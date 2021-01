WhatsApp, eine Toch­ter­ge­sell­schaft von Face­book, plant ein Update seiner Nutzungs­be­din­gungen durch­zu­führen, das Benutzer auf der ganzen Welt betrifft.

Trotz Beschwerden gegen Face­book wegen angeb­li­cher wett­be­werbs­wid­riger Prak­tiken will das soziale Netz­werk seine Toch­ter­ge­sell­schaft WhatsApp enger an sich binden. WhatsApp, das sich bisher beim verschlüs­selter Nach­rich­ten­aus­tausch durch seinen rela­tiven Schutz der persön­li­chen Daten der Benutzer auszeich­nete, soll der Mutter­ge­sell­schaft künftig mehr Infor­ma­tionen über diese liefern.

Benutzer, die damit nicht einver­standen sind, sollen ihr WhatsApp-Konto ab dem 8. Februar 2021 nicht mehr verwenden können.

Zu den Infor­ma­tionen, die WhatsApp künftig an Face­book liefern wird, gehören „Infor­ma­tionen zur Konto­re­gis­trie­rung (z. B. Ihre Tele­fon­nummer), Trans­ak­ti­ons­daten, dienst­be­zo­gene Infor­ma­tionen, Infor­ma­tionen darüber, wie Sie mit anderen (einschließ­lich Kontakte mit Unter­nehmen) inter­agieren, wenn Sie WhatsApp-Dienste nutzen, sowie Infor­ma­tionen über Ihr mobiles Gerät und Ihre IP-Adresse“. So ist es in den FAQs von WhatsApp zu lesen.

Quelle: BFMTV

#WhatsApp updated its Privacy Policy and Terms of Services, making data-sharing with Face­book manda­tory for all.

IMPORTANT — You must accept it before February 8; other­wise, your account will be DELETED.

#face­book #datase­cu­rity pic.twitter.com/xnE5rFDliG

