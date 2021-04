Nur wenige Stunden, nachdem Deutsch­land offi­ziell bila­te­rale Gespräche über den Kauf des russi­schen Impf­stoffs aufge­nommen hatte, veröf­fent­lichte der in Brüssel ansäs­sige EUObserver.com die Nach­richt, dass in Russ­land vier Menschen an einer Impfung mit Sputnik V gestorben seien, die Behörden dies aber verschwiegen hätten. Der Exklu­sivar­tikel enthält jedoch keine Fakten und ist rein speku­lativ. Auf jeden Fall ist es nicht das erste Brüs­seler Medium, das das Vertrauen in die östli­chen Impf­stoffe unter­graben möchte, vermut­lich zum Wohl­ge­fallen der EU-Institutionen.

In Russ­land sind vier Menschen gestorben, nachdem sie mit dem russi­schen Impf­stoff Sputnik V geimpft wurden. Die Fälle werden von der in Amsterdam ansäs­sigen Euro­päi­schen Arznei­mit­tel­agentur (EMA) ernst genommen

- berich­tete das in Brüssel ansäs­sige Portal EUObserver.com am Freitag unter Beru­fung auf interne Doku­mente der russi­schen Verbrau­cher­schutz­be­hörde Rospotrebnadzor.

Der Rest des Arti­kels der führenden EU-Publi­ka­tion, die im Wesent­li­chen der „kleine Bruder“ von Politico.eu ist, enthüllte jedoch, dass die von Rospot­reb­nadzor einge­se­henen Doku­mente nie von letz­terem veri­fi­ziert wurden, und dass sie nur die Möglich­keit aufwarfen, dass die Todes­fälle mit Sputnik V in Verbin­dung stehen könnten. Die Russen haben bisher drei­zehn Millionen Menschen gegen das Coro­na­virus geimpft, welche die erste Dosis von drei Typen des russi­schen Impf­stoffs erhielten, so dass die vier angeb­li­chen Fälle für sich genommen ein vernach­läs­sig­barer Anteil wären. Die EMA hat die Papiere jedoch bereits „einge­sehen“, wie EUObserver.com auf Anfrage der Brüs­seler Zeitung mitteilte, sie nehme die Ange­le­gen­heit „ernst“. Nach Angaben des Portals können die Todes­fälle nicht faktisch nach­voll­zogen werden, da es in Russ­land keine öffent­liche Daten­bank gibt.

Bezeich­nen­der­weise wurde der diffa­mie­rende Artikel weniger als 36 Stunden nach der Ankün­di­gung des deut­schen Gesund­heits­mi­nis­ters Jens Spahn veröf­fent­licht, dass Berlin einen Vorver­trag mit Russ­land über den Impf­stoff abschließen werde, falls die Euro­päi­sche Kommis­sion (EK), die für die gemein­same Impf­stoff­pro­duk­tion zuständig ist, keine Einsicht zeigt.

Deutsch­land ist nach Öster­reich, der Slowakei und Ungarn nun das vierte EU-Mitglieds­land, das eine im EU-Port­folio fehlende Impf­stoff­quelle erschließen möchte.

Die EU-Kommis­sion hat kürz­lich zum x‑ten Mal bestä­tigt, dass die Mitglieds­staaten Impf­stoffe aus dem Osten auf eigene Faust kaufen können, sträubt sich aber weiterhin, mit Moskau zu verhan­deln, ebenso wie die EU-Phar­maagentur, die für die Vermark­tung von Impf­stoffen in der EU zuständig ist.

Brüs­seler Medien sagen, Sputnik sei „popu­lis­tisch“

Und die poli­ti­schen Aspekte finden ihr Echo in west­li­chen Medien mit tausend Verbin­dungen zu den EU-Insti­tu­tionen. Vor dem besagten Artikel von EUObserver.com veröf­fent­lichten Politico.eu, Reuters und die Finan­cial Times alle­samt diskre­di­tie­rende Artikel über den russi­schen Impf­stoff. Die Finan­cial Times berich­tete neulich sogar, dass die Menschen gezwungen werden, an den russi­schen Impf­ver­su­chen teil­zu­nehmen. Die EU-Phar­maagentur nimmt natür­lich auch diesen Bericht der Finan­cial Times „ernst“, während auf russi­scher Seite Kirill Dmitriev, CEO des Russian Direct Invest­ment Fund, der die Entwick­lung russi­scher Impf­stoffe finan­ziert und deren Produk­tion im Ausland verwaltet, argumentiert

der Zweck dieser Fake News ist nichts anderes als die Unter­gra­bung des EMA-Lizenzierungsprozesses.

Politco.eu, das Tausende von Links zur Euro­päi­schen Kommis­sion hat, ging in letz­terer Hinsicht am weitesten und argu­men­tierte, dass es Russ­land ist, das auf Desin­for­ma­tion zurück­greife, wenn es seinen eigenen Impf­stoff auf den Social-Media-Platt­formen von Sputnik V bewirbt – so wurde Russ­lands Reak­tion auf die Coro­na­virus-Epidemie beju­belt, die Impf­kam­pagne des Westens hingegen kriti­siert, wobei argu­men­tiert wurde, dass es Phar­ma­un­ter­nehmen nach den EU-Regeln nicht erlaubt sein solle, die Verbrau­cher direkt zu über­zeugen. Der Twitter-Account des russi­schen Impf­stoffs sei laut Politico.eu „popu­lis­tisch“, denn es sei dort wieder­holt darauf hinge­wiesen worden,

dass Länder (wie Ungarn), die außer­halb der gemein­samen EU-Beschaf­fung operieren, bei ihren Impf­kam­pa­gnen erfolg­rei­cher sind.

EU coun­tries that have decided to create their COVID vaccine port­folio inde­pendently, show a higher rate of vacci­na­tion in their popu­la­tion. Serbia and Hungary have purchased Sputnik V as part of their port­folio what helped them to become EU vacci­na­tion leaders. pic.twitter.com/LINoNDpmlJ — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 1, 2021

In contrast to 59 coun­tries that autho­rized #Sput­nikV, there is an orga­nized media campaign in EU daily attacking Sputnik and poli­ti­ci­zing EMA approval. The explana­tion is simple: big pharma and poli­tical lobbies are afraid, knowing Sputnik V is one of the world’s best vaccines. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 7, 2021

Quelle: Magyar Nemzet