Gast­bei­trag von Dr. Harald Sitta*

Nein, ich spreche nicht Über die Whiskey-Marke. Obwohl in Zeiten, in denen der öffent­liche Dialog und die Politik von C‑19 Hyste­ri­kern und Covidioten domi­niert werden, man von Zeit zu Zeit einen doppel­stö­ckigen “on the rocks’ benö­tigt.

Eine kurze aber bemer­kens­werte Geschichte darf erzählt werden ……

Es ist die Zeit und das Drama der Atlan­tik­schlacht im 2. Welt­krieg. Alli­ierte Konvois gegen die U‑Boot Wolfs­rudel, die Drohung der Erdros­se­lung der alli­ierten Kriegs­ma­schi­nerie, eine Geschichte von Heldenmut und Unfä­hig­keit, verzwei­felter Maßnahmen und des Kampfes ums Über­leben, ein durch Jahre nieder­schmet­terndes Pendeln zwischen mögli­cher künf­tiger Nieder­lage und Sieg, eine notwen­dige Wahl zwischen netten und bequemen Verhalten in fried­li­chen Zeiten und den harten Tatsa­chen eines Wesens­kampfes. Nicht viele wissen, dass es für eine lange Zeit sehr schlecht für die Alli­ierten aussah und bis März 1943 gut für die Deut­schen.

Ich spreche Über Kapitän Frederic John “Johnny’ Walker. Dimbleby beschreibt ihn als ‘bombas­tisch und gerade heraus … ’, er besaß nicht jenen Grad an Takt und Stil der vor dem Krieg in den höheren Sphären der Royal Navy bevor­zugt wurde. Man kann auch sagen, dass Scheu vor Konflikten, vor endgül­tigen Entschei­dungen, vor einer tief­ge­henden Analyse harter Tatsa­chen, vor einer notwen­digen Risi­ko­be­wer­tung, vor kühnem Wagen vorherrschte. Ein selbst­zu­frie­denes Baden in dem seichten Tümpel der Mittel­mä­ßig­keit, bei der nur eine Entschei­dung getroffen wurde: keine Entschei­dung zu treffen. Risi­ko­ver­mei­dung nicht aus Sorg­falt heraus, sondern aus Denk­faul­heit, was Qualität und Konse­quenzen betrifft. Mit einem Wort, eine büro­kra­ti­sche Einstel­lung, die auf den verdorrten und verrot­teten Lorbeeren früherer Helden beruht. Wie Thomas Sowell sagte: „Büro­kratie versteht man nur, wenn man begreift dass für diese das Verfahren alles und das Ergebnis nichts ist.“ Dazu kommt eine öffent­liche Haltung zwischen infe­riorem Narzissmus und Aver­sion gegen die Qualität an sich.

Zurück zu unserem ‘Johnny Walker’: Obwohl seine geis­tige Eignung außer Streit stand wurde ihm seine Unge­duld und Arro­ganz entge­gen­ge­halten und verhin­derten eine zügige Beför­de­rung. Mit anderen Worten, Dumm­köpfe hat er nicht ausge­halten und ist niemandem wo hinein­ge­kro­chen. Er wurde sogar von irgend­einem Papier herum­schie­benden Schreib­tisch­krieger beschul­digt, jegli­cher Führungs­qua­li­täten zu entbehren. Einige Zeit lang wurden seine Anträge, ein selbst­stän­diges Kommando zu erhalten, abge­lehnt und er wurde Über­gangen. Schluss­end­lich konnte ein so begabter Offi­zier nicht mehr igno­riert werden und er erhielt ein Kommando.

„Seine Trai­nings­me­thoden waren straff und unbarm­herzig.“ Oder wie der „Löwe vom Isonzo“, der Ober­kom­man­die­rende in 12 Ison­zo­schlachten FM Boro­evic de Bonja sagte, „Rück­sichtslos schaffe ich alle Dumm­köpfe ab“. “Johnny“ Walker forderte von einem Offi­zier (und man kann das mutatis mutandis von höherem Manage­ment in der Wirt­schaft sagen, wir dürfen mehr verlangen als nur Akten­ta­schen­träger mit hohem Gehalt), dass er sofort handle, ohne auf Auftrag oder Befehl zu warten und sagte ganz offen, dass er keinen Offi­zier rügen werde, der alles im Griff habe (und auch andeu­tete, dass er nicht mit der Apothe­ker­waage messen werde).

Walker’s große Zeit kam im November 1942, als er einen von Gibraltar nach Liver­pool damp­fenden Konvoi befeh­ligte. Die Deut­schen formierten ein Wolfs­rudel namens ‘Seeräuber und den U‑Booten wurde befohlen, den Konvoi rück­sichtslos anzu­greifen. Was sie erhielten war sorg­fältig geplanter und orga­ni­sierter Gegen­an­griff, indem Walker die beste Lösung für das Problem der Konvois fand: Schiffe und Flug­zeuge müssen tande­martig operieren und dabei einen mäch­tigen Schild und eine beacht­liche Bedro­hung für die U‑Boote bilden. Das Ergebnis: Nur zwei Handel­schiffe gesunken und 5 von 8 U‑Booten versenkt. Das war die erste Nieder­lage eines einen Konvoi angrei­fenden Wolfs­ru­dels. Walker, wir erin­nern uns, der Mann ohne Führungs­qua­li­täten, erhielt den DSO (Orden für ausge­zeich­nete Verdienste), aber noch wich­tiger, seine Konzepte wurden akzep­tiert.

Rück­grat, Zivil­cou­rage die auch Soldaten ange­messen ist, aber manchmal schwie­riger zu sein scheint als mili­tä­ri­scher Mut unter Feind­feuer. Entschie­den­heit im Fällen von Entschei­dungen brachte damals Gewinn und wird heute Gewinn bringen für bewusste Staats­bürger, in der Unter­neh­mens- und Staats­füh­rung.

Es ist Zeit, aufzu­hören um den heißen Brei herum­zu­reden. Das ist das zweite was ich bei der Armee gelernt habe: man wird nicht behan­delt, wie es einem gebührt, sondern wie man sich behan­deln lässt. Es kann nicht sein, dass Dumm­köpfe, Schafs­köpfe und macht- und geld­geile Subjekte einen Staat und eine ganze Volks­wirt­schaft ruinieren. Und einmal mehr zeigt sich das Sprich­wort “Wie der Herr, so das Gescherr” als richtig und eine feine Analyse der Sache. Wir beob­achten auch das Ergebnis von Jahr­zehnten an Infan­ti­li­sie­rung, Verdum­mung, Femi­ni­sie­rung und die Zerstö­rung männ­li­cher Tugenden wie Tapfer­keit, aufrechter Gang, Mut, Rückrat und offenes Gespräch. Das Ergebnis, eine Über­wie­gende Sklaven und Knechts­men­ta­lität.

Wer auch immer von einem unsicht­baren Feind spricht, der jeden bedrohe und wer auch immer totale Sicher­heit und risi­ko­freies Leben verspricht, der will nur Macht miss­brau­chen und Menschen unter­drü­cken.

Libe­ra­lismus, ordo­li­be­rale Konzepte und eine freie Wirt­schaft können nur blühen und gedeihen,wenn die kultu­relle und poli­ti­sche Hege­monie durch Personen und Eliten geformt werden, die Frei­heit als wesent­li­chen Wert aner­kennen. Wenn nicht, erhalten wir die tota­li­täre Staats­gou­ver­nante. Frei­heit kann nur “sein” und bestehen, wenn sie ein mora­li­scher und normaler Geis­tes­zu­stand ist, wenn kriti­sches, unab­hän­giges, risi­ko­freu­diges und vernünf­tiges, wissens­ba­siertes Denken vorherrscht.

In jedem Fall kann eine modern Indus­trie­ge­sell­schaft, die auf den Forschungs­er­geb­nissen weit entwi­ckelter Natur­wis­sen­schaften und Technik beruht, mit einer Sklaven- und Leib­ei­ge­nen­men­ta­lität nicht funk­tio­nieren. Die Entwick­lung ging einmal vom Untertan zum Staats­bürger, geht sie nun zurück? Grup­pen­denken, Aber­glauben, das rhyth­mi­sche Rufen von Slogans und tota­li­täre Massen­pro­pa­ganda mögen das Funda­ment böse ausge­übter Macht sein, aber nicht schöp­fe­ri­scher und produk­tiver Arbeit, der Kultur und der Wirt­schaft.

Ein passives Hinnehmen von allem, was von oben kommt, ist alles, was von Jahr­zehnten eman­zi­pa­to­ri­scher Erzie­hung zur Mündig­keit verbleibt? Von Leuten mit Matura oder mehr und Zugang zum Internet und all den Quellen an Wissen und Daten, die es anbietet, sollten wir mehr erwarten. Aber wir werden enttäuscht ….

Wenn jemand totale Sicher­heit und Risiken auf jeden Fall vermeiden will, dann haben wir die geis­tige Einstel­lung und die Wirt­schaft einer Skla­ven­plan­tage. Wir haben uns und jeden, der sich dümm­lich und feige irgend­wel­chen Regie­rungs­maß­nahmen unter­wirft zu fragen, ob er eine Zukunft haben will, die zwischen wohl­wol­lender Beam­ten­gou­ver­nante und Reit­gerte und Peit­sche pendelt.

Sie bekommen, was Sie entweder ausdrück­lich oder durch Ihr Benehmen verlangen. Entweder Staats­bürger, Kommi­li­tone im altrö­mi­schen Sinne oder Sklave, tertium non datur. Ihre Wahl, Lieber Leser!

*Dr. Harald Sitta ist ein in Südafrika lebender öster­rei­chi­scher Jurist, Autor und Event­ma­nager sowie über­zeugter Monar­chist und Liber­tärer. Kürz­lich erschien sein bahn­bre­chendes Werk „Cross­haired“, welches im September auch auf Deutsch erscheinen wird.