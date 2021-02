Von Rainer Ackermann

Das traum­hafte Früh­lings­wetter mit Spit­zen­werten um 20°C findet durch eine Kalt­front ein abruptes Ende, die ausge­rechnet am letzten Wochen­ende des meteo­ro­lo­gi­schen Winters eintrifft.

Einen Vorteil hat der Wetter­wechsel in jedem Fall: Der auffri­schende Wind bläst die verschmutzte Luft weg, die am Donnerstag durch die Behörden bereits in einem Dutzend Städten als gefähr­lich einge­stuft wurde. Die rote (höchste) Alarm­stufe wurde für Moson­magyaróvár im Nord­westen ebenso wie für Szeged und Szolnok an der Theiß sowie den kompletten Nord­osten des Landes (mit den Groß­städten Debrecen, Nyíre­gy­háza und Miskolc oder der Indus­trie­stadt Kazin­c­b­ar­cika) verhängt. Daneben galt aber auch in Buda­pest, Győr, Pécs und Eger die Luft als verschmutzt. Leider wird die Entwar­nung nur von kurzer Dauer sein; bereits ab Montag­nacht soll sich die Fein­staub­kon­zen­tra­tion etwa in Buda­pest wieder merk­lich erhöhen.

