Wenn Menschen ihr Hab und Gut oder sogar ihr Leben verlieren, ist es immer schlimm! Noch schlimmer, oder sogar zynisch wird es, wenn mensch­li­ches Leid poli­tisch instru­men­ta­li­siert wird, wie es hier­zu­lande regel­mäßig im Falle irgend­welche Wetter­ex­treme passiert. Jedes Wetter­ex­trem wird von den Klima­hys­te­ri­kern als „Beweis“ für den „menschen­ge­machten Klima­wandel“ ange­führt, der angeb­lich nur durch die irrwit­zige „Ener­gie­wende“ gestoppt werden kann. Das Leid der Betrof­fenen soll mithelfen Billionen Euros in die Taschen irgend­wel­cher Lobby­isten zu spülen.



Hat die Hoch­was­ser­ge­fahr im Laufe der Zeit zugenommen?

Unbe­stritten sind Hoch­wasser und damit einher­ge­hende Über­schwem­mungen Bestand­teile des natür­li­chen Gesche­hens am Lauf eines Flusses oder Baches. Zu einer Natur­ka­ta­strophe werden sie erst, wenn Sach­werte sowie mensch­li­ches oder tieri­sches Leben betroffen sind. Aber im Verlauf der sich ständig auswei­tenden Land­nut­zung werden immer mehr Gebiete der Gefahr durch Hoch­wasser ausge­setzt. Einen weiteren Grund für das Steigen der Gefähr­dung durch Über­schwem­mungen liegt in der immer inten­si­veren Flächen­nut­zung, was oft zur Versie­ge­lung des Unter­grunds, einer Begra­di­gung, oft sogar mit einer Beto­nie­rung verbunden, sowie zu einer stän­digen Verrin­ge­rung von natür­li­chen Über­schwem­mungs­ge­bieten führt. So kann der Nieder­schlag auf versie­gelten Böden kaum gespei­chert werden und fließt daher sehr schnell in die Bäche und Flüsse hinein. Inso­fern sind zahl­reiche Über­schwem­mungen in Deutsch­land und anderen Indus­trie­na­tionen oft „haus­ge­macht“ (aus www.goruma.de/erde-und-natur/naturkatastrophen/unwetter-hochwasser-und-ueberschwemmungen).

Es gibt also tatsäch­lich einen mensch­li­chen Einfluss auf die Inten­sität von Über­schwem­mungen, der aber mit dem „Klima­wandel“ nichts zu tun hat und in der Öffent­lich­keit wenig disku­tiert wird.

Wie verhee­rend ist das aktu­elle Hoch­wasser im Vergleich zu vergan­genen Hochwässern?

Das aktu­elle Hoch­wasser in Deutsch­land wird in die Geschichte der Hoch­wässer eher als ein Beschei­denes eingehen:

Das letzte große Hoch­wasser trat im Jahre 2013 auf (siehe de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser_in_Mitteleuropa_2013). Betroffen war ganz Mittel­eu­ropa (siehe de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser_in_Mitteleuropa_2013).

Einord­nung des Hoch­was­sers von 2013:

Das Ereignis wird durchweg als hundertjähr­li­ches Extrem­ereignis einge­stuft, sowohl was die Nieder­schlags­in­ten­sität betrifft als auch die Abfluss­menge (HQ100). Die Rekord­werte aus den Jahren 2002 (de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser_in_Mitteleuropa_2002) und 2005 (de.wikipedia.org/wiki/Alpenhochwasser_2005) wurden im Alpen- und Donau­raum an vielen Mess­stellen über­troffen, teils auch die des Donau­hoch­was­sers 1954 (de.wikipedia.org/wiki/Donauhochwasser_1954), das als das schwerste des 20. Jahr­hun­derts gilt. Auch das Hoch­wasser im Elbe­ge­biet 2002 (de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser_in_Mitteleuropa_2002) wurde mindes­tens ab dem Pegel Dessau fluss­ab­wärts übertroffen.

Einen beson­deren Spit­zen­wert erreichte das Hoch­wasser in Passau in Bayern. Dort wurde am Pegel Passau/Donau die 12,89-m-Marke erreicht, 69 cm höher als 1954 (12,20 m). Für das bisher höchste bekannte Hoch­wasser 1501 (de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser_in_Mitteleuropa_1501) – allge­mein für Mittel­eu­ropa um HQ 1000 , teils noch deut­lich höher geführt – wurde nach neueren Erkennt­nissen bezogen auf den Donau-Pegel „Schanzl­brücke“ ein Wasser­stand von ca. 13,2 m rekon­stru­iert. Damit liegt es dort im Bereich eines 500-jähr­li­chen Ereig­nisses. Der Stand beim mögli­cher­weise noch höheren Magda­le­nen­hoch­wasser (de.wikipedia.org/wiki/Magdalenenhochwasser_1342) vom 22. Juli 1342 ist nicht über­lie­fert. Halle meldete den höchsten Stand der Saale seit 400 Jahren (Pegel Trotha: 8,10 m, 3. Juni morgens), Zeitz an der Weißen Elster in derselben Größen­ord­nung „den höchsten jemals gemes­senen Wert“ (6,45 m, 3. Juni).

Sturm­fluten:

Über­flu­tung Hamburgs 1962!

Betrachtet man die Anzahl der Todes­opfer (340), so war dieses Hoch­wasser wohl das Schlimmste im 20. Jahr­hun­dert in Deutsch­land (www.ndr.de/geschichte/chronologie/Sturmflut-1962-Als-Hamburg-im-Wasser-versank,grossesturmflut2.html).

Noch schlimmer war die Flut­ka­ta­strophe von 1953, von der England und Holland betroffen waren (de.wikipedia.org/wiki/Flutkatastrophe_von_1953) mit 1835 Toten.

Eine Liste der schlimmsten doku­men­tierten Hoch­wässer welt­weit findet sich hier: de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Hochwasser-Ereignissen

Dürre­ka­ta­stro­phen:

Genauso beliebt wie Über­schwem­mungs­ka­ta­stro­phen sind bei den Klima­hys­te­ri­kern Trocken­pe­ri­oden. Dazu seien auch einige histo­ri­sche Beispiele erwähnt:

Dust Bowl (Staub­schüssel siehe de.wikipedia.org/wiki/Dust_Bowl):



Bild aus dem zitierten Wikipedia-Artikel

Diese Kata­strophe wurde in den Drei­ßi­ger­jahren des vorigen Jahr­hun­derts in den USA und Kanada durch eine natür­liche Klima­va­rianz in Verbin­dung mit einer unan­ge­passten Bewirt­schaf­tung verursacht.

Dürre 1540 in Europa:

Eine extreme Dürre gab es im Jahre 1540 während der „Kleinen Eiszeit“ (de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrre_in_Mitteleuropa_1540):

Elf Monate fiel damals prak­tisch kein Regen, „die Tempe­ratur lag fünf bis sieben Grad über den Normal­werten des 20. Jahr­hun­derts, verbreitet muss die Tempe­ratur im Hoch­sommer über vierzig Grad geklet­tert sein. Unzäh­lige Wald­ge­biete in Europa gingen in Flammen auf, beißender Rauch trübte das Sonnen­licht, im ganzen Sommer 1540 wurde kein einziges Gewitter regis­triert. Schon im Mai wurde das Wasser knapp, Brunnen und Quellen fielen trocken, die Mühlen standen still, die Leute hungerten, das Vieh wurde notge­schlachtet.“ In Europa starben im Jahr 1540 schät­zungs­weise eine halbe Million Menschen, die meisten von ihnen an Durch­fall­erkran­kungen.

El Niño:

Das unre­gel­mäßig wieder­keh­rende El Niño-Phänomen verur­sacht in Asien immer wieder Dürre­ka­ta­stro­phen (siehe de.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o) durch das Ausbleiben des Monsuns. Der ameri­ka­ni­sche Autor Mike Davis (de.wikipedia.org/wiki/Mike_Davis) widmete den Auswir­kungen dieses Phäno­mens in den Jahren 1876 bis 1879 1896 und 1900 vor allem Indien und China ein Buch mit dem Titel

„Late Victo­rian Holo­causts: El Niño Famines and the Making of the Third World“ (der deut­sche Buch­titel wurde pikanter Weise abge­schwächt: „Die Geburt der Dritten Welt“):

Durch die Kombi­na­tion des El Niño-Phäno­mens und der spezi­fi­schen impe­ria­lis­ti­schen Verwal­tung dieser Gebiete durch England (Vorrats­hal­tung wurde von den Englän­dern als nicht markt­kon­form verboten) starben zwischen dreißig und sechzig Millionen Menschen. Aber auch ohne kolo­niale Verwal­tung kommt es durch das El Niño ‑Phänomen immer wieder nicht nur in Indien sondern auch in Afrika zu Kata­stro­phen (www.dw.com/de/gr%C3%B6%C3%9Fte‑d%C3%BCrre-in-indien-seit-100-jahren/av-19326333).

Diese kurze Aufzäh­lung erhebt keinerlei Anspruch auf Voll­stän­dig­keit und soll nur zeigen, welche natür­li­chen Klima­va­ri­anzen möglich sind.