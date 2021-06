Die verhee­renden Auswir­kungen der „Woke“-Bewegung an ameri­ka­ni­schen Schulen

Von Michèle Tribalat

Michèle Tribalat bespricht die Arbeit von Keri D. Ingraham. Sie ist Fellow am Disco­very Insti­tute und Direk­torin des American Center for Trans­forming Educa­tion des Insti­tuts. In einem Dossier mit dem Titel „Educa­tion gone Wild“ hat The American Spec­tator soeben drei ihrer Texte über die rasante Implan­tie­rung der radi­kalen Ideo­lo­gien des Augen­blicks über Geschlecht, Geschichte und Rasse in den Schulen veröf­fent­licht, von der Grund­schule bis zur High School und manchmal auch schon vorher. Diese Radi­ka­li­sie­rung wirkt sich auf Schul­po­litik, Methoden und Lehr­pläne aus. Sie bedroht die Erzie­hung der Kinder und darüber hinaus die Gestal­tung der ameri­ka­ni­schen Nation.

Geschlecht

Viele US-Schulen haben die Idee ange­nommen – und in einigen Fällen geför­dert -, dass Kinder ihr Geschlecht von einem frühen Alter an hinter­fragen können.

Der Einhorn-Test

Pädago­gi­sche Hilfs­mittel wie der Gender-Einhorn-Test, der unter unicorn.mrtino.eu/ zu finden ist, stellen Kindern Fragen und helfen ihnen, ihr Geschlecht zu bestimmen. Es ist in Kanada weit verbreitet und gehört zu den von der Asso­cia­tion for Super­vi­sion and Curri­culum Deve­lo­p­ment (ASCD) in den Verei­nigten Staaten empfoh­lenen Lehrmitteln.

In der fran­zö­si­schen Version „Fais ta licorne“ werden die Kinder gebeten, mit dem Cursor ihre „Geschlechts­iden­tität“ (weiblich/mädchenhaft, männlich/jungenhaft, andere(s) Geschlecht(e)), ihren „Geschlechts­aus­druck“ (weib­lich, männ­lich, andere), ihr „bei der Geburt zuge­wie­senes Geschlecht“ (weib­lich, männ­lich, andere/intersexuell), ihre sexu­elle Anzie­hung, die offen­sicht­lich in inklu­siver Schrift ange­boten wird (körper­lich ange­zogen durch Frauen, Männer oder andere(s) Geschlecht(er) (sic)) und schließ­lich ihre emotio­nale Anzie­hung (gleiche Items) zu markieren. Kinder werden so, manchmal schon im Kinder­garten, dazu ange­halten, sich Fragen zu stellen, die ihrem Alter kaum ange­messen sind, ohne dass ihre Eltern richtig infor­miert werden. In Oregon wurde einer Mutter, die besorgt darüber war, dass ihr Kind in der zweiten Klasse einen solchen Test ablegen musste, vom Schul­di­rektor erklärt, dass die ameri­ka­ni­sche Gesell­schaft in der Geschlech­ter­frage histo­risch versagt habe, dass es ein Fort­schritt sei, den Kindern dies beizu­bringen, und dass dies während ihrer gesamten Schul­zeit und in allen Fächern der Fall sein werde.

Die Frage der Toiletten und Umkleideräume

Schul­kinder und Studenten aller Alters­gruppen werden ermu­tigt, die Toilette ihrer Wahl zu wählen, und immer mehr Bezirke verbieten Lehrern und anderen Mitar­bei­tern das Betreten der Toilette, um ein Verhalten zu verhin­dern, das sie selber als inak­zep­tabel ansehen würden. Ein Junge kann also in die Mädchen­toi­lette gehen, sich dort aufhalten, solange er will, und tun, was er will, ohne Angst zu haben, dass ein Erwach­sener herein­kommt. Das Gleiche gilt für die Umklei­de­räume, die Schüler und Studenten unab­hängig von ihrem Geschlecht betreten können.

Sport

Jungen, die sich als Trans­gender iden­ti­fi­zieren, dürfen zuneh­mend in Mädchen­mann­schaften spielen, was es für Mädchen unmög­lich macht, in den meisten Sport­arten zu gewinnen. In den Verei­nigten Staaten haben sich nur 12 Staaten dagegen ausge­spro­chen, neun haben keine Richt­li­nien zu diesem Thema und 10 erlauben es, voraus­ge­setzt der Sportler hat sich einer medi­zi­ni­schen Behand­lung unter­zogen. Aber neun­zehn Staaten erlauben es ohne jegliche Kontrolle über den Testo­ste­ron­spiegel. CNN-Reporter Devan Cole ging so weit zu behaupten, dass es unmög­lich ist, die Geschlechts­iden­tität bei der Geburt zu kennen und dass es keinen Konsens über die Krite­rien für die Zuwei­sung eines Geschlechts bei der Geburt gibt. Diese Aussage zwang CNN, einen Rück­zieher zu machen. Wenn das Gleich­stel­lungs­ge­setz verab­schiedet wird, sind alle Schulen verpflichtet, die Wünsche derje­nigen zu erfüllen, die sich als Trans­gender dekla­rieren. Letz­teren werden damit nahezu abso­lute Privi­le­gien einge­räumt. Die Eltern haben dabei kein Mitspracherecht.

Elter­liche Zustim­mung und Schulvertuschung

Es ist nicht unüb­lich, dass Schulen ihre Gender-Inno­va­tionen vor den Eltern verbergen. Ein Leit­faden zu diesem Thema – Schools in Tran­si­tion: A Guide for suppor­ting Trans­gender Students in K‑12 Schools – wurde in Zusam­men­ar­beit mit der American Civil Liber­ties Union (ACLU), der Human Rights Campaign, Gender Spec­trum, dem National Center for Lesbian Rights und der National Educa­tion Asso­cia­tion (NEA) entwi­ckelt. Sie fordert, dass jeder Junge, der sich als Mädchen iden­ti­fi­ziert, auch als solches behan­delt wird, unab­hängig von Alter und Reife. Wir haben also vier Akti­vis­ten­gruppen, die sich mit der größten Lehrer­ge­werk­schaft abge­spro­chen haben, um diese Lehrer dazu zu bringen, ihre Ideo­logie in ihre Praxis einzu­bauen. Der Leit­faden bittet sie, Fami­lien, die diesen Vorgaben gegen­über feind­lich gesinnt sind, fern­zu­halten und den Über­gang, den ihr Kind durch­läuft, zu verbergen, indem sie dafür sorgen, dass bei Inter­ak­tionen mit den Eltern nichts auffällt. Dies verstößt gegen die durch den 14. Verfas­sungs­zu­satz garan­tierten Rechte auf glei­chen Schutz und Fami­li­en­rechte, welche auch durch den Family Educa­tional Rights and Privacy Act garan­tiert werden. Es hat sich Wider­stand formiert, der bereits in Form von Zivil­klagen zum Ausdruck kommt. Weitere werden folgen.

Geschlechts­dys­phorie

Die Jour­na­listin Abigail Shrier fragte sich, warum die Zahl der Trans­gender-Personen in letzter Zeit so stark zuge­nommen hat (2 % der High­school-Schüler heute, meist Mädchen, im Vergleich zu 0,01 % vor 2012, meist Jungen). Lisa Littman, eine Gesund­heits­for­scherin an der Brown Univer­sity, unter­suchte dies und fand heraus, dass der Einfluss von Gleich­alt­rigen und sozialen Medien eine große Rolle bei dieser Entwick­lung gespielt hat. In einigen Staaten kann ein minder­jäh­riger Teen­ager ein Rezept für Puber­täts­blo­cker oder Hormon­er­satz­the­rapie ohne elter­liche Erlaubnis erhalten. Schweden war das erste Land, das solche Verschrei­bungen für Kinder unter 16 Jahren verboten hat.

Die Frage der Pronomen

Laut der Website von Trans Student Educa­tional Resources (TSER) sind Pronomen geschlechts­neu­tral und können nach Belieben verwendet werden. Die Schüler werden jedoch ermu­tigt, Plural­pro­nomen (they/them/theirs) oder erfun­dene Pronomen wie ze/zir/zirs zu verwenden. TSER fügt hinzu, dass es eine unend­liche Anzahl von Pronomen zu erfinden gibt!

Wie Keri D. Ingraham schreibt, ist es nicht nur verfas­sungs­widrig, die Rechte der meisten Kinder zu beein­träch­tigen, die sich in ihrem Geburts­ge­schlecht wohl­fühlen, um Verwir­rung über die Geschlechts­iden­tität anderer zu stiften, ohne die Eltern zu infor­mieren. Es ist eine Form von Missbrauch.

Die Kata­strophe im Staats­bür­ger­kunde- und Geschichtsunterricht

Sechs ehema­lige Bildungs­mi­nister, die unter demo­kra­ti­schen und repu­bli­ka­ni­schen Präsi­denten gedient haben, schrieben am 1. März 2021 einen Kommentar im Wall Street Journal [1], in dem sie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachten, was aus dem Staats­bür­ger­kunde- und Geschichts­un­ter­richt geworden ist. Sie sahen darin die Quelle der poli­ti­schen Pola­ri­sie­rung, die in den letzten Monaten mit Ausschrei­tungen und dem Einmarsch ins Kapitol Gestalt ange­nommen hat.

Das Verschwinden der Staatsbürgerkunde

Die meisten US-Schulen bieten heute keinen Staats­bür­ger­kun­de­un­ter­richt mehr an, und in 42 der 50 Bundes­staaten ist Staats­bür­ger­kunde nicht mehr Voraus­set­zung für den Schul­ab­schluss. Viele Ameri­kaner sind unwis­send geworden, wie eine Demo­kratie funk­tio­nieren sollte, und im letzten Jahr hat das Gesetz der Straße in Amerikas größten Städten gesiegt. Die Schulen haben die zukünf­tigen Bürger nicht darauf vorbe­reitet, sich auf der Grund­lage einer Analyse der Fakten eine eigene Meinung zu bilden. Während schwarze Leben offen­sicht­lich wichtig sind, ist Black Lives Matter dennoch eine marxis­tisch inspi­rierte Bewe­gung, nach dem Einge­ständnis von Patrisse Cullors, der Mitbe­grün­derin der Bewe­gung. Der Mangel an staats­bür­ger­li­cher Bildung macht die Bürger anfäl­liger für radi­kale poli­ti­sche Philo­so­phien und Projekte und damit poli­tisch formbarer.

Das 1619-Projekt

Das Projekt von Nikole Hannah-Jones, das im August 2019 im Magazin der New York Times veröf­fent­licht wurde, zielt darauf ab, Amerikas Geschichte rund um die Folgen der Skla­verei und die Beiträge der Schwarzen neu zu gestalten. Laut dem Princeton-Histo­riker Sean Wilentz ist es ein Netz aus Lügen, Verzer­rungen und großen Auslas­sungen. Die Website des 1619-Projekts[2] ermu­tigt Lehrer, die Inhalte im Unter­richt zu verwenden und stellt kosten­lose Lehr­mittel zur Verfü­gung. Die öffent­li­chen Schulen in Chicago nahmen es schnell offi­ziell in ihren Lehr­plan auf. Drei Staaten planen, es zu verbieten (Arkansas, Iowa und Missis­sippi), aber die Biden-Admi­nis­tra­tion unter­stützt das Projekt und hat es zu einer Prio­rität erklärt. Diese Preis­gabe von Fakten zugunsten von Indok­tri­na­tion hat eine Bewe­gung für ein Gesetz namens 1776 Unites[3] ausge­löst. Dieses Projekt leugnet nicht die Exis­tenz von Diskri­mi­nie­rung und die Notwen­dig­keit, sie zu besei­tigen, aber auf andere Weise, als das Land zu dämo­ni­sieren und zu demo­ra­li­sieren und die Ameri­kaner durch gefälschte Geschichte und Iden­ti­täts­po­litik gegen­ein­ander auszuspielen.

Lehrer­ge­werk­schaften

Die Gewerk­schaften spielen eine wich­tige Rolle bei der Indok­tri­na­tion der Schulen und insbe­son­dere bei der Umset­zung des Projekts 1619. Dies war auch der Fall, als es um die Wieder­eröff­nung von Schulen während der Pandemie ging. Im vergan­genen Juli erklärte sich die Lehrer­ge­werk­schaft des 35.000 Mitglieder zählenden Los Angeles Unified School District bereit, die Schulen nur dann wieder zu öffnen, wenn folgende Forde­rungen erfüllt werden: ein Mora­to­rium für Charter-Schulen, ein Ende der Finan­zie­rung der Polizei, höhere Steuern für die Wohl­ha­benden, die Einfüh­rung von Medi­care-for-All und die Verab­schie­dung des von den Demo­kraten einge­führten HEROES-Act durch den Senat und Donald Trump, um die staat­liche Bildungs­fi­nan­zie­rung um 116 Milli­arden Dollar zu erhöhen. Darüber hinaus hat die American Foun­da­tion of Teachers (AFT), der 1,7 Millionen Lehrer ange­hören, ihre Unter­stüt­zung hinter den Green New Deal geworfen, einschließ­lich seiner radi­kalsten Aspekte, die die Kinder glauben lassen, dass das Leben auf der Erde in unmit­tel­barer Gefahr ist.

Das Erwa­chen und die Rasse

Ameri­ka­ni­sche Gesetze und Insti­tu­tionen sind angeb­lich von Natur aus rassis­tisch und ihr einziger Zweck ist es, das „weiße Privileg“ aufrecht­zu­er­halten. Diese giftige Ideo­logie hat sich in den Bundes­be­hörden ausge­breitet, bis hin zum FBI. Um dem ein Ende zu setzen, unter­zeich­nete Donald Trump am 22. September 2020 eine Durch­füh­rungs­ver­ord­nung, die die Verwen­dung von tren­nenden Begriffen über Rasse und Geschlecht in der Ausbil­dung von Bundes­an­ge­stellten verbietet. Es wurde durch ein Schreiben des Direk­tors des White House Office of Manage­ment and Budget ergänzt, das die Bundes­fi­nan­zie­rung von Schu­lungen verbietet, die sich auf die kriti­sche Rassen­theorie, das weiße Privileg und anti­ame­ri­ka­ni­sche Propa­ganda stützen. All dies wurde am ersten Tag der Biden-Präsi­dent­schaft weggefegt.

Kriti­sche Rassen­theorie in der Lehrerausbildung

Es war die Lehrer­aus­bil­dung, die die kriti­sche Rassen­theorie und die „Woke Educa­tion“ ins Klas­sen­zimmer brachte. Weißen Menschen, ob Lehrern oder Schü­lern, wird unter­stellt, dass sie rassis­tisch sind, und es wird erwartet, dass sie sich zu ihrer weißen Vorherr­schaft bekennen. Im August 2020 veran­stal­tete der Bezirk Fairfax in Virginia Schu­lungen zur Förde­rung der kriti­schen Rassen­theorie, einschließ­lich eines einstün­digen Vortrags des hoch­be­zahlten (20.000 Dollar) Akti­visten Ibram Kendi. Der Bezirk nutzte die Gele­gen­heit, seine Bücher für 24.000 Dollar zu kaufen. Kendi behauptet, dass nicht jede Diskri­mi­nie­rung von Natur aus rassis­tisch ist, mit Ausnahme der Diskri­mi­nie­rung von Weißen gegen Schwarze. Er schlug vor, eine Verfas­sungs­än­de­rung einzu­führen, die alle Rassen­un­ter­schiede unter der Aufsicht einer Abtei­lung für Anti­ras­sismus verbieten würde. Die Senate Bill 5044 des Staates Washington, die sowohl den Senat als auch das Reprä­sen­tan­ten­haus passiert hat, sollte die kriti­sche Rassen­theorie in der Lehrer­aus­bil­dung vorschreiben.

Inspi­riert von einem „Rassismus der geringen Erwar­tung“, wie Ayaan Hirsi Ali es ausdrückt, kommt diese Indok­tri­na­tion der Schulen, die schwarzen Kindern beibringt, dass sie Opfer des Rassismus der Weißen sind und dass sie wenig Kontrolle über ihr eigenes Schicksal haben, in Wirk­lich­keit einer Diskri­mi­nie­rung gegen sie gleich. Während die über­wie­gende Mehr­heit der Staaten dazu neigt, der Einfüh­rung der kriti­schen Rassen­theorie in die Lehrer­aus­bil­dung zuzu­stimmen, haben einige Staaten darauf reagiert. In Idaho zum Beispiel hat die stell­ver­tre­tende Gouver­neurin Janice McGe­achin die Bildung einer Arbeits­gruppe ange­kün­digt, die Indok­tri­na­tion in öffent­li­chen Schulen iden­ti­fi­zieren und angehen soll. So auch in Florida, dessen Gouver­neur Ron DeSantis die kriti­sche Rassen­theorie aus der öffent­li­chen Bildung verbannt hat. Sieben weitere Staaten wollen dasselbe tun: Tennessee, Texas, Georgia, Arkansas, South Dakota, Arizona und North Carolina.

Indok­tri­nie­rung von Schü­lern auf Kosten ihrer Bildung

Die „wachen“ Lehrer zögern nicht, vom offi­zi­ellen Lehr­plan abzu­wei­chen. Dies war im Januar in den öffent­li­chen Schulen von Seattle der Fall. Lehrer erhielten per E‑Mail Doku­mente, die die Ausschrei­tungen recht­fer­tigten, bei denen an einem einzigen Wochen­ende im Juli 2020 60 Poli­zisten verletzt wurden, und die darauf abzielten, Schüler dazu zu bringen, die Bewe­gung „Abschaf­fung der Polizei“ zu unter­stützen. Mia Cathell, eine Jour­na­lismus-Studentin in Boston, berichtet, dass 2020 Fünft­klässler an einer öffent­li­chen Schule in Phil­adel­phia einge­laden wurden, den „schwarzen Kommu­nismus“ zu feiern, und sich an einem Schein­pro­test betei­ligten, der die Frei­las­sung von Angela Davis forderte (die 1970 unter dem Vorwurf der Teil­nahme an einer Geisel­nahme verhaftet wurde, die mit der Ermor­dung eines Rich­ters endete). Die Kinder trugen Schilder mit der Aufschrift „Black Power“, „Trump im Gefängnis“, „Free Angela“ [4]. Dieser Akti­vismus lässt wenig Raum zum Lernen. Nach Angaben des New Yorker Bildungs­mi­nis­te­riums haben Fünft­klässler in den öffent­li­chen Schulen des Bezirks Buffalo, in dem radi­kale Mili­tanz gras­siert, ein sehr schlechtes Verständnis von Englisch und Mathematik.

Shake­speare, Hemingway und Dickens, die angeb­lich das „weiße Privileg“ fördern, werden ersetzt durch „Latinx-Bücher“ [5], „schwarze Bücher“, „LGBTQ+-Bücher“, z. B. The Hate U Give, inspi­riert von der Black Lives Matter-Bewegung.

Die mehr oder weniger dumpfe Rebel­lion von Eltern und Lehrern

Einige Lehrer und Eltern beschweren sich anonym. Als Reak­tion auf das sich verän­dernde pädago­gi­sche Umfeld an der ange­se­henen, aber teuren Dalton School an der New Yorker Upper East Side schrieb beispiels­weise eine Gruppe von Eltern einen anonymen offenen Brief, in dem sie die Beses­sen­heit mit Rasse, weißer Vorherr­schaft und Iden­tität im Klas­sen­zimmer anpran­gerten, die ihnen während der Schlie­ßung bewusst wurde. Das im Dezember 2020 veröf­fent­lichte anti­ras­sis­ti­sche Mani­fest der Schule trug nicht zur Beru­hi­gung besorgter Eltern bei. Sie empfahl zum Beispiel die Einstel­lung von 12 Diver­sity-Leadern, eine Über­ar­bei­tung des Lehr­plans mit Beto­nung auf sozialer Gerech­tig­keit und die Abschaf­fung von Honors-Kursen im Jahr 2023, wenn schwarze Studenten bis dahin nicht die Punkt­zahlen weißer Studenten errei­chen [7]. Nicole Niely versteckt sich nicht. Sie grün­dete eine gemein­nüt­zige Orga­ni­sa­tion – Parents Defen­ding Educa­tion – deren Aufgabe es ist, Indok­tri­na­tion aufzu­de­cken und Eltern dabei zu helfen, sich dagegen zu enga­gieren [8].

Auch die mathe­ma­ti­sche Bildung ist betroffen

Die Grund­lagen der Mathe­matik sind aus diesem mili­tanten Angriff auf die Schule nicht unbe­schadet hervor­ge­gangen. Es gibt auch „wache“ Mathe­lehrer. Das ist der Fall bei Laurie Rubel vom Brooklyn College, die findet, dass 2+2=4 „nach weißem Supre­mismus stinkt“. Das Bildungs­mi­nis­te­rium von Oregon hat damit begonnen, Lehrer in „Ethno­ma­the­matik“ auszu­bilden und dabei ein Lehr­buch zu verwenden, das die „Dekon­struk­tion des Rassismus in der Mathe­matik“ und den „Abbau der weißen Vorherr­schaft“ propa­giert. Dies würde im Unter­richt zum Ausdruck kommen, wenn das Ziel der Übungen darin besteht, die rich­tige Antwort zu finden, und wenn der Lehrer von den Schü­lern verlangt, ihm ihre Arbeit zu zeigen. All das, um farbige Studenten zu benachteiligen.

Die Jour­na­listin Denyse O’Leary sieht darin eine Vernach­läs­si­gung der am meisten benach­tei­ligten Kinder, die auf die öffent­liche Schule ange­wiesen sind, um die Sprache zu beherr­schen und rechnen zu lernen. Die kriti­sche Rassen­theorie unter­gräbt durch die Rela­ti­vie­rung von Wissen den Wert, den die Gesell­schaft dem Erwerb von Fähig­keiten beimisst. Sie unter­gräbt nicht nur die Zukunft der am meisten benach­tei­ligten Kinder, sondern auch die ameri­ka­ni­sche Gesell­schaft und ihre wissen­schaft­liche und tech­ni­sche Zukunft.

In der Tat, wie Keri D. Ingraham schreibt, was würde mit Flug­zeugen und Brücken passieren, wenn sie mit Hilfe von Mathe­matik gebaut würden, deren Antworten auf Fragen subjektiv sind? Sie fordert ihre Mitbürger auf, mutig und orga­ni­siert zu sein, um den „Woke“-Trend umzu­kehren und sich ener­gisch zu wehren [9]. Sie schlägt vor, dass die Bildungs­fi­nan­zie­rung auf die Schüler und nicht auf die Schulen ausge­richtet werden sollte, um den Eltern die Möglich­keit zu geben, die Ausbil­dung zu wählen, die sie für ihre Kinder wünschen.

Quelle: www.causeur.fr/comment-lamerique-se-suicide-203655

Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog der fran­zö­si­schen Demo­grafin Michèle Tribalat.

