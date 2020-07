Nachdem der Gewohn­heits­kri­mi­nelle Georg Floyd am 25. Mai 2020 in Minnea­polis im US-Bundes­staat Minne­sota in Folge einer Fest­nahme, bei der über­zo­gene Poli­zei­ge­walt zur Anwen­dung kam, starb, gibt es seither wochen­lang welt­weit wütende Demons­tra­tionen, die sich nicht nur gegen „Rassismus“ im Allge­meinen, sondern auch gegen die Polizei im Beson­deren rich­tete.

Hass wird syste­ma­tisch gegen die Polizei geschürt

Der Hass gegen die Polizei machte vor nichts Halt. Sogar die Kinder­serie Paw Patrol wurde von „Akti­visten“ atta­ckiert, weil sie ein zu freund­li­ches Image der Polizei bei unseren Jüngsten pflege. Den Kleinen soll im Gegen­teil von Kindes­beinen an einge­impft werden, dass die Polizei grund­sätz­lich böse sei.

Georg Floyd als moderner Märtyrer wie dereinst John Brown

Der Gewohn­heits­kri­mi­nelle Floyd erlangte in der Zwischen­zeit in den Main­stream­m­edien eine Art Märty­rer­rolle. Irgendwie gewinnt man den Eindruck, dass dieser Krimi­nelle vom Main­stream ähnlich heroi­siert wird, wie dereinst der Bürger­rechtler John Brown, der sich in Amerika für die Skla­ven­be­freiung einsetzte, aber schluss­end­lich einen Aufstand der Schwarzen anzet­teln wollte und dafür hinge­richtet wurde.

Wiki­pedia schreibt über John Brown:

„Trotz des Schei­terns seiner mili­tä­ri­schen Aktion brachte seine Revolte das Skla­ver­ei­pro­blem in den USA zum Bewusst­sein, vertiefte den Konflikt zwischen Nord und Süd und war damit eines der Ereig­nisse, die zum Ausbruch des Bürger­kriegs in den USA führten. Schon während seines Prozesses schieden sich an John Brown die Geister; so wurde er – bei stetig wach­sender Anhän­ger­schaft – zum großen Helden der Aboli­tio­nisten in den Nord­staaten, während die meisten Südstaatler ihn als Verbre­cher und Mörder ansahen.“

John Brown wurde für die Kriegs­vor­be­rei­tung gegen die Südstaaten instru­men­ta­li­siert

Im Klar­text war der Fall John Brown Teil der propa­gan­dis­ti­schen Vorbe­rei­tung des Krieges der Nord­staaten gegen die Südstaaten. In Wahr­heit ging es bei diesem Konflikt primär auch gar nicht um die Skla­ven­be­freiung, sondern um die Zölle, die die Nord­staaten brauchten um ihre junge Indus­trie vor der billi­geren briti­schen Konkur­renz zu schützen. Die agra­ri­schen Südstaaten wollten natur­gemäß die billi­geren engli­schen Waren.

Was steht diesmal an?

Die Frage ist also nur noch, wofür der Fall Georg Floyd instru­men­ta­li­siert werden soll? Der Fall Floyd wurde in der Zwischen­zeit zu einem Kata­ly­sator für einen Kultur­kampf der „guten Schwarzen“ gegen die „bösen Weißen“. Er passt in das lange gepflegte Schema die abend­län­di­sche, west­liche Kultur zu verun­glimpfen und zu zerstören (siehe Artikel zur Frank­furter Schule bei Unser Mittel­eu­ropa unter „Studien“).

Gewalt der „Schutz­su­chenden“ wird igno­riert

Gewalt die von Schwarzen oder auch von „Schutz­su­chenden“ ausgeht, wird verharm­lost und rela­ti­viert, obwohl deren Krimi­na­lität etwa fünfmal so hoch ist wie die der Weißen. Beispiels­weise die Messer­at­tacke am 20. Juni in der engli­schen Stadt Reading begangen durch einen mehr­fach vorbe­straften Libyer, der drei Menschen tötete und drei weitere Personen wahllos schwer verletzte. Einige „Quali­täts­me­dien“ wie z.B. „der Stan­dard“ entblö­deten sich nicht und versuchten die Herkunft des Mörders in Frage zu stellen. In der Zwischen­zeit wurde die Tat von den briti­schen Behörden als Terrorakt einge­stuft, womit auch jeder Zweifel ausge­räumt ist.

Die Main­stream­pro­pa­ganda fällt auf frucht­baren Boden

Welche Saat von den Medien nun ausge­bracht wurde, zeigt sich an den jüngsten Ereig­nissen in Stutt­gart, wo sich nach einer Drogen­kon­trolle durch die Polizei hunderte „Jugend­liche“ aus der „Party­szene“ mit einem von der Polizei perlustrierten „deut­schen Staats­an­ge­hö­rigen mit weißer Haut­farbe“ spontan soli­da­ri­sierten und nicht nur die Poli­zisten drang­sa­lierten, sondern auch in blinder Zerstö­rungswut in der ganzen Stadt wütenden. Die Polizei beeilte sich jedoch sofort fest­zu­stellen, dass die Gewalt­akte keinerlei poli­ti­sche Hinter­gründe hätten. Wer sich aller­dings die Kampa­gnen der Medien in den letzten Wochen in Erin­ne­rung ruft, kann dazu nur lachen.

Erst Klima, dann Corona und jetzt „Black Lives Matter“

Wer glaubt, dass das aktu­elle wirt­schaft­liche und gesell­schafts­po­li­ti­sche Chaos „irgendwie“ zufällig, eigen­dy­na­misch, also konzeptlos ohne Agenda vonstat­ten­geht, ist nicht in der Lage komplexe Zusam­men­hänge zu begreifen. Ziel ist offenbar die komplette Chao­ti­sie­rung der west­li­chen Gesell­schaften durch Zerstö­rung der Wirt­schaft, west­li­cher Werte und Förde­rung aufstand­ar­tiger Unruhen. Bleibt zu hoffen, dass die manchen mäch­tigen Kreisen innen­woh­nende Ziel-und Wunsch­vor­stel­lung „ordo ab chao“ (Ordnung aus dem Chaos) nicht durch die aktu­ellen chao­ti­schen Verhält­nisse in einer „Ordnung“ enden wird, in der das Leben nicht mehr lebens­wert sein wird. Es sei denn, man zählt zu der zahlen­mäßig winzigen Minder­heit an Super­rei­chen, die ohnehin im Hinter­grund die Strippen ziehen. Und nicht davor zurück­schreckt den Rechts­staat auszu­he­beln, wie wir es gerade miter­leben müssen.