Es war ein starkes Zeichen für Frei­heit, Selbst­be­stim­mung und gegen Bevor­mun­dung und Diktatur. In Wien strömten am Samstag (trotz Minus­graden und Schnee­fall!) je nach Schät­zung und Quelle zwischen 20.000 und 50.000 Bürger auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen und die weit­rei­chenden Frei­heits­ent­züge durch die Regie­rung aus ÖVP und Grünen zu demons­trieren. UNSER MITTELEUROPA war vor Ort und dokumentierte.

Bunt gemischte und fried­liche Teilnehmer

Trotz aller Repres­si­ons­ver­suche durch Innen­mi­nister Karl Nehammer (ÖVP), das poli­zei­liche Abfangen von Bussen aus anderen Bundes­län­dern, die Hetze und Lügen­pro­pa­ganda gegen die Demons­tranten durch Main­stream-Medien und dem Risiko, verhaftet oder zumin­dest drang­sa­liert zu werden, entschlossen sich zehn­tau­sende mutige Menschen, auf die Straße zu gehen.

Die Teil­nehmer waren bunt gemischt und aus allen sozialen Schichten kommend. Es fanden sich „Hippies“ und „Alter­na­tive“ mit Dread­locks, ebenso wie Eltern mit Kindern, „Anzug­träger“, Arbeiter, Studenten, Migranten und Pensio­nisten ein. Auch „Alt-Linke“, die bereits bei den „Au-Beset­zungen“ in Hain­burg mitde­mons­triert haben (die Geburts­stunde der öster­rei­chi­schen Grünen) marschierten mit, weil sie die dikta­to­ri­schen Maßnahmen satt hatten. Und: alle verhielten sich fried­lich und diszi­pli­niert. Masken und Abstände wurden verständ­li­cher­weise ignoriert.

Stör­ak­tion durch 20 Antifas kläg­lich gescheitert

Der nicht enden wollende Menschenzug bewegte sich über den gesamten Ring rund um die Wiener Innen­stadt. Als Teil­nehmer konnte man weder Beginn, noch Ende der Demo erkennen. Auf Höhe des Stadt­parks kam der Demons­tra­ti­onszug zum einzigen Mal kurz zum Erliegen. Der Grund: 20 (vermut­lich gekaufte) Links­ex­tre­misten der Antifa versuchten durch eine Stra­ßen­blo­ckade den „Aufmarsch der Rechts­ex­tre­misten“ zu verhin­dern. Sechs von ihnen setzten sich auf die Straße und mussten schließ­lich davon­ge­tragen werden.

Doch die Polizei zeigte sich mit der Anti-Regie­rungs­de­mons­tra­tion soli­da­risch und entfernte die Blockade der Antifa, so dass der Demozug unge­hin­dert weiter­gehen konnte. Gene­rell verhielt sich die Polizei äußerst passiv. Man wagte es nicht, gegen Verstöße der Corona-Verord­nungen einzu­schreiten oder die Bürger ander­weitig zu drangsalieren.

Demons­tra­tionen gehen weiter, bis Regie­rung geht

Immer wieder wurde Laut­stark der Rück­tritt der Regie­rung und insbe­son­dere des Bundes­kanz­lers Sebas­tian Kurz skan­diert. Am selben Tag sickerte ja in den öster­rei­chi­schen Medien durch, dass die Regie­rung den Lock­down erneut verlän­gren werde, bis mindes­tens Mitte Februar und danach eine FFP2-Masken­pflicht sowie eine Test­plicht für das Betreten von Gastro­nomie oder Kulturveranstaltungen.

Daher werden die Demons­tra­tionen weiter­gehen. Am Sonntag, 31.01, wird die nächste Groß-Demons­tra­tion in Wien gegen die Regie­rung statt­finden. Der Wochen­blick-Heraus­geber und freie Medi­en­schaf­fende Stefan Magnet brachte es tref­fend auf den Punkt:

Heute in Wien war ein Meilen­stein im Kampf um Frei­heit und Grund­rechte! Was Berlin im August für die BRD war, war heute Wien für Österreich!

Nur, dass es mächtig weiter­geht == tragt euch dick und fett den 31. Jänner in Wien (Sonntag) im Kalender ein! Das wird die nächste Groß­demo! == > heute je nach Schät­zung 15.000 bis 50.000 TAUSEND Menschen in Wien! (für das demons­tra­tions-müde Öster­reich eine Sensa­tion!) > alles verlief fried­lich, die Teil­nehmer waren SEHR diszi­pli­niert, dass nicht einmal die besto­chenen Systemm­edien negativ berichten konnten > Auf jeden Demons­tranten kommen zumin­dest 100 Sympa­thi­santen, die zuhause die Daumen drücken und NOCH abseits stehen… die Stim­mung kippt! > wenn die wirt­schaft­li­chen und sozialen Verhält­nisse noch schlimmer in Schief­lage geraten, werden all diese Menschen bereits wissen, dass nicht „DAS VIRUS“ uns in diese miese Lage gebracht hat, sondern die poli­ti­schen und medial Verant­wort­li­chen! > Jetzt wieder alle in den Regionen und Gemeinden spazieren, demons­trieren, aufklären und Wider­stand leisten. Am 31. Jänner auf dem Helden­platz! Ein guter Tag dieser 16. Jänner — freut euch!

Impres­sionen der Demonstration:

Weitere Videos folgen.