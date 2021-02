In Deutsch­land wächst die Corona-Pandemie, mit all ihren Facetten der Entrech­tung, zu einem regel­rechten Kult heran. Nicht nur forderte Präsi­dent Frank-Walter Stein­meier jüngst alle Deut­schen mit der Aktion „Licht­fenster“ auf, Kerzen in die Fenster zu stellen, um den „Toten der Pandemie“ zu gedenken, nun will er sogar eine „zentrale Gedenk­feier“ abhalten.

Medial insze­nierte Massen-Panik

Am 18. April soll die gesamte Staats­spitze bei der Gedenk­feier zu Kreuze krie­chen und mit trau­er­voller Miene den Toten der Coro­na­virus-Pandemie gedenken. Einer „Pandemie“, die weniger Tote als im Jahres­durch­schnitt verur­sachte und bei der 99 Prozent der Erkrankten überleben.

Für Stein­meier sekundär, denn es brauche „eine ange­mes­sene Form des öffent­li­chen Geden­kens“. Ziel der Gedenk­feier ist es, „als Gesell­schaft inne­zu­halten, den Hinter­blie­benen eine Stimme zu geben und in Würde Abschied von den Toten zu nehmen“. Probleme dürfte es nur mit der Teil­neh­mer­an­zahl und den selbst aufer­legten Corona-Maßnahmen zu geben. Was die Aktion gene­rell für einen Nutzen für die Corona-Maßnahmen geplagte Bevöl­ke­rung bringen soll, abge­sehen von den Kosten dafür, bleibt unklar.