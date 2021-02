Es passt ins Bild des derzei­tigen Kultur­nie­der­gangs in Europa: Unter dem Deck­mantel der Corona-Pande­mie­be­kämp­fung wird seit dem letzten Jahr ein Feldzug gegen christ­liche Feier­tage und Hoch­feste geführt, der auch das Zerstören fami­liärer Bande mit sich bringt. So fielen Ostern, Pfingsten, Aller­hei­ligen und auch Weih­nachten quasi aus, Kirchen wurden geschlossen, Gottes­dienste ebenso wie Fami­li­en­feste verboten und von Fried­hofs­be­su­chen und Toten­ge­denken strikt abgeraten.

Sonder­re­geln für isla­mi­sche Feiertage

Anderes gilt für Moslems: kurz vor deren Fest­tagen werden die strikten Corona-Regeln – samt Lock­downs – zufäl­li­ger­weise „plötz­lich“ aufge­hoben. So verhielt es sich vergan­genes Jahr zu Ramadan im April, wo der Lock­down zehn Tage vor Beginn gelo­ckert wurde, und auch zum Opfer­fest im August. Und auch heuer dürfte sich dieses Muster wiederholen.

Sowohl in Deutsch­land, als auch in Öster­reich werden die Corona-Lock­downs nämlich bis Ostern (4. und 5. April) andauern (vermut­lich auch noch während der Oster­fest­tage) und kurz vor dem Beginn des Ramadan, der heuer am 12. April beginnt, enden. Das kündigte nicht nur schon Sach­sens CDU-Minis­ter­prä­si­dent Michael Kret­schmer an „Oster­ur­laub kann es dieses Jahr leider nicht geben“ , sondern auch Öster­reichs Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz.



Damit besänf­tigt man offenbar die großen mosle­mi­schen Paral­lel­ge­sell­schaften, damit man später nicht in Erklä­rungsnot gerät, warum sich die isla­mi­schen Mitbürger nicht an die Corona-Regeln halten, Behörden und Polizei sich wie gewohnt aber nicht eingreifen trauen. Zudem dürften Moslems, wenn man ihnen ihre reli­giösen Rechte beschneiden will, sich nicht mit fried­li­chen Spazier­gängen und Demons­tra­tionen zur Wehr setzen, sondern mit roher Gewalt.

FPÖ: Knie­fall vor dem Islam

Einen erneuten Knie­fall vor dem Islam kriti­siert man in Öster­reich von Seiten der FPÖ. Bundes­kanzler Kurz (ÖVP), der die Moslems im Land immer wieder begeis­tert zu ihren Feier­tagen beglück­wünscht, mache den Lock­down und somit die Entrech­tung der Bürger und den Nieder­gang der Wirt­schaft erneut vom Ramadan abhängig, so der frei­heit­liche Gene­ral­se­kretär Michael Schnedlitz.

„Ähnlich zum Vorjahr knickt Kanzler Kurz vor dem Islam in die Knie. Bis dahin wird unser Land ruiniert. Die zusätz­li­chen Wochen werden der Tod vieler Betriebe – vor allem in der Gastro­nomie – sein. Aber anschei­nend ist dem Kanzler das musli­mi­sche Fasten­bre­chen wich­tiger, als unsere komplette Wirt­schaft“, so Schned­litz, der die Bundes­re­gie­rung zum sofor­tigen Ende des evidenz­be­freiten Lock­downs aufforderte.

Ebenso scharf kriti­sierte FPÖ-Klub­ob­mann Herbert Kickl den erneut verlän­gerten Lock­down in Öster­reich bis Ostern. Die schwarz-grüne Bundes­re­gie­rung nehme alle Öster­rei­cher durch ihre nicht evidenz­ba­sierten und unver­hält­nis­mä­ßigen Zwangs­maß­nahmen weiterhin in Geisel­haft. Man male ledig­lich das Schreck­ge­spenst der Muta­tionen an die Wand, um weiterhin die Bevöl­ke­rung in Panik zu versetzen und sie Entrechten zu können.

Und FPÖ-Chef Norbert Hofer mahnte erneut eine Entlas­sung der gesamten Bundes­re­gie­rung beim Bundesr­pä­si­denten ein. Man solle lieber ein Exper­ten­ka­bi­nett instal­lieren und sich in der Zwischen­zeit auf Neuwahlen vorbe­reiten, denn die Regie­rung sei durch ihre Inkom­pe­tenz und ihre zahl­rei­chen Skan­dale nicht mehr tragbar.

Jeden­falls scherzen viele Nutzer im Internet bereits, dass man die künf­tige Lock­down-Dauer immer an den isla­mi­schen Feier­tagen im Jahr fest­ma­chen kann.