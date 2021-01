Zum vierten Mal in diesem Jahr versuchten ille­gale Migranten aus Serbien, gewaltsam nach Ungarn einzu­dringen, diesmal in Kübek­háza am Drei­län­dereck Ungarn-Serbien-Rumänien.

Die ille­galen Migranten wurden von Menschen­händ­lern getäuscht, die ihnen glauben machen wollten, dass zu Silvester die Grenze unbe­wacht sei, weil Polizei und Soldaten Urlaub hätten.

Doch die unga­ri­sche Polizei und die Soldaten waren wie immer wachsam und einsatz­be­reit, so auch diesmal.

„Eine ille­gale Migran­ten­gruppe hat versucht, in Kübek­háza illegal nach Ungarn einzu­reisen. Rund 31 Migranten versam­melten sich am 31. Dezember 2020 auf serbi­scher Seite in der Nähe des Drei­län­der­ecks. Die Polizei entdeckte die Gruppe einige Minuten nach drei Uhr durch Wärme­bild­ka­meras. Die Migranten gingen gewaltsam gegen Grenz­schutz­be­amte vor, warfen Steine ​​auf sie und beschimpften sie. Dienst­ha­bende Poli­zei­be­amte und Soldaten verhin­derten den ille­galen Grenz­über­tritts­ver­such, wobei es weder zu Personen- noch zu Sach­schäden kam.“ – so der amtliche Bericht auf der Webseite Police.hu.

Wie von Exper­ten­seite zu erfahren war, sind die ille­galen Migranten nicht mit den tech­ni­schen Möglich­keiten der unga­ri­schen Poli­zei­be­amten und Soldaten vertraut, d.h. sie wissen nicht, wie viele und welche Arten von Wärme­bild­ka­meras zur Bewa­chung der unga­ri­schen Grenze verwendet werden, an welchen Grenz­ab­schnitte diese zum Einge­satz kommen und dass es mitt­ler­weile auch mit Wärme­bild­ka­meras ausge­stat­tete Drohnen gibt, die ille­gale Grenz­über­tritte bereits im Vorbe­rei­tungs­sta­dium erfassen können.

Die unga­ri­schen Grenz­schutz­be­amten sind mobil und das Sicher­heits­netz ist so konstru­iert, dass an jedem Punkt der grünen Grenze ein Eindring­ver­such sofort fest­ge­stellt und mit ausrei­chender Kraft darauf reagiert werden kann. So wie es am Donnerstag im Morgen­grauen in Kübek­háza geschah, wo die ille­galen Migranten keine Chance hatten, unga­ri­sches Terri­to­rium zu betreten.

Quelle: Magyar Nemzet