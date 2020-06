In Wien tut sich momentan eine ganz neue Facette des „Kultur­kampfes“ in Europa auf. Denn immer öfter prallen links­ra­di­kale „Akti­visten“ der Antifa mit natio­na­lis­ti­schen und rechts­ex­tremen Migranten – vornehm­lich Türken – aufein­ander. Derzeit geschieht dies im stark von Auslän­dern bewohnten Bezirk Wien-Favo­riten.

Türken vertreiben linke Antifas

In dem Migran­ten­viertel wollten kurdi­sche Einwan­derer gemeinsam mit Links­ra­di­kalen der Antifa für „Frau­en­rechte“ auf die Straße gehen. In die Demons­tra­tion mischten sich aller­dings auch natio­na­lis­ti­sche Türken aus dem Umfeld der verbo­tenen Extre­mis­ten­or­ga­ni­sa­tion „Graue Wölfe“. Es dauerte nicht lange bis die Situa­tion völlig eska­lierte. Hunderte Betei­ligte Migranten und Antifas lieferten sich eine Massen­schlä­gerei, sogar ein Soldat (vermut­lich mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund) war unter den Betei­ligten und behin­derte die Polizei am Einschreiten, weshalb auch die Mili­tär­po­lizei anrü­cken müsste. Die Situa­tion drohte zu eska­lieren. Daher wurden aus dem gesamten Stadt­ge­biet Blau­licht-Einheiten in Favo­riten zusam­men­ge­zogen.

Wie man auf Twitter von linken Demons­tranten, die vor Ort waren, erfuhr, atta­ckierten die Türken die linken Teil­nehmer derart, dass diese die Flucht ergreifen mussten. Somit zeigen die natio­na­lis­ti­schen Türken den Linken wer der eigent­liche Herr in Wien und vor allem in den Migran­ten­vier­teln ist. Auch der in Öster­reich verbo­tene Wolfs­gruß wurde mehr­fach gezeigt, die Polizei schritt aber nicht ein. Für Donnerstag ist eine erneute Kurden-Demo geplant. Man wird sehen, wie dieser Kultur­kampf weiter­gehen wird.