Wien: Bilder und Video vom Fackelzug 1683

Auch heuer fand in Wien wieder eine feier­liche Gedenk­ver­an­stal­tung zur Erin­ne­rung an den Sieg über die Türken und die Rettung Europas im Jahr 1683 statt. Etwa 300 Besu­cher kamen zu der von der Kahlen­berg-Allianz orga­ni­sierten Veran­stal­tung. Hier das Video der beein­dru­ckenden Veran­stal­tung:

Die wich­tigste Schlacht in der Geschichte Europas: Am Kahlen­berg retteten verei­nigte christ­liche Heere Wien vor den türki­schen Bela­ge­rern und Europa vor der Isla­mi­sie­rung. Der 12. September sollte der erste gesamt­eu­ro­päi­sche Feiertag sein, fordert Petr Bystron in Erin­ne­rung an den Tag, an dem das Abend­land vor der Erobe­rung durch die Osmanen gerettet wurde. Der AfD-Außen­po­li­tiker nimmt auch in einem Video zu diesem bedeu­tenden Tag wie folgt Stel­lung:







