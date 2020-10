Wie die EU und Soros mit viel Geld Salvini ins Gefängnis bringen wollen

Prozess­be­ginn in Catania:

Wie die EU und George Soros Matteo Salvini ins Gefängnis bringen wollen

Am Samstag, 3.10. begann auf Sizi­lien der Prozess gegen den ehema­ligen italie­ni­schen Innen­mi­nister Matteo Salvini wegen „Kidnap­ping“, weil er ille­gale Migranten nicht an Land gehen lassen wollte. PI News enthüllt: Die Klage wird ange­strengt von NGOs, die von der EU und den Open Society Foun­da­tions finan­ziert werden.

Im Juli 2019 hatte der dama­lige italie­ni­sche Innen­mi­nister Matteo Salvini sich gewei­gert, 116 ille­gale Migranten vom Küsten­wa­chen­schiff „Bruno Grego­retti“ an Land gehen zu lassen, bis andere euro­päi­sche Länder sich am 31.7. bereit erklärten, die Ille­galen (Italie­nisch: „Clan­des­tini“) aufzu­nehmen.

Dafür wird Matteo Sali­vini seit Samstag in Catania der Prozess aufgrund „Frei­heits­be­rau­bung“ gemacht, worauf bis zu 15 Jahre Haft steht, obwohl Salvini als Abge­ord­neter zu dem Zeit­punkt eigent­lich Immu­nität genoss. Der poli­ti­sche Gegner im italie­ni­schen Senat hatte im Juli 2020 beschlossen, diese Immu­nität rück­wir­kend aufzu­heben – ein gefähr­li­cher Präze­denz­fall auch für eine Merkel-Regie­rung, der seit 2015 laut Verfas­sungs­rechtler Prof. Dr. Rupert Scholz „erheb­liche Rechts­ver­stöße“ in der Grenz­po­litik zur Last gelegt werden könnten.

Der zustän­dige Staats­an­walt­schaft in Catania zeigt sich laut Il Giornale über­zeugt, „dass das Verfahren gegen­standslos ist“. Einen Innen­mi­nister der „Frei­heits­be­rau­bung“ zu über­führen, weil er die Grenzen seines Landes sichern will, wäre sicher ein Novum in der Rechts­ge­schichte.

Salvini gab sich am Samstag sieges­si­cher, und erfuhr in Catania Unter­stüt­zung seitens seiner poli­ti­schen Rivalen Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) und Antonio Tajani (Forza Italia). Eine Mehr­heit der Italiener unter­stützen laut Lorenzo Pregliasco von YouTrend Salvinis Einwan­de­rungs­po­litik.

Was nie berichtet wird: Die Klage gegen Salvini wird nicht etwa von geschä­digten Migranten oder der sizi­lia­ni­schen Staats­an­walt­schaft ange­strengt, sondern in erster Linie von linken NGOs, die von der EU und den Open Society Foun­da­tions von George Soros finan­ziert werden, wie Il Giornale enthüllt.

Die einzigen Geschä­digten, die sich von den 116 Migranten gefunden haben, um die Klage zu unter­stützen, ist das nige­ria­ni­sche Ehepaar Jafra und Aishat Saha, die schwanger 20 Stunden im Hafen von Catania warten musste, bis sie in Europa an Land gehen konnte.

Eigent­lich wird die Klage ange­strengt von NGOs, die der linken italie­ni­schen Orga­ni­sa­tion Arci ange­hören, die in ganz Italien Jugend‑, Kultur- und Gemein­de­zen­tren betreibt, so wie die ihr ange­hö­rigen Umwelt-NGO Legam­bi­ente. Beide Orga­ni­sa­tionen stehen der linken Regie­rungs­partei PD nah. Der Präsi­dent von Legam­bi­ente Gian­franco Zanna gehörte den Jung­kom­mu­nisten PCI an. „Die Anklage in diesem Prozess wird nur von Zivil­or­ga­ni­sa­tionen vertreten“, erklärte die Legam­bi­ente-Anwältin Daniela Cian­ci­mino stolz.

Legam­bi­ente sei zwar eigent­lich eine Umwelt­or­ga­ni­sa­tion, so die Gruppe, aber Migra­tion habe auch irgendwie etwas mit Umwelt zu tun. „Warum beschäf­tigen wir uns mit Migranten? Wir haben uns immer um die Umwelt geküm­mert, aber auch um Menschen, unab­hängig von ihrem Reise­pass, weil wir seit 39 Jahren die mensch­liche Ökologie prak­ti­zieren, von der auch Papst Fran­ziskus spricht,“ so Legam­bi­ente umständ­lich zur Recht­fer­ti­gung.

Arci (Asso­cia­zione Ricrea­tiva e Cultu­rale Italiana) hat über eine Million Mitglieder und ist als Kern­or­ga­ni­sa­tion der Italie­ni­schen Linken (Sinistra Italiana) eng mit der PD sowie dem Open Society Netz­werk in Italien verbunden. Arci arbeitet mit der italie­ni­schen NGO „Medi­ter­raneo – Saving Humans“ zusammen, um ille­gale Migranten nach Europa zu bringen.

Soros-finan­zierte „Lawfare“ NGOs (Krieg­füh­rung mit recht­li­chen Mitteln) wie ASGI (Asso­cia­zione per gli Studi Giuri­dici sull’Im­mi­gra­zione), A Buon Diritto und CILD (Coali­zione Italiana Liberta e Diritti Civili) strengen immer wieder Prozesse in Italien an, um offene Grenzen zu erzwingen, u.a. der Fall „Hirsi Jamaa et al. gegen Italien“, der es 2012 EU-Ländern effektiv verbot, ille­gale Migranten an der Grenze zurück­zu­weisen.

2018 strebte ASGI zusammen mit ARCI und dem Global Legal Action Network (GLAN) vor dem Euro­päi­schen Gericht für Mensche­rechte EGMR den Prozess „GLAN-ASGI“ an, um eben­falls die Zurück­wei­sung von ille­galen Migranten zu verbieten. Im Februar 2020 doku­men­tierte das Euro­pean Center for Law and Justice (ECLJ) den Einfluss von Open Society auf das EGMR.

- ASGI erhielt 2018 laut Webseite 385.715 $ von Open Society.

– CILD erhielt 2016 laut OSF-Webseite 575.000 $ von Open Society.

– ARCI erhielt 2016 1.700 $, 2017 61.840 $ und 2018 149.760 von Open Society.

ARCI und deren Unter­or­ga­ni­sa­tionen wie ArciGay und Kultur­or­ga­ni­sa­tion Arci Strauss erhielten 2015–2019 laut Finanz­trans­pa­renz­system der EU FTS mindes­tens 3.409.206 € direkte Förde­rung (2015: 194.324 €; 2016: 135.311 €; 2017: 874.252 €; 2018: 1.238.031; 2019: 967.298 €). Projekte, an denen ARCI und deren Unter­or­ga­ni­sa­tionen betei­ligt waren, erhielten 2015–2019 mit anderen NGOs laut FTS insge­samt 11.386.296 €.

Im Klar­text heißt das: Das Verfahren gegen Matteo Salvini wird von NGOs ange­strengt, die von Open Society und unseren EU-Steu­er­gel­dern aus dem EU-Haus­halt bezahlt werden.

Dazu sagte MEP Joachim Kuhs (AfD), der EU-Haus­halts­be­richt­erstatter 2019:

„Wenn eine linke NGO, die mit der Regie­rungs­partei verbunden ist, einen Prozess gegen einen Amts­vor­gänger anstrebt, weil er die Grenzen seines Landes schützen wollte, und dies mit Geld von der EU und Open Society macht, müssen bei jedem Demo­kraten und denkenden Menschen alle Alarm­glo­cken läuten. Bei der Verwen­dung von Steu­er­gel­dern gilt das Neutra­li­täts­gebot. Die EU muss jede Finan­zie­rung poli­tisch vorein­ge­nom­mener NGOs sofort beenden. Dafür werden wir im Euro­pa­par­la­ment sorgen.“