Man mag über welt­an­schau­liche Kund­ge­bungen zu sexual-gesell­schaft­li­chen Präfe­renzen unter­schied­li­cher Meinung sein.

Aller­dings sei eine aufklä­re­ri­sche Frage gestattet…

Warum bringt sich eine „freie“ west­liche Presse einseitig für die LBTG-Lobby in Kampf­stel­lung und zensu­riert den neo-konser­va­tiven „Marsch für die Familie“, am selben Tag, am 19.6.2021?

Stalin hats nicht anders gemacht…: Unlieb­sames einfach wegre­tu­schiert:

Quelle: Fisch+Fleisch