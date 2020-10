Letzte Woche kam es in Wien am West­bahnhof vor einem geplanten Einkauf in einem dortigen Super­markt zu einer Konfron­ta­tion zwischen der Polizei und geset­zes­treuen Bürgern, die sich auf die Rege­lung betref­fend Masken­be­freiung (Covid-19 Lockerungsverordnung/Ausnahmen) beriefen. Sie hatten entspre­chende ärzt­liche Atteste dabei und wiesen diese vor. In dieser Konfron­ta­tion zeigte sich, dass unsere Infor­mantin Jennifer Klau­n­inger (Jenny Klaus), eine der Betrof­fenen, der Exeku­tive argu­me­nativ haus­hoch über­legen war. Die Exeku­tive berief sich auf eine Verwal­tungs­über­tre­tung, konnte diesen Vorhalt jedoch nicht substan­ti­ieren. Schlimmer noch: die Poli­zisten waren weder imstande zu argu­men­tieren noch gegen­zu­ar­gu­men­tieren. Doch hören Sie am besten selbst:

Das zweite Video entstand nach dem Verlassen des Super­marktes. Erneut wurde unser Infor­mantin von der Polizei ange­halten und mit demselben Vorhalt konfron­tiert, den sie bereits zuvor mit deren Kollegen ausdis­ku­tiert hatte. Diesmal kam es jedoch zu keiner Eini­gung der

Vernunft und die Exeku­tive begann ihr einge­übtes Spiel­chen durch­zu­ex­er­zieren, nämlich Betei­ligte zu isolieren, einzeln einzu­kreisen und hand­lungs­un­fähig zu machen, d.h. zu Boden ringen und Anlegen der Hand­fes­seln. Die Szene endete mit dem Abführen und Verbringen in einen Arrestan­ten­wagen, flan­kiert von einer öster­rei­chi­schen Spezi­al­ein­heit zur Terro­ris­mus­be­kämp­fung (die soge­nannte „Wega“).

Unsere Infor­mantin nimmt dazu Stel­lung:

„Nachdem ich gefes­selt und dabei verletzt wurde, spielte sich auf dem Poli­zei­posten folgendes ab: Der Komman­dant kam zu mir, um ein Verhör zu führen. Während­dessen entnahmen seine Kollegen entgegen meinem Willen meine Geld­börse aus meiner Hand­ta­sche und stellten offen­sicht­lich meine Perso­na­lien fest. Die Reak­tion war erstaun­lich: nachdem sie erkannten, dass ich eine mittel­eu­ro­pa­weit bekannte Akti­vistin bin, mit der es offen­sicht­lich nicht gut Kirschen essen ist, waren die Poli­zisten sicht­lich nervös, öffneten sofort meine Hand­schellen und forderten mich auf, umge­hend den Poli­zei­posten zu verlassen.“

Die Geschichte hatte aber damit keines­falls ein Ende, denn die Polizei hatte ihre Rech­nung ohne den öster­rei­chi­schen Verfas­sungs­ge­richtshof gemacht. Dieser publi­zierte vor wenigen Tagen, auch von deut­schen Medien stark beachtet, ein Erkenntnis unter dem Titel „COVID-19: Mehrere – vor allem frühere – Maßnahmen gesetz­widrig, da Entschei­dungs­grund­lagen unzu­rei­chend doku­men­tiert“, das fast alle bishe­rigen Covid-Vorschriften der öster­rei­chi­schen Regie­rung zur Maku­latur machte. Für juris­tisch Inter­es­sierte findet sich der Voll­text des Erkennt­nisses hier:

www.vfgh.gv.at/medien/Entscheidungen_Oktober-Session.php

Späte Einsicht der Polizei

Unsere Infor­mantin erlaubte sich im Nach­spann der geschil­derten Ereig­nisse an sämt­liche Landes­po­li­zei­kom­mis­sa­riate Öster­reichs eine E‑Mail-Nach­richt zu schi­cken, in der sie auf die Unge­setz­lich­keit des Vorge­hens der Wiener Exeku­tive unter Hinweis auf das Erkenntnis des Verfas­sungs­ge­richts­hofes verwies. Die Reak­tion war wiederum erstaun­lich, denn Polizei.news Öster­reich brachte kurz danach auf Face­book folgende Meldung: