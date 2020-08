WIEN: Eine Peti­tion fordert die Ände­rung der Stra­ßen­namen „Große Mohren­gasse“ und „Kleine Mohren­gasse“, berichtet die Zeitung Heute. Nahezu 5.000 Menschen haben die Peti­tion bereits unter­schrieben, nach der die beiden Straßen ihre Namen verlieren sollen. Die Begrün­dung ist zwar reiner Humbug, aber nach dem Tot eines Schwer­ver­bre­chers in Amerika im Zuge seiner Fest­nahmen und der darauf welt­weit koor­di­nierten Antis­ras­sismus-Hysterie scheint jetzt alles möglich zu sein. Und so heißt es im Text der Peti­tion:

„Die Repro­duk­tion rassis­ti­scher Stereo­type und Bilder in Form von Filmen, Werbungen, Marken­namen, Getränke- und Spei­se­namen tragen zur weiteren Verfes­ti­gung von Rassismus bei. Dasselbe gilt auch für Stra­ßen­namen“

Auch an Vorschlägen wie die Gassen in Zukunft heißen sollen fehlt es im Peti­ti­ons­text nicht: „Anti­ras­sismus-Gasse“ und „Di-Tutu-Bukasa-Gasse“ haben gute Chancen in die engere Wahl zu kommen. Auch eine „Mahlizky-Gasse“ ist dabei. Warum? Auch das steht in der Petiton:

„Joseph Mahlizky, ein Schwarzer Mann, bewohnte im 18. Jahr­hun­dert ein Gebäude in der Roten­stern­straße welche jeweils in die Große- und Kleine Mohren­gasse führt. Auf besagtem Gebäude hing damals ein Schild mit der Aufschrift “Zum Großen Mohren”. Dieses Schild war im Jahr 1876 der Namens­geber für die heutigen rassis­ti­schen Bezeich­nungen der beiden Gassen.“

War es Intui­tion der dama­ligen Namens­geber die Erin­ne­rung des schwarzen Bürgers Mahlizky oder war die Absicht damals „Rassismus“? Wohl kaum, bloß damals wurde den Stadt­be­woh­nern noch nicht die Gnade zuteil, wie jetzt von dermaßen mora­lisch hoch­ste­henden Leuten die deut­sche Sprache erklärt zu bekommen und vor allem was man sagen darf und was nicht. Das gilt es jetzt rück­wir­kend zu korri­gieren – in Amerika gleich 500 Jahre bis inklu­sive Columbus. Da ist bei uns in Europa noch viel Aufar­bei­tungs-Poten­tial zurück in vergan­gene Epochen drinnen.

In der online-Ausgabe genannten Zeitung hatten die Leser die Möglich­keit, darüber abzu­stimmen, ob sie es gut fänden, die beiden Straßen umzu­be­nennen. Das Ergebnis ist eindeutig und es zeigt einmal mehr, dass die Mehr­heit der Leute sich von einer winzigen links­ver­si­fften Minder­heit pausenlos die Welt erklären lassen muss. Und ober­drein für schwach­sinnig Auswüchse, falls diese reali­siert werden, als Steu­er­zahler finan­ziell aufzu­kommen hat.

Positiv: Auch die Stadt-Wien vertritt die Auffas­sung, dass eine Umbe­nen­nung der beiden Gassen die Stra­ßen­ge­schichte und die Geschichte afri­ka­ni­scher Menschen in Wien verschwinden lassen würde.