Wildes Polen: Eine Herde Wisente geht spazieren

Vor kurzem konnte in Podla­chien (polnisch Podlasie) in Ostpolen eine Herde Wisente gesichtet werden. Dieser Anblick war spek­ta­kulär, denn so ein Phänomen sieht man nur selten. Noch vor 100 Jahren galt diese Tierart quasi als ausge­storben, doch nun leben in Polen wieder über 2.000 Wisente.

Das Ereignis, als die Wisent-Herde die Straße in Krynek über­querte, wurde von Augen­zeugen sofort gefilmt und foto­gra­fiert. Kein Wunder, denn solch einen Anblick hat man nicht jeden Tag. Das finden auch die Inter­ne­tuser, die sich mit großer Freude die Aufnahmen ange­schaut haben.

Quelle: Polen-Journal