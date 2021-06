Kultur des Lebens als Anti­these zur Kultu­rellen Homo­se­xu­altät und der Lüge von der “freien Wahl” gleich­be­rech­tigter geschlecht­li­cher Identitäten

Der “Marsch für die Familie” als jähr­li­cher Prüf­stein intel­lek­tu­eller und mora­li­scher Redlichkeit

Von Chris­tian Zeitz

Am vergan­genen Samstag, dem 19. Juni, fand bereits zum 10. Mal der tradi­tio­nelle “Marsch für die Familie” statt. Trotz brütender Hitze waren es am Höhe­punkt knapp 300 Teil­nehmer, die den Reden höchst­ran­giger Vertreter des Lebens­schutzes, des klas­si­schen Fami­li­en­ideals, des allei­nigen Erzie­hungs­rechts der Eltern und des Bekennt­nisses zur Norma­lität binärer Geschlech­ter­iden­ti­täten gespannt zuhörten. Der eigens aus Salz­burg ange­reiste Bischof Andreas Laun berührte mit wissen­schaft­li­chen Abge­klärt­heit und spür­barer Menschen­liebe. Nicht weniger beein­druckten Chor­epi­skopos Emanuel Aydin, Minis­ter­prä­si­dent d.D. Jan Carno­gursky, Distrik­t­o­berer Pater Stefan Frey, der Theo­loge und Philo­soph Wolfram Schrems und der Publi­zist und Akti­vist Georg Imma­nuel Nagel mit profunden Analysen und scho­nungs­loser Kritik der egoma­nisch moti­vierten Politik sexu­eller Beliebigkeit.

Zu Anfang waren die Teil­nehmer mit einer stillen Gedenk­mi­nute der trau­rigen Pflicht des dank­baren Geden­kens an den jüngst verstor­benen Pro Vita-Gründer und Fami­li­en­marsch-Initiator Alfons Adam nach­ge­kommen. Der neue Pro Vita-Präsi­dent Georg Roth über­nahm danach das Zepter mit einer wissen­schaft­lich basierten Kritik des Corona-Impf­ex­pe­ri­ments an Kindern.

Unge­achtet der Ernst­haf­tig­keit des Anlie­gens hatten sich einige dutzend schrill kostü­mierter, teils halb­nackter Anti­fanten und Linker aller Deno­mi­na­tionen eben­falls am Stephans­platz posi­tio­niert und brüllten sich die Stimmen heiser – mit immer denselben, seit Jahren gleich unor­gi­nellen und geist­losen Droh-Sprü­chen: “Hätte Maria abge­trieben, wärt ihr uns erspart geblieben!” – “Kein Gott, kein Staat, kein Patriachat!” Ein bedroh­li­ches Szenario gewalt­be­reiter Chaoten (“aus dem Schlund der Hölle”), mühsam im Zaum gehalten durch den profes­sio­nellen Einsatz einer drei­stel­ligen Zahl gut ausge­rüs­teter Polizisten!

Der Marsch vom Stephans­platz zum Ball­haus­platz wurde auf herz­er­fri­schende Weise von den Kaiser­jä­gern unter Kapell­meister Werner Hackl bege­leitet. Zwischen Präsi­dent­schafts­kanzlei und Bundes­kanz­leramt gaben Angela Ho und Jakob Stein­bauer berüh­rende Bekennt­nisse für glück­liche und liebe­volle Jung-Fami­lien ab.

Während mit dem Prinz Eugen-Marsch der Ausklang der erfolg­rei­chen Kund­ge­bung into­niert wurde, stürmten vom Burg­garten her brül­lende Horden haßer­füllter Homo- bzw. “LGBTIQ+-Community“-Aktivisten. Sie trugen den aggres­siven Geist mit sich, der sich hinter der pfau­en­haft bunten, glit­zer­haft-fumme­ligen und daher herzig-harmlos wirkenden Fassade der Pride-Parade verbirgt, die zur selben Zeit über die Ring­straße wummerte.

Hier, in der opulent-geilen Schein­welt, einer Art von baby­lo­ni­schem Körper­kult, mani­fes­tierte sich also wieder einmal der Hofstaat der multi­se­xu­ellen Geil­heit, die ihre Herr­schaft auf alle gesell­schaft­li­chen Bereiche, beson­ders auf dieje­nige der Jugend ausge­dehnt zu haben scheint.

Das Bild praller, rein diess­seits­be­zo­gener Sinn­lich­keit mani­fes­tiert sich auf so aufdring­liche Weise in der Öffent­lich­keit der Urba­nität, dass dem Beob­achter kein Zweifel an der Reprä­sen­ta­ti­vität, ja sogar an der Mehr­heits­fä­hig­keit des damit trans­por­tierten Lebens­mo­dells kommt.

Dieses Lebens­mo­dell fußt auf der Idee, dass es keine festen geschlecht­li­chen Iden­ti­täten von Mann und Frau inklu­sive der dazu­ge­hö­rigen Ausrich­tung der sexu­ellen Appe­tenz geben würde, und dass daher auch die binäre Ordnung der klas­si­schen Familie und der darauf aufbau­enden Gesell­schaft nichts mehr als eine will­kür­liche Konstruk­tion sei. Demge­gen­über würden die Biologie bzw. Anatomie einer­seits und die Ausrich­tung der Geschlecht­lich­keit ande­rer­seits nichts mitein­ander zu tun haben, und daher könnte die „Ausrich­tung“ der Sexua­lität frei gewählt und entspre­chend ausge­lebt werden. Mit zuneh­mender Durset­zung dieser Sicht würde sexu­elle Unter­drü­ckung verschwinden, die vermeint­liche bürger­liche „Norma­lität“ in Luft aufge­löst und die queere Viel­falt zum gesell­schaft­li­chen Stan­dard erklärt werden.

In diesem Sinn feiert sich LGBTIQ+-Community als neue Herren­rasse, und sie mani­fes­tiert dies alljähr­lich am „Chris­to­pher Street Day“ im Zuge praller „Pride-Paraden“ auf der ganzen Welt. Keine poli­ti­sche Kraft scheint dieser Besitz­ergrei­fung des öffent­li­chen Raums durch die queere Bewe­gung etwas entgegen zu setzen zu haben, denn sie präsen­tiert sich als demo­kra­tisch legi­ti­miertes Massenphänomen.

Gerade die Aufdring­lich­keit, mit der das queere Dogma jedem Zweifel entzogen wird, sollte ein Auftrag sein, es bei jeder sich bietenden Gele­gen­heit zu hinter­fragen und zu über­prüfen. In diesem Sinn haben sich drei Akti­visten des „Marsch für die Familie“ in der Nacht vom Samstag auf Sonntag für rund zwei­ein­halb Stunden unter die vielen tausenden Jugend­li­chen gemischt, die im Rathaus­park zwischen Univer­sität und Parla­ment nach der Been­di­gung der „Pride-Parade“ so richtig „abfei­erten“.

Sie machten dabei zwei über­ra­schende aber außer­or­dent­lich deut­liche Wahrnehmungen:

1. In diesem Zeit­raum von zwei­ein­halb Stunden konnten maximal zwei Dutzend Personen als eindeutig homo­se­xuell oder lesbisch iden­ti­fi­ziert werden, weil sie beson­ders tuntig aufge­macht waren oder entspre­chende Hand­lungen mit Part­nern bzw. Part­ne­rinnen voll­zogen. Die erdrü­ckende Mehr­heit, d.h. weit mehr als 99% sahen völlig normal, manche davon sogar schon bieder oder spießig aus und benahmen sich auch so.

2. Das Alter der zahl­rei­chen Party­gäste lag über­wie­gend zwischen 15 und 30 Jahren – alters­mä­ßige Ausreißer waren Ausnah­me­erschei­nungen. Inner­halb des Beob­ach­tungs­zeit­raumes von zwei­ein­halb Stunden konnten nur äußerst verein­zelt Hand­lungen wahr­ge­nommen werden, deren Hinter­grund man als sexuell moti­viert inter­pre­tieren hätte können. Tatsäch­lich waren fast alle Anwe­senden so „brav“, dass es schon fast beängs­ti­gend war. Man hatte den Eindruck, dass hier alle einfach deswegen gekommen waren, um in entspannter Weise jugend­liche Gemein­schaft­lich­keit nach dem Terror des Corona-Maßnah­men­wahn­sinn zu feiern.

Aus diesen beiden Beob­ach­tungen ergeben sich zwin­gend folgende Rückschlüsse:

Die Behaup­tung, Homo­se­xua­lität bzw. „sexu­elle Diver­sität“ sei ein Massen­phä­nomen, muß als voll­stän­diger Blöd­sinn begriffen werden. Die Zahl der genuin Homo­se­xu­ellen ist unter­halb der Promil­le­grenze ange­sie­delt, die Behaup­tung des Gegen­teils ist eine dumme und beleg­lose Ideo­logie. Das Sample der aber­tau­senden Teil­nehmer der „Pride-Feier“ muß wohl als absolut reprä­sen­tativ begriffen werden – wo sonst, wenn nicht dort wäre es zu erwarten, dass Expo­nenten der „sexu­ellen Viel­falt“ ihre „Ausrich­tung“ offen zu Schau stellen?

Das zentrale Dogma der Qeer-Bewe­gung, die Ausrich­tung der Sexua­lität hätte mit der Biologie/Anatomie des Körpers nichts zu tun, weswegen die geschlecht­liche Iden­tität und damit auch die „sexu­elle Ausrich­tung“ frei wählbar wären, ist eine kapi­tale Lüge. Noch nie wurde irgend­eine gene­ti­sche oder sons­tige körper­liche Grund­lage für Homo­se­xua­lität iden­ti­fi­ziert bzw. nach­ge­wiesen. Ebenso gibt es kein objek­ti­vier­bares Substrat für die Behaup­tung „ein Mann bzw. die Psyche eines Mannes“ könne in einem weib­li­chen Körper „wohnen“ oder umge­kehrt. Die Abwei­chung der „sexu­ellen Iden­tität“ von der anato­mi­schen Bedingt­heit ist ein rein geis­tiges Phänomen, das als Fehl­ein­schät­zung der Realität begriffen werden muß.

Es ist natür­lich deut­lich zu machen, dass dies­be­züg­liche Fehl­ein­schät­zungen keinen Anlaß für Diskri­mi­nie­rungen oder gar Verfol­gungen geben dürfen. Diese müssen stets mit aller Entschie­den­heit zurück­ge­wiesen werden. Aber sie dürfen auch umge­kehrt nicht zur Grund­lage spezi­eller Privi­le­gien stili­siert werden, wie dies von der LGBTIQ+-Community seit Jahren auf aggres­sive Weise gefor­dert wird.

Insbe­son­dere ist dem Anspruch der Förde­rung öffent­li­cher Mani­fes­ta­tionen angeb­li­cher sexu­eller „Viel­falt“ aus staat­li­chen Mitteln mit aller Entschie­den­heit zurückzuweisen.

Viel­mehr liegt es im öffent­liche Inter­esse, die binäre Ordnung, die sich aus der Unter­schei­dung von Mann und Frau und damit von Vater und Mutter ergibt, zu unter­stützen und die auf ihr aufbau­enden Insti­tu­tionen zu privi­le­gieren und staat­lich zu fördern.

Gott schuf den Menschen mit zwei Beinen. Niemand wird und darf diskri­mi­niert werden, wenn er mit nur einem Bein auf die Welt kommt. Aber die Gemein­schaft darf nichts tun, was die Abwei­chung zur Norm erklärt. Denn das schadet in der Konse­quenz allen.

„Wir werden erst normal sein, wenn ihr alle schwul seid“, fabu­lierte der legen­däre Intel­lek­tu­elle Günter Nenning in den 70er Jahren, als er noch „links“ war. Er nahm damit das heutige Phänomen der kultu­rellen Homo­se­xua­lität vorweg. Diese ist ein Anwen­dungs­fall des Kultur­so­zia­lismus, mit dem die Funda­mente der bürger­li­chen Lebens­form und –ordnung unter­spült werden. Kultu­relle Homo­se­xua­lität liegt vor, wenn das „Ich“ verab­so­lu­tiert und vergötzt werden soll.

Die Kultur des Lebens ist demge­gen­über eine Kultur der Norma­lität, und diese wurzelt ihrer­seits in der form­ge­benden Konzep­tion des gött­li­chen Schöp­fungs­aktes. „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.“ (Genesis 1,27)

Mag. Chris­tian Zeitz

Wissen­schaft­li­cher Direktor

Institut für ange­wandte Poli­ti­sche Ökonomie

institutfuerangewandtepolitischeoekonomie.bimashofer.eu

