­seits in den tsche­chi­schen Medien große Aufmerk­sam­keit erlangten.

Der Anstieg der Piraten in den Umfragen könnte unter anderem mit der Veröf­fent­li­chung der Ergeb­nisse der Unter­su­chung der Vrbě­tice-Explo­sion erklärt werden, in die russi­sche Geheim­agenten verwi­ckelt sind. Die Nach­richt hat in der tsche­chi­schen Öffent­lich­keit enorme Empö­rung ausge­löst. Während sowohl Minis­ter­prä­si­dent Babiš als auch Präsi­dent Miloš Zeman zu einer maßvollen Reak­tion auf die Ergeb­nisse aufriefen, gelang es den Piraten, auf der Welle der öffent­li­chen Wut zu reiten und die Auswei­sung russi­scher Diplo­maten sowie die Verur­tei­lung Russ­lands in EU-Foren zu fordern.

Obwohl ihre ausge­prägte und unmiss­ver­ständ­liche Haltung im Großen und Ganzen die öffent­liche Stim­mung im Lande wider­spie­gelt, könnte dies, wenn die jüngsten Nach­richten über die Explo­sion in Vrbě­tice richtig sind, bei den Wahlen im Herbst auf sie zurück­fallen. Es wurde berichtet, dass die Unter­su­chung nach der Explo­sion ergeben hat, dass Tausende von Rake­ten­wer­fern, Hand­feu­er­waffen und eine große Menge an Muni­tion immer noch aus dem Inventar fehlen. Dies kann laut den Besit­zern des Muni­ti­ons­la­gers nicht durch die Zerstreuung dieser Gegen­stände während der Explo­sion erklärt werden.

Unab­hängig davon, ob russi­sche Agenten an dem Vorfall betei­ligt waren oder nicht, stellt der Befund die ursprüng­liche Schluss­fol­ge­rung der Ermitt­lungen hinsicht­lich der Motive der Täter in Frage.

Ursprüng­lich war man davon ausge­gangen, dass die Explo­sion auf ein mögli­ches Attentat zurück­zu­führen ist. Sollten sich die Berichte über eine große Menge an fehlenden Waffen tatsäch­lich bewahr­heiten, könnte dies ein völlig neues Licht auf den Vorfall werfen und die laut­starke anti­rus­si­sche Kampagne der Piraten in Frage stellen. Der Vorfall und das anschlie­ßende diplo­ma­ti­sche Geplänkel haben die russisch-tsche­chi­schen Bezie­hungen auf einen neuen Tief­punkt gebracht, was wiederum die Posi­tion der großen und einfluss­rei­chen russi­schen Gemeinde in Tsche­chien erschwert.

Selbst wenn die neuen Umfragen richtig wären und die links­ra­di­kalen Piraten mit dem libe­ralen, proeu­ro­päi­schen Koali­ti­ons­partner STAN mehr als ein Viertel der Stimmen auf sich vereinen könnten, ist es höchst unwahr­schein­lich, dass sie die nächste tsche­chi­sche Regie­rung bilden können. Dennoch könnte ein Zuwachs ihrer Unter­stüt­zung die Arbeit für die nächste zentris­ti­sche Regie­rung erschweren, was das wahr­schein­lichste Szenario nach den Wahlen im Oktober ist.

Tsche­chien hatte eine wich­tige Rolle bei der Stär­kung des regio­nalen Bünd­nisses der Visegrád-Vier gespielt und bildete oft eine gemein­same Basis mit den polni­schen und unga­ri­schen Regie­rungen in wich­tigen Fragen, wie z.B. Migra­tion und Maßnahmen gegen die Coro­na­virus-Pandemie. Ihre gemein­same Soli­da­ri­täts­er­klä­rung mit Tsche­chien gegen die russi­sche Betei­li­gung in Vrbě­tice war für Ungarn, dessen Regie­rung ein herz­li­ches Verhältnis zu ihren russi­schen Amts­kol­legen pflegt, eine schwer zu schlu­ckende Pille. So könnte der plötz­liche Aufstieg der links­ex­tremen Piraten und ihre anti­rus­si­sche Rhetorik in Zukunft den Zusam­men­halt zwischen den V4-Ländern weiter erschweren.

Quelle: Remix News (Autor: Daniel Deme)