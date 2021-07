WIEN – Rund 20 krei­schende Weiber links­ex­tre­mis­ti­scher Grup­pie­rungen stürmten diese Woche die Büros der öster­rei­chi­schen Nach­rich­ten­seite „oe24“. Der Grund für den Angriff: Der Sender hatte die Natio­na­lität der Verge­wal­tiger und Mörder der 13-jährigen Leonie genannt.

Rasende Furien wittern „Sexismus und Rassismus“

Die „Wiener Einsatz­gruppe Femi­nis­ti­sche Alarm­ab­tei­lung“ WEFA bzw. „Alerta Femi­nista“ drangen in die Räume der öster­rei­chi­schen Online-Platt­form und TV-Senders „oe24“ ein. Sie erreichten über den Müll­raum die Werbe-Verkaufs­büros von oe24 und atta­ckierten dort mehrere Mitar­bei­te­rinnen. Der links­ex­tremen Weiber­gruppe, die sich „Alerta Femi­nista“ nennt, passte es nicht, dass bei der Bericht­erstat­tung über die Verge­wal­ti­gung, Miss­hand­lung und Ermor­dung des 13-jährigen Mädchens Leonie die afgha­ni­sche Natio­na­lität der mutmaß­li­chen vier Täter genannt wurde. Das sei in den Augen dieser kranken Grup­pie­rung laut der Bild-Zeitung „Sexismus und Rassismus“.

Mädchen über­lebte Grup­pen­ver­ge­wal­ti­gung nicht

Die mutmaß­li­chen Täter hatten nur wenige Tage nach dem dschi­ha­dis­ti­schen Terror in Würz­burg in Wien die gerade einmal 13 Jahre alte Leonie mit Unmengen an Drogen gefügig gemacht und über Stunden brutal verge­wal­tigt. Das Mädchen über­lebte die Tortur nicht und wurde von den krimi­nellen und mehr­fach vorbe­straften „Schutz­su­chenden“ einfach auf einem Grün­streifen in der Nähe des Tatorts abgelegt.

Quelle: journalistenwatch.com